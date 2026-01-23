Índice de Vida Inteligente de Beko: la presión económica impulsa el aumento de la vida sostenible

-El Índice de Vida Inteligente (Smart Living Index) de Beko revela que la presión económica impulsa el aumento de una vida más sostenible

ESTAMBUL, 23 de enero de 2026 /PRNewswire/ -- Beko, la empresa líder mundial en electrodomésticos, ha presentado hoy su Índice de Vida Inteligente (SLI) patentado, un estudio propio que analiza la evolución de los hábitos sostenibles en el hogar. El estudio revela que las presiones financieras se han convertido en el mayor impulsor de la adopción de comportamientos domésticos sostenibles en todo el mundo.

El Índice de Vida Inteligente, uno de los estudios más grandes de su tipo, analiza cómo están evolucionando las opiniones de los consumidores sobre la sostenibilidad y el uso de la energía. El estudio también analiza cómo los consumidores utilizan los electrodomésticos inteligentes en sus hogares.

Para el estudio, Beko encuestó a una muestra representativa de 6.000 consumidores en 12 mercados: Reino Unido, Alemania, Francia, España, Italia, Países Bajos, Rumania, Turquía, Egipto, Tailandia, Pakistán y Sudáfrica.

Los consumidores de todos los mercados informaron sobre cambios en su forma de comprar electrodomésticos en los últimos 12 meses, dando mayor peso a factores como la accesibilidad y la sostenibilidad a largo plazo.

En los mercados donde los consumidores siguen de cerca los costes de funcionamiento de los electrodomésticos, la adopción de funciones inteligentes fue mayor. Por el contrario, en mercados que no siguen tanto el consumo de energía tardan más en adoptar funciones inteligentes y, en cambio, recurren a actividades tradicionales de ahorro de energía, como secar la ropa al aire o lavar los platos a mano.

Hallazgos clave:

El coste como catalizador: 8 de 12 mercados citan los costes de la energía como la preocupación ambiental con mayor impacto en sus vidas diarias, reflejando cómo los desafíos climáticos y de sostenibilidad se sienten especialmente a través de las facturas de energía de los hogares.





Los mercados emergentes lideran el cambio : En los mercados occidentales como Reino Unido, Alemania y Francia, los consumidores valoran menos la vida inteligente en comparación con los mercados emergentes como Egipto, Tailandia y Pakistán.





Brecha de confianza en la tecnología: Menos del 20% de los consumidores en mercados europeos clave (Francia, España, Reino Unido, Alemania) confían en los electrodomésticos impulsados por IA, a pesar del reconocimiento generalizado de sus beneficios ambientales.





Optar por lo analógico: Gran parte de los usuarios adopta comportamientos alternativos para reducir el consumo en el hogar, por ejemplo, como secar la ropa en un tendedero, práctica que señalan aproximadamente dos tercios de los encuestados en muchos países





La paradoja de edad e ingresos: La adopción de medidas de ahorro de energía aumenta con la edad, pero disminuye con el nivel de ingresos, desafiando los supuestos convencionales sobre el compromiso ambiental. El grupo de edad de más de 54 años lidera todos los comportamientos de ahorro de energía.





Demanda de apoyo gubernamental: Más del 50% de los encuestados de todos los mercados coincidieron en que la política gubernamental debería apoyar a los consumidores en su transición a electrodomésticos más eficientes en el uso de recursos, en lugar de dejar la transición exclusivamente en manos de los hogares.





Más del 50% de los encuestados de todos los mercados coincidieron en que la política gubernamental debería apoyar a los consumidores en su transición a electrodomésticos más eficientes en el uso de recursos, en lugar de dejar la transición en manos de los hogares. El futuro es inteligente: Tailandia (81%), Pakistán (86%) y Turquía (80%) muestran mayor entusiasmo por electrodomésticos aún más inteligentes, mientras que Alemania (39%), el Reino Unido (40%) y Francia (43%) muestran menor interés en la innovación inteligente. Sin embargo, en todos los países, las innovaciones más valoradasson las autolimpiantes o generadoras de energía.

