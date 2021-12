Indiana LEAD é pioneira em solução de tecnologia educacional inovadora em escolas de ensino fundamental

MUMBAI, Índia, 2 de dezembro de 2021 /PRNewswire/ -- A LEAD, pioneira em educação habilitada por tecnologia, vem transformando o ensino convencional na Índia desde sua fundação, em 2012, com sua inovadora solução de EdTech (tecnologia educacional) escolar completa. Atualmente, a LEAD está transformando a vida de quase um milhão de alunos em mais de 2.500 escolas parceiras na Índia.

Na cúpula da Global VC Fund GSV Ventures - "The Global K12 Disruption", Sumeet Mehta, cofundador e CEO da LEAD, foi acompanhado por Ari de Sá Neto, fundador e CEO da Arco Educação, para discutir como eles estão melhorando a qualidade da educação e impulsionando em escala o sucesso dos alunos de baixa e média renda. A sessão foi moderada por Michael Horn, estrategista sênior da Guild Education.

Contando a história de sua infância em uma pequena cidade com uma escola normal, Sumeet falou sobre como seu pai, que era professor, se interessou pela área da educação e destacou como a LEAD está usando a tecnologia e a inovação para transformar as escolas para alunos de baixa e média renda.

Sumeet explicou: "O aprendizado e o desenvolvimento não podem depender do local de nascimento de uma pessoa. Só porque uma criança nasceu em uma cidade pequena, não deve ser privada de uma educação de qualidade. Os pais gastam uma parte significativa de sua renda mensal com a educação dos filhos na esperança de que ela seja um trampolim para um futuro brilhante. A LEAD não está economizando esforços para satisfazer essas aspirações dos pais, transformando as escolas por meio de seu sistema inovador de EdTech escolar."

Em abril de 2021, a GSV Ventures investiu na LEAD, marcando seu primeiro investimento na área de EdTech nas escolas indianas. A LEAD arrecadou 30 milhões de dólares nessa rodada de financiamento da Série D liderada pela GSV Ventures, juntamente com a WestBridge Capital.

A GSV vem investindo no mercado global de educação, avaliado em sete trilhões de dólares, e consta da lista inaugural dos principais 100 investidores semente da revista Insider. Ela faz parcerias com as empresas mais importantes do setor de ensino digital "pré-escolar a médio", investindo em empreendedores excepcionais que promovem grandes inovações digitais, como a LEAD.

Deborah Quazzo, sócia-gerente da GSV Ventures, disse: "A GSV busca investir em empresas globais de EdTtech que impulsionem o maior retorno sobre a educação ("ROE") - reduzindo os custos, aumentando o acesso, melhorando os resultados escolares e valorizando os professores - e a LEAD oferece a entrega do mais alto ROE a seus alunos, pais, professores e parceiros escolares. Estamos muito orgulhosos de estarmos alinhados com essa equipe de empreendedores e educadores de classe mundial."

O modelo da LEAD está firmemente enraizado no sistema escolar. A empresa faz parcerias com escolas e utiliza seu exclusivo sistema escolar integrado, transforma o ensino e oferece aos alunos resultados escolares visivelmente melhores, na sala de aula, por meio dos professores. O sistema escolar integrado da LEAD oferece tudo o que uma escola precisa - material didático, software, hardware e um kit escolar com material pedagógico. Ele engloba todo o escopo da educação, desde o ensino infantil até a 10ª série.

Graças à LEAD, escolas e crianças têm recebido uma rara oportunidade de recuperar perdas no aprendizado, introduzir tecnologias digitais na pedagogia e revisar os currículos para maximizar o ensino de alta qualidade.

A LEAD tem como objetivo alcançar 60 mil escolas e 25 milhões de crianças em idade escolar na Índia até 2026, além de transformar o setor educacional do ensino fundamental com suas soluções de tecnologia superiores.

A LEAD foi fundada em 2012 por Sumeet Mehta e Smita Deorah, com a missão de transformar a educação escolar na Índia.

