Indivumed devient Indivumed Therapeutics pour se consacrer au développement de l'oncologie de précision basé sur les données et l'IA

La vente des activités de services d'Indivumed à Crown Bioscience permet la création d'un pôle de R&D en oncologie

HAMBOURG, Allemagne, 4 avril 2023 /PRNewswire/ -- Après vingt ans d'existence en tant que l'une des premières sociétés d'oncologie personnalisée, Indivumed a annoncé aujourd'hui devenir Indivumed Therapeutics après l'acquisition d'Indivumed Services GmbH et de ses services de CRO par Crown Bioscience. Indivumed Therapeutics se présente comme une société de biotechnologie spécialisée dans l'oncologie qui se concentre entièrement sur la découverte et la validation de biomarqueurs et de cibles thérapeutiques, sur le développement de médicaments et sur la réalisation d'essais cliniques. Indivumed Therapeutics continuera d'utiliser son réseau clinique mondial pour la collecte de spécimens biologiques et de données cliniques afin de développer sa base de données multiomiques unique en utilisant sa plateforme de découverte et de développement axée sur l'IA pour de nouvelles thérapies dans le domaine de l'oncologie.

« Le succès d'Indivumed au cours des vingt dernières années a été possible grâce à l'attention constante que nous portons à la collecte d'échantillons et de données cliniques hautement standardisés par le biais d'un réseau clinique mondial. Il est étonnant de voir comment notre approche qualité cliniquement ancrée, combinée à l'analyse de données alimentée par l'IA, porte ses fruits et permet de découvrir des cibles fiables à une vitesse incroyable. Aujourd'hui, nous travaillons en partenariat avec des sociétés de biotechnologie, de pharmacie et de diagnostic pour fournir à leurs programmes de développement un large éventail de nouvelles cibles thérapeutiques avec une forte probabilité de succès clinique. Nous allons nous concentrer sur des cibles distinctes pour le développement d'un composé principal et d'une signature diagnostique afin d'avoir un impact direct sur le traitement du cancer », a déclaré le professeur Hartmut Juhl, PDG et fondateur d'Indivumed.

Indivumed Therapeutics accélérera le développement de médicaments contre le cancer grâce à sa plateforme d'analyse pilotée par l'IA, nRavel®, en établissant un lien entre la découverte et le développement de cibles in silico et des modèles de tumeurs dérivées de patients appariés pour la validation de cibles et de composés principaux en aval. L'entreprise stimulera la R&D en oncologie multiomique en s'appuyant sur ses partenariats avec les principales cliniques de cancérologie en Europe, en Amérique et en Asie, afin d'élargir sa base de données et de stimuler les programmes de développement précliniques et cliniques.

Indivumed Therapeutics a déjà identifié de nombreuses cibles et biomarqueurs prédictifs et des diagnostics potentiels, dont plusieurs ont été sélectionnés en vue d'une validation biologique et du développement d'un composé principal. Plusieurs brevets ont déjà été déposés et Indivumed Therapeutics procède à l'identification de cibles et de biomarqueurs