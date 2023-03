INDIGO, Ensaio Pivotal Fase 3 da Servier para vorasidenib em Glioma de Baixo Grau com Mutação em IDH, Atende Endpoint Primário de Sobrevida Livre de Progressão (SLP) e o Endpoint Secundário Chave de Tempo até a Próxima Intervenção (TAPI)

O resultado clinicamente significativo dos endpoints primários e secundários é o primeiro grande avanço no tratamento de glioma de baixo grau em mais de 20 anos



Endpoints atendidos em uma análise provisória pré-especificada



vorasidenib recebeu designação de fast track pela Food & Drug Administration (FDA(FDA).

PARIS e BOSTON, 14 de março de 2023 /PRNewswire/ — Servier, um grupo farmacêutico global, anunciou hoje que o ensaio clínico Fase 3 INDIGO, que investiga o vorasidenib em monoterapia para pacientes com glioma de baixo grau residual ou recorrente com mutação em IDH, atingiu o endpoint primário de sobrevida livre de progressão (SLP) e o endpoint secundário chave de tempo até a próxima intervenção (TAPI). Os resultados da análise provisória pré-especificada foram estatisticamente e clinicamente significativos.

Servier

"O progresso terapêutico no tratamento de glioma de baixo grau está estagnado há décadas. Os resultados do estudo INDIGO de Fase 3, que atende tanto ao desfecho primário de sobrevida livre de progressão quanto ao desfecho secundário-chave de tempo até a próxima intervenção, apresentam uma oportunidade para mudar o paradigma de tratamento para pacientes com glioma de baixo grau com mutação de IDH, oferecendo potencialmente a primeira terapia direcionada", disse Susan Pandya, M.D., vice-presidente de desenvolvimento clínico e diretora de metabolismo do câncer em desenvolvimento global em oncologia e imuno-oncologia, Servier. "Somos gratos aos pacientes, cuidadores, investigadores e equipes de estudo que possibilitaram essa conquista notável por meio de sua participação no estudo clínico INDIGO".

A análise provisória, que foi pré-especificada no projeto do estudo INDIGO, demonstrou uma melhoria estatisticamente e clinicamente significativa na sobrevida livre de progressão e no tempo até a próxima intervenção em pacientes randomizados para a monoterapia com vorasidenib em comparação com pacientes randomizados com placebo. Os pacientes inscritos no estudo INDIGO tiveram oligodendroglioma residual ou recorrente de grau 2 ou astrocitoma com mutação de IDH1 ou IDH2 e foram submetidos à cirurgia como único tratamento para glioma antes da inscrição no estudo. O perfil de segurança do vorasidenib em monoterapia foi consistente com dados publicados anteriormente.

"Este potencial avanço terapêutico é mais uma prova concreta do sucesso de nossa estratégia de oncologia, que tem como objetivo focar nossa ciência em cânceres difíceis de tratar, como aqueles em que ocorre mutação de IDH", disse Patrick Therasse, M.D. PhD, vice-presidente e diretor, área terapêutica de gestão de estágio avançado e ciclo de vida em oncologia e imuno-oncologia, Servier. "Os resultados do estudo de Fase 3 INDIGO oferecem, pela primeira vez em mais de 20 anos, esperança para um novo tratamento aos pacientes de glioma de baixo grau com mutação de IDH".

Os resultados do estudo de Fase 3 INDIGO serão apresentados em uma próxima reunião médica.

Devido às rápidas inscrições e os resultados da análise provisória de eficácia, o estudo clínico INDIGO está progredindo bem antes do previsto. A Servier está trabalhando para determinar os cronogramas para protocolar e adaptar a capacidade de fornecimento de vorasidenib.

Sobre o estudo de Fase 3 INDIGO

INDIGO é um ensaio de Fase 3 multicêntrico, randomizado, duplo-cego, controlado por placebo, cujo objetivo é comparar a eficácia do vorasidenib com o placebo em pacientes com glioma residual ou recorrente de grau 2, portadores de mutações de IDH1 ou IDH2, que foram submetidos a cirurgia como única forma de tratamento. (NDIZ04164901).

Sobre o Glioma1

Os gliomas são tumores que surgem de células gliais ou precursoras no sistema nervoso central (SNC). A classificação da OMS de 2021 reconhece quatro grupos gerais de gliomas, um dos quais são os gliomas difusos do tipo adulto. Esses gliomas difusos são os tumores cerebrais primários malignos mais comuns em adultos. A patogênese e o prognóstico desses tumores estão firmemente ligados a mutações (ou ausência delas) na enzima metabólica isocitrato desidrogenase (IDH), e são necessários testes moleculares para o diagnóstico adequado. A partir de 2021, os gliomas difusos do tipo adulto são subdivididos em apenas três categorias:

Astrocitoma, com mutação de IDH (OMS SNC graus 2-4);

Oligodendroglioma com mutação de IDH, 1p19q-codeleted (OMS SNC graus 2-3);

Glioblastoma IDH-wildtype (OMS SNC grau 4);

1 Neuro Oncology. A Classificação de Tumores da OMS de 2021 do Sistema Nervoso Central: um resumo. https://academic.oup.com/neuro-oncology/article/23/8/1231/6311214 Último accesso - 3.13.23

