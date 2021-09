Indischer Finanzminister veröffentlicht UN-Bericht beim Global FinTech Fest am 28. September

NEU-DELHI und MUMBAI, Indien, 30. September 2021 /PRNewswire/ -- Smt. Nirmala Sitharaman, Finanz- und Unternehmensministerin der indischen Regierung, veröffentlichte den UN-Bericht über verantwortungsvolle digitale Zahlungen, der sich um bewährte Praktiken für den finanziellen Verbraucherschutz dreht und die Benutzer in den Mittelpunkt der Digitalisierung des Zahlungsverkehrs setzt, insbesondere Damen und Menschen, die in ländlichen Gebieten leben. Sie stellte den Bericht auf dem Global FinTech Fest am 28. September vor. In seiner Rede auf dem Fest, das vom Fintech Convergence Council (FCC) und dem Payments Council of India (PCI) der Internet and Mobile Association of India (IAMAI) zusammen mit der National Payments Corporation of India (NPCI) organisiert wurde, sagte der Finanzminister, dass Indien mit 87 % die höchste Fintech-Akzeptanzrate im Vergleich zur weltweiten Durchschnittsrate von 64 % aufweist, was die Tatsache belegt, dass Indien ein erstklassiges Ziel für digitale Zahlungen und Aktivitäten ist.