INC befragt Führungsteam zu deren Sicht über COVID-19 und seine Auswirkungen auf die Nuss- und Trockenobstindustrie

Eine der am häufigsten wiederholten Antworten der Führungskräfte lautete, dass COVID-19 die Nuss- und Trockenobstindustrie zweifellos vor zahlreiche Herausforderungen gestellt habe, es jedoch viele Gründe gebe, optimistisch in die Zukunft zu blicken. So merkte Behrooz Agah von der Agah-Gruppe im Iran und INC-Botschafter im Iran an, dass „die Werbung und verstärkte Sensibilisierung für die Vorteile des Verzehrs verschiedener Produkte aus diesem Bereich auf die allgemeine Gesundheit und das Wohlbefinden" nach COVID-19 von zunehmender Bedeutung sein dürften. Auch Chen Qi von QiaQia Food in China und Mitglied des INC-Kuratoriums meinte dazu: „Aufgrund der wachsenden Nachfrage der Verbraucher nach gesunden Lebensmitteln wird diese Industrie in China zulegen."

Pratap Nair von der Vijayalaxmi Cashew Company in Indien und Mitglied des INC-Exekutivausschusses, erklärte: „Ich bin sicher, dass es unserer starken und widerstandsfähigen Industrie gelingen wird, diese Herausforderung zu meistern."

In ähnlicher Weise brachten Jan Vincent Rieckmann von August Töpfer in Deutschland und Roby Danon von Voicevale in Großbritannien, beides Mitglieder des INC-Kuratoriums, ihr Vertrauen in die Branche zum Ausdruck, insbesondere für die Zukunft.

Ashok Krishen von Olam Singapur und stellvertretender INC-Vorsitzender ergänzte: „Verbraucherverhalten und -gewohnheiten werden sich wahrscheinlich ändern, und wir müssen beweglich sein, um den veränderten Erwartungen gerecht zu werden."

Der INC ist die internationale Dachorganisation für die Nuss- und Trockenobstindustrie. Zu seinen Mitgliedern gehören mehr als 800 Unternehmen aus dem Nuss- und Trockenobstsektor aus über 80 Ländern. Die INC-Mitglieder repräsentieren mehr als 85 % des weltweiten kommerziellen Ab-Hof-Handelsvolumens für Nüsse und Trockenobst. Die Mission des INC ist die Stimulation und Erleichterung des nachhaltigen Wachstums in der weltweiten Nuss- und Trockenobstindustrie. Er ist die führende internationale Organisation für Gesundheit, Ernährung, Statistik, Lebensmittelsicherheit und internationale Standards sowie Regulierungen bezüglich Nüssen und Trockenobst.

