Indice mondial du terrorisme 2022 : L'Afrique subsaharienne émerge comme l'épicentre mondial du terrorisme, alors que le nombre de décès dans le monde diminue

Bien que les attaques terroristes mondiales aient augmenté pour atteindre 5 226 en 2021, les décès ont légèrement diminué de 1,2 %.

Le conflit en Ukraine est susceptible d'entraîner une hausse du terrorisme traditionnel et du cyberterrorisme, inversant les améliorations précédentes dans la région.

est susceptible d'entraîner une hausse du terrorisme traditionnel et du cyberterrorisme, inversant les améliorations précédentes dans la région. Le terrorisme en Occident a considérablement diminué, avec des attaques en baisse de 68 %. Les États-Unis ont enregistré leur score le plus bas depuis 2012.

L'Afrique subsaharienne a représenté 48 % des décès dus au terrorisme dans le monde.

Le Sahel abrite les groupes terroristes à la croissance la plus rapide et les plus meurtriers du monde.

abrite les groupes terroristes à la croissance la plus rapide et les plus meurtriers du monde. Le Myanmar a connu la plus forte hausse du terrorisme avec des décès multipliés par 20 pour atteindre 521 morts en 2021.

a connu la plus forte hausse du terrorisme avec des décès multipliés par 20 pour atteindre 521 morts en 2021. L'État islamique (EI) remplace les talibans en tant que groupe terroriste le plus meurtrier au monde en 2021, avec 15 morts par attentats au Niger .

. Le terrorisme est devenu plus ciblé, avec 119 pays n'enregistrant aucun décès, le meilleur résultat depuis 2007.

En Occident, les attaques à motivation politique ont dépassé les attaques religieuses, qui ont diminué de 82 %. Il y a eu cinq fois plus d'attaques politiques que d'attaques religieuses.

Les terroristes utilisent des technologies plus avancées, notamment des drones, des systèmes GPS et des services de messagerie cryptée.

L'indice mondial du terrorisme 2022 (IMT) révèle que malgré une augmentation des attentats, l'impact du terrorisme continue de diminuer. En 2021, les décès dus au terrorisme ont diminué de 1,2 % pour atteindre 7 142, tandis que les attaques ont augmenté de 17 %, soulignant que le terrorisme devient moins meurtrier. Deux tiers des pays n'ont enregistré ni attaque ni décès dus au terrorisme - le meilleur résultat depuis 2007 - tandis que 86 pays ont enregistré une amélioration de leur score IMT. Le nombre de décès est resté approximativement le même au cours des quatre dernières années.

L'indice souligne que le terrorisme reste une menace sérieuse, l'Afrique subsaharienne représentant 48 % du total des décès dus au terrorisme dans le monde. Quatre des dix pays ayant connu la plus forte augmentation du nombre de décès dus au terrorisme se trouvent également en Afrique subsaharienne : le Niger, le Mali, la RDC et le Burkina Faso.

Après les défaites militaires en Syrie et en Irak, l'EI a reporté son attention sur le Sahel, les décès dus au terrorisme ayant été multipliés par dix dans la région depuis 2007. Le Sahel est devenu le nouvel épicentre du terrorisme. Le terrorisme dans la région est aggravé par la forte croissance démographique, le manque d'eau et de nourriture, le changement climatique et la faiblesse des gouvernements. Pour ajouter à la complexité, de nombreuses organisations criminelles se présentent comme des insurgés islamiques.

L'indice mondial du terrorisme, qui en est à sa neuvième année, est élaboré par le principal groupe de réflexion international, l'Institut de l'économie et de la paix (IEP), et constitue la ressource la plus complète sur les tendances du terrorisme mondial. Le GTI utilise un certain nombre de facteurs pour calculer son score, notamment le nombre d'incidences, de morts, de blessés et d'otages, et le combine avec des données sur les conflits et des données socio-économiques pour fournir une image holistique du terrorisme.

