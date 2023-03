El ensayo pivotal de fase 3 INDIGO de Servier alcanza el objetivo primario de supervivencia sin progresión

-El ensayo pivotal de fase 3 INDIGO de Servier, que investiga vorasidenib en gliomas de bajo grado con mutación IDH, alcanza el objetivo primario de supervivencia sin progresión (SLP) y el objetivo secundario clave de tiempo hasta la siguiente intervención (TTNI)

El logro clínicamente significativo de los criterios de valoración primarios y secundarios es el primer gran avance en el tratamiento del glioma de bajo grado en más de 20 años

Los criterios de valoración se cumplieron en un análisis provisional preespecificado

La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) de EE.UU. concede a vorasidenib la designación de vía rápida

PARÍS y BOSTON, 14 de marzo de 2023 /PRNewswire/ -- Servier, un grupo farmacéutico mundial, ha anunciado hoy que el ensayo clínico de fase 3 INDIGO, en el que se investiga vorasidenib en monoterapia para pacientes con glioma de bajo grado con mutación IDH residual o recurrente, cumplió su criterio de valoración primario de supervivencia sin progresión (SLP) y el criterio de valoración secundario clave de tiempo hasta la siguiente intervención (TTNI). Los resultados del análisis provisional preespecificado fueron estadísticamente significativos y clínicamente relevantes.

Servier

"El progreso terapéutico en el ámbito del glioma de bajo grado lleva décadas estancado. Los resultados del ensayo de fase 3 INDIGO, en el que se alcanzaron tanto el criterio de valoración principal de supervivencia sin progresión como el criterio de valoración secundario clave de tiempo hasta la siguiente intervención, brindan la oportunidad de cambiar el paradigma de tratamiento de los pacientes con glioma de bajo grado mutado por IDH mediante el suministro potencial de la primera terapia dirigida", declaró la Dra. Susan Pandya, Vicepresidenta de Desarrollo Clínico y Directora de Desarrollo Global de Metabolismo del Cáncer, Oncología e Inmuno-Oncología de Servier. "Estamos muy agradecidos a los pacientes, cuidadores, investigadores y equipos de estudio que han hecho posible este notable logro gracias a su participación en el ensayo clínico INDIGO."

El análisis provisional, que estaba preespecificado en el diseño del ensayo INDIGO, demostró una mejora estadísticamente significativa y clínicamente importante tanto en la supervivencia libre de progresión como en el tiempo hasta la siguiente intervención en los pacientes aleatorizados a vorasidenib en monoterapia en comparación con los pacientes aleatorizados a placebo. Los pacientes incluidos en el estudio INDIGO presentaban oligodendroglioma o astrocitoma residual o recurrente de grado 2 con una mutación IDH1 o IDH2 y habían sido sometidos a cirugía como único tratamiento del glioma antes de la inscripción en el estudio. El perfil de seguridad de vorasidenib en monoterapia fue coherente con los datos publicados anteriormente.

"Este posible avance terapéutico es otra prueba concreta del éxito de nuestra estrategia oncológica, cuyo objetivo es centrar nuestra ciencia en los cánceres difíciles y de difícil tratamiento, como aquellos en los que está presente una mutación de IDH", declaró Patrick Therasse, M.D. PhD, Vicepresidente y Director del Área Terapéutica de Oncología e Inmuno-oncología de Servier. "Los resultados del ensayo de fase 3 INDIGO ofrecen a los pacientes con glioma de bajo grado mutante IDH la esperanza potencial de una nueva opción de tratamiento por primera vez en más de 20 años."

Los resultados del ensayo de fase 3 INDIGO se presentarán en una próxima reunión médica.

Debido a la aceleración de la inscripción y a los resultados del análisis provisional de eficacia, el ensayo clínico INDIGO va muy adelantado con respecto al calendario previsto. Servier está trabajando para determinar los plazos de presentación y adaptar la capacidad de suministro de vorasidenib.

Acerca del ensayo de fase 3 INDIGO

INDIGO es un estudio de fase 3, multicentro, aleatorio, doble ciego, controlado con placebo, que compara la eficacia de vorasidenib con la de placebo en participantes con glioma residual o recurrente de grado 2 con mutación IDH1 o IDH2 que han sido sometidos a cirugía como único tratamiento. (NCT04164901).

Acerca del Glioma1

Los gliomas son tumores que surgen de las células gliales o precursoras del sistema nervioso central (SNC). La clasificación de la OMS de 2021 reconoce cuatro grupos generales de gliomas, uno de los cuales son los gliomas difusos de tipo adulto. Estos gliomas difusos son los tumores cerebrales malignos primarios más frecuentes en adultos. La patogénesis y el pronóstico de estos tumores están estrechamente relacionados con mutaciones (o ausencia de ellas) en la enzima metabólica isocitrato deshidrogenasa (IDH), y se requieren pruebas moleculares para un diagnóstico adecuado. A partir de 2021, los gliomas difusos de tipo adulto se subdividen únicamente en tres categorías:

Astrocytoma, IDH-mutant (CNS WHO grados 2-4)

Oligodendroglioma IDH-mutant, 1p19q-codeleted (CNS WHO grados 2-3)

Glioblastoma IDH-wildtype (CNS WHO grado 4)

1 Neuro Oncology. The 2021 WHO Classification of Tumors of the Central Nervous System: a summary. https://academic.oup.com/neuro-oncology/article/23/8/1231/6311214 último acceso-3.13.23

