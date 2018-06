Indeks cenowy jagód goji Xinhua-Tsaidam opublikowany 31 maja w Pekinie

Bazowy okres indeksów cenowych jagód goji Xinhua-Tsaidam został ustanowiony w sierpniu 2015 roku na wysokości 1000 punktów bazowych. Dane wskazują, że w kwietniu 2018 r. indeks cen ekologicznych jagód goji wynosił 921,06 punktu, co oznacza spadek o 7,89% w porównaniu do okresu bazowego, a ceny zielonych jagód goji wyniosły 537,58 punktu, co oznacza spadek o 46,24% w porównaniu do okresu bazowego.

Niecka Tsaidam na równinie Qinghai-Tybet jest drugim największym obszarem plantacji jagód goji w Chinach. Indeks cen jagód goji Xinhua-Tsaidam łączy duże dane ze wskaźnikami gospodarczymi, co w pełni oddaje rolę organizacji CEIS jako gospodarczego think-tanku. Indeks pozwala także na podkreślenie zalet geograficznych obszaru Qinghai, jeżeli chodzi o uprawę ekologicznych jagód goji, a także nadaje kształt rozwoju branży, jak donosi Ma Rui, zastępca sekretarza generalnego rządu prowincjonalnego Qinghai.

Wskaźnik pozwala na intuicyjne przedstawienie trendów cenowych na obszarach produkcji jagód goji Tsaidam, a przy tym jest otwartym i transparentnym obrazem cen dla branży jagód goji, co z kolei wspiera producentów, obrót i przetwórstwo. Wskaźnik pozwala na szybkie i dokładne zapoznanie się z trendami w branży i jest źródłem informacji dla nadzoru rządowego, hodowli naukowej i decyzji branżowych, skomentował Su Huizhi, wiceprezes organizacji CEIS.

Xu Changqing, ekspert w zakresie produktów ekologicznych wyraził przekonanie, że zapotrzebowanie na luksusowe jagody goji rośnie na rynku krajowym. Publikacja indeksu jest dobrym punktem odniesienia dla konsumentów.

Organizacja CEIS jest w pełnym posiadaniu agencji Xinhua News Agency i ma do swojej dyspozycji pięć krajowych platform, w tym Xinhua Finance, Xinhua Silk Road, Xinhua Credit, Shanghai Petroleum and Natural Gas Exchange (SHPGX) i Xinhua Think Tank. Jako pierwsza w Chinach organizacja zawodowo zajmująca się badaniami, publikacją, promocją i tworzeniem złożonych wskaźników Xinhua z oddaniem pracuje nad utworzeniem czterech systemów produktów: Xinhua Price Index, Xinhua Theme Index, Xinhua Evaluation Index i Xinhua Finance Index. Organizacja wprowadziła na rynek szereg wpływowych produktów.

Łącza do załączników obrazów:

http://asianetnews.net/view-attachment?attach-id=314056

SOURCE China Economic Information Service (CEIS)