L'indice montre que le terrorisme est de plus en plus ciblé, se contractant dans des pays qui souffrent déjà de conflits violents. Les zones de conflit ont représenté 97 % de tous les décès. Les dix pays les plus touchés par le terrorisme se trouvent tous dans des zones de conflit. Seuls 44 pays ont enregistré un décès dû au terrorisme en 2021, contre 55 pays en 2015.

La plus forte augmentation du terrorisme a été enregistrée au Myanmar, où les décès ont été multipliés par 23, passant de 24 à 521, suivi du Niger, où les décès ont doublé, passant de 257 en 2020 à 588 en 2021. Le Mozambique a connu la plus forte baisse du nombre de décès dus au terrorisme, avec une chute de 82 % à 93. Ce succès est dû en grande partie aux opérations anti-insurrectionnelles menées contre l'EI par les forces mozambicaines, avec le soutien du Rwanda et de la Communauté de développement de l'Afrique australe.

Autre point positif, la lutte contre l'insurrection a considérablement réduit les activités de Boko Haram, qui n'a enregistré que 64 attaques en 2021. Les décès ont chuté de 92 %, passant de 2 131 en 2015 à 178 en 2021. Le déclin de Boko Haram a contribué à ce que le Nigeria enregistre la deuxième plus forte réduction du nombre de décès dus au terrorisme en 2021, avec une baisse de 47 % à 448.

L'Ukraine devrait connaître une hausse du terrorisme. Lors de la crise de 2014, le pays a enregistré 69 attaques terroristes. Les effets d'entraînement du cyberterrorisme sur d'autres pays sont très préoccupants. Outre les cyberattaques contre l'Ukraine, la Russie a été créditée d'attaques contre de nombreux autres pays. Il est possible que la menace du cyberterrorisme augmente au niveau mondial parallèlement à l'escalade du conflit ukrainien.

Le conflit ukrainien est susceptible d'inverser les gains en Russie et en Eurasie, qui ont enregistré la plus grande amélioration sur le GTI en 2021, suivis par l'Amérique du Nord. La région MENA s'est considérablement améliorée, gagnant deux places par rapport à la région la moins pacifique en 2018. Pour la deuxième année consécutive, l'Asie du Sud est la région la plus touchée par le terrorisme, tandis que la région Amérique centrale et Caraïbes a enregistré le plus faible impact.

Steve Killelea, fondateur et président exécutif de l'IEP : « Le terrorisme se concentre de plus en plus dans les zones de conflit, soutenu par la faiblesse des gouvernements et l'instabilité politique, tandis qu'en Europe et aux États-Unis, le terrorisme à motivation politique a dépassé les attaques à motivation religieuse. Alors que le conflit en Ukraine domine l'attention mondiale, il est crucial que la lutte mondiale contre le terrorisme ne soit pas mise de côté. L'activité terroriste dans le Sahel augmente considérablement et est menée par des milices islamiques. »

« Le déclin du terrorisme en Occident a coïncidé avec la pandémie de COVID-19. Les restrictions à la liberté de mouvement, aux voyages et la menace immédiate pour la santé des personnes peuvent expliquer une partie de la chute. Une fois les mesures d'urgence levées, il est possible que l'activité terroriste reprenne. »

Les progrès technologiques ont permis aux groupes terroristes de les utiliser. Cela inclut les missiles et les drones, qui étendent la portée de leurs attaques et réduisent leurs pertes. Les smartphones à un prix abordable, les médias sociaux et le cryptage sont d'autres technologies qui étendent également leurs réseaux, facilitant ainsi la diffusion de la propagande et le recrutement.

Le rapport identifie l'EI et ses affiliés comme le groupe terroriste le plus meurtrier au monde en 2021, malgré une légère baisse du nombre de décès attribués au groupe, qui passe de 2 100 à 2 066. La pire attaque de 2021 a eu lieu lorsqu'un kamikaze de l'EI a fait exploser deux bombes à l'aéroport international de Kaboul, en Afghanistan, faisant 170 morts et plus de 200 blessés.

