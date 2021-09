La Ministra de Finanzas de India presenta el informe de la ONU en Global FinTech Fest el 28 de septiembre

NUEVA DELHI y MUMBAI, India, 30 de septiembre de 2021 /PRNewswire/ -- Smt. Nirmala Sitharaman, Honorable Ministra de Finanzas y Asuntos Corporativos, Gobierno de India, presentó el Informe de la ONU sobre Pagos Digitales Responsables que gira en torno a las buenas prácticas para la protección del consumidor financiero, poniendo a los usuarios en el centro de la digitalización de los pagos, especialmente a las mujeres y a las personas que viven en zonas rurales. Presentó el informe en el Global FinTech Fest el 28 de septiembre. Hablando sobre el festival, organizado por Fintech Convergence Council (FCC) y Payments Council of India (PCI) de Internet and Mobile Association of India (IAMAI), junto con National Payments Corporation of India (NPCI), la Ministra de Finanzas dijo que la India tiene la tasa más alta de adopción de Fintech del 87% frente a la tasa media mundial del 64%, lo que establece el hecho de que la India es un destino principal para los pagos y actividades digitales.