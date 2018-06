L'indice de prix de la baie de goji de Xinhua-Tsaidam a été publié à Beijing le 31 mai dernier

La période de référence pour l'indice de prix de la baie de goji de Xinhua-Tsaidam a été fixée à août 2015, et les points de base à 1 000. Les données montrent qu'en avril 2018, l'indice de prix de la baie de goji organique était de 921,06 points, soit un recul de 7,89 pour cent par rapport à la période de référence, et que l'indice de prix de la baie de goji verte était de 537,58 points, soit un recul de 46,24 pour cent par rapport à la période de référence.

Le bassin du Tsaidam du plateau Qinghai-Tibet est la deuxième plus grande zone de plantation de baies de goji en Chine. L'indice de prix de la baie de goji de Xinhua-Tsaidam intégrera les gros volumes de données tirées de l'économie réelle, tiendra pleinement compte du rôle du CEIS en tant que groupe de réflexion sur l'économie et des avantages géographiques de Qinghai dans le développement des baies de goji organiques, et aidera à guider le développement du secteur, selon Ma Rui, secrétaire général adjoint du gouvernement provincial de Qinghai.

L'indice représente de manière intuitive la tendance de l'évolution des prix dans les zones de production de la baie de goji de Tsaidam. Il offre au secteur de la baie de goji un guide de prix ouvert et transparent, il aide les participants à la production de la baie de goji, à sa circulation et à sa transformation, il aide à comprendre rapidement et avec précision les tendances du secteur, et il offre des informations pour une supervision par les pouvoirs publics, une culture scientifique, et la prise de décisions commerciales, explique Su Huizhi, vice-président du CEIS.

Xu Changqing, un expert des produits organiques, pense que la demande pour des baies de goji haut de gamme s'intensifie sur le marché national chinois. La création de l'indice constitue un bon point de référence pour les clients.

CEIS, une entreprise détenue à part entière par l'agence de presse Xinhua, offre cinq plateformes nationales à savoir Xinhua Finance, Xinhua Silk Road, Xinhua Credit, Shanghai Petroleum et Natural Gas Exchange (SHPGX), et Xinhua Think Tank. Première institution professionnelle de Chine pour l'étude, la publication, la promotion et l'exploitation d'indices composites, Xinhua Indices s'est attachée à créer quatre systèmes de produits : Xinhua Price Index, Xinhua Theme Index, Xinhua Evaluation Index et Xinhua Finance Index, et elle a lancé toute une série de produits influents.

Liens vers les images en pièces jointes :

http://asianetnews.net/view-attachment?attach-id=314056

SOURCE China Economic Information Service (CEIS)