Jamaat Nusrat Al-Islam wal Muslimeen, qui opère au Sahel, est l'organisation terroriste qui connaît la croissance la plus rapide au monde et a été responsable de 351 décès en 2021, soit une augmentation de 69 %. Le groupe terroriste le plus meurtrier au monde était l'État islamique d'Afrique de l'Ouest, où, au Niger, chaque attaque a fait en moyenne 15 morts.

Les attaques en Occident ont considérablement diminué, chutant de 68 % en 2021, par rapport au pic de 2018. Au total, 113 attentats ont été commis en Europe en 2021, et sept aux États-Unis. Les États-Unis ont enregistré une amélioration significative de l'impact du terrorisme, enregistrant leur score GTI le plus bas depuis 2012. Trois attentats commis par des extrémistes islamiques ont eu lieu en Europe, soit le nombre le plus faible depuis 2014.

Au cours des trois dernières années, l'Occident a connu un changement significatif dans les instigateurs du terrorisme. Les actes de terrorisme religieux ont diminué de 82 % en 2021, et ont été dépassés par le terrorisme à motivation politique, qui représente désormais cinq fois plus d'attaques. La plupart des attaques motivées par une idéologie de gauche ou de droite sont perpétrées par des individus ou des groupes sans affiliation formelle à une organisation reconnue. Les cibles de ces attaques sont souvent similaires, généralement des organisations gouvernementales ou des personnalités politiques, et les motivations sont semblables. Les deux cohortes sont radicalisées en ligne et méprisent le système existant.

Les attaques au Royaume-Uni ont diminué de moitié en 2021 pour atteindre 12, le nombre le plus bas depuis 2008, dont une seule était motivée par la religion. Les États-Unis ont enregistré sept attaques, dont cinq étaient motivées par des raisons politiques et les deux autres non classés. La France a enregistré sept attaques, soit une baisse de 72 % par rapport aux 25 enregistrées en 2020.

Les conditions les plus étroitement associées au terrorisme varient en fonction des facteurs sociaux et économiques d'un pays. Il existe un lien évident avec la terreur politique et le manque d'acceptation des droits humains fondamentaux pour la majorité des pays. Pour les pays de l'OCDE, il existe un lien étroit entre l'augmentation du terrorisme et les inégalités sociales, ainsi qu'un accès plus facile aux armes et une plus grande militarisation. Pour d'autres pays, la faiblesse des institutions, les griefs collectifs et la terreur politique sont des facteurs importants du terrorisme.

Indice mondial du terrorisme (IMT)

L'IMTde l'Institut pour l'économie et la paix fournit un résumé complet des principales tendances et schémas mondiaux du terrorisme au cours des 14 dernières années. Le rapport classe 163 pays (99,7 % de la population mondiale) en fonction de l'impact du terrorisme. Les indicateurs comprennent le nombre d'incidents terroristes, de morts, de blessés et d'otages.

Le rapport de l'IMT est produit à partir de données provenant de Terrorism Tracker et d'autres sources. Terrorism Tracker fournit des enregistrements d'événements sur les attaques terroristes depuis le 1er janvier 2007. L'ensemble de données contient plus de 60 500 incidents terroristes pour la période 2007 à 2021.

Institut pour l'économie et la paix

L'Institut pour l'économie et la paix (IEP) est le principal groupe de réflexion au monde qui se consacre à l'élaboration de paramètres permettant d'analyser la paix et de quantifier sa valeur économique. Pour ce faire, il élabore des indices mondiaux et nationaux, dont l'indice annuel Global Peace, calcule le coût économique de la violence et comprend la paix positive, c'est-à-dire les attitudes, les institutions et les structures qui créent et maintiennent des sociétés pacifiques.

