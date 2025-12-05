Incisal Edge rinde homenaje a la Dra. Rini Bavishi, fundadora y socia de Smiles Management Company, como una de las 40 mejores dentistas estadounidenses menores de 40 años

MANSFIELD, Texas, 5 de diciembre de 2025 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Para la Dra. Rini Bavishi, la odontología es más que sonrisas perfectas: se trata de construir una base de confianza, un paciente a la vez. Esta filosofía le valió recientemente un notable honor: ser nombrada una de las 40 mejores dentistas menores de 40 años de Estados Unidos para 2025 por la revista Incisal Edge, colocándola en el 1 por ciento superior de los dentistas de EE. UU.

La Dra. Bavishi obtuvo su DDS de la Facultad de Odontología de la Universidad de Nueva York y ha completado más de 500 horas de educación continua. Su creencia de que "el verdadero éxito radica en la implementación constante" impulsa los resultados de su equipo y la satisfacción del paciente.

Lo que hace que este premio nominado por pares sea tan significativo es que celebra las mismas cualidades que sus pacientes experimentan a diario. No se trata solo de habilidades técnicas, sino de una verdadera pasión por la atención compasiva e innovadora. "Este premio representa la dedicación de todo nuestro equipo y de las familias que nos inspiran", afirmó el Dr. Bavishi.

Su viaje es un asunto familiar. Junto con su compañero en la vida y la práctica, el Dr. Rushabh Doshi, ha construido una cultura de excelencia impulsada por la tecnología en sus tres prácticas, sirviendo a la Comunidad del Norte de Texas con integridad y corazón.

Su visión se extiende más allá de las paredes de sus tres prácticas actuales. Aspiran a construir un legado de atención dental excepcional que sea accesible y libre de ansiedad. Sus metas futuras están profundamente entrelazadas con el crecimiento de la comunidad; planean expandir su red de gestión de sonrisas, creando más prácticas que sirvan como centros vecinales, lugares donde la tecnología avanzada se encuentre con una compasión inquebrantable y donde los pacientes se sientan como en familia.

Cuando se quitan las batas blancas, su atención se centra en sus hijos y en apoyar las iniciativas de bienestar centradas en la familia en su comunidad. Para ellos, la carrera y la familia no son mundos separados; son dos partes de un todo único y satisfactorio. Este equilibrio entre pasión profesional y alegría personal refleja los valores fundamentales que realmente definen su trabajo.

El premio es un testimonio de una idea simple y poderosa: que el cuidado más profundo ocurre cuando su dentista lo ve no solo como un paciente, sino como un amigo y miembro de la familia. Es una celebración de un equipo y una comunidad que crecen juntos.