Al comentar sobre el lanzamiento del Índice de Vida Inteligente, Hakan Bulgurlu, consejero delegado de Beko, dijo: "El Índice de Vida Inteligente destaca la necesidad urgente de reducir la brecha de confianza en la tecnología inteligente y sus beneficios para desbloquear todo su potencial y lograr una vida más inteligente y sostenible en cada hogar. Los hallazgos también muestran cómo los pequeños cambios individuales, cuando se adoptan a escala, pueden generar un impacto colectivo significativo. En Beko, creemos que los consumidores deben tener acceso a opciones diseñadas para reducir el impacto ambiental, independientemente de las presiones financieras. Comprender las tendencias globales de ahorro de energía y la percepción de los electrodomésticos inteligentes nos permite estar aún más preparados para satisfacer las necesidades de nuestros clientes y apoyar la transición hacia una vida más sostenible".

Acerca de Beko

Beko es una empresa internacional de electrodomésticos con una sólida presencia global, que opera a través de filiales en más de 55 países, cuenta con una plantilla de más de 50.000 empleados y plantas de producción en diversas regiones, como Europa, Asia, África y Oriente Medio. Beko posee 22 marcas, algunas de ellas propias y otras utilizadas bajo licencia limitada (Arçelik, Beko, Whirlpool*, Grundig, Hotpoint, Arctic, Ariston*, Leisure, Indesit, Blomberg, Defy, Dawlance, Hitachi*, Voltas Beko, Singer*, ElektraBregenz, Flavel, Bauknecht, Privileg, Altus, Ignis y Polar). Beko se convirtió en la mayor empresa de electrodomésticos de línea blanca de Europa por su cuota de mercado (en función del volumen) y alcanzó una facturación consolidada de 10.600 millones de euros en 2024. Sus 28 centros y oficinas de I+D y diseño en todo el mundo albergan a más de 2.300 investigadores y cuentan con más de 4.500 solicitudes de patentes internacionales registradas hasta la fecha. La empresa ha obtenido la máxima puntuación en la Evaluación Global de Sostenibilidad Corporativa (CSA) de S&P en el sector de electrodomésticos de alta eficiencia energética por séptimo año consecutivo (según los resultados del 16 de octubre de 2025).** Beko ha sido reconocida como la 17ª empresa más sostenible en la lista de las Empresas Más Sostenibles del Mundo de 2025 de la revista TIME y Statista. La visión de Beko es "Respetar el mundo, ser respetada en todo el mundo".

www.bekocorporate.com

* Licencia otorgada únicamente en determinadas jurisdicciones.

** Los datos presentados pertenecen a Arçelik A.Ş., empresa matriz de Beko.

Acerca del Índice de Vida Inteligente de Beko

El Índice de Vida Inteligente (SLI) de Beko es el primero de su clase: un estudio global exhaustivo que examina cómo los consumidores perciben y adoptan la vida doméstica sostenible y la tecnología de los electrodomésticos inteligentes. Desarrollado para proporcionar información útil a la industria, los responsables políticos y los medios de comunicación, el Índice de Vida Inteligente explora cómo las presiones financieras, los cambios generacionales y las diferencias culturales están configurando los comportamientos domésticos en todo el mundo.

El estudio encuestó a 6.000 personas en 12 mercados: Reino Unido, Alemania, Francia, España, Italia, Países Bajos, Rumanía, Turquía, Egipto, Tailandia, Pakistán y Sudáfrica. Se aplicaron cuotas demográficas representativas por edad, género, geografía y educación para garantizar que cada mercado reflejara con precisión las opiniones de su población.

La investigación evaluó múltiples dimensiones de la vida inteligente, incluyendo el uso de electrodomésticos, las preferencias en materia de tecnología inteligente, la conciencia sobre el consumo energético, las prioridades en materia de sostenibilidad, la confianza en la inteligencia artificial y las expectativas respecto a las políticas gubernamentales.

La investigación fue realizada por JL Partners, una agencia independiente de investigación y análisis, lo que garantiza su rigor metodológico y representatividad.

Acerca de J.L. Partners

J.L. Partners es una consultoría global de investigación y estrategia especializada en comprender la opinión pública, el comportamiento del consumidor y la dinámica del mercado. Fundada por el equipo detrás del programa de investigación para 10 Downing Street en 2019, J.L. Partners combina un profundo conocimiento político con experiencia comercial para brindar inteligencia significativa y procesable. Utilizando una variedad de métodos cuantitativos y cualitativos, descubrimos cómo piensa la gente y por qué, ya sea dirigiéndose al público en general, a segmentos de votantes específicos, a consumidores de productos o a mercados emergentes. Más que simplemente entregar datos, ofrecemos orientación estratégica para ayudar a los clientes a interpretar conocimientos y dar forma a campañas impactantes en un mundo cada vez más incierto y volátil. Operamos a escala global con capacidades de investigación en todas las regiones importantes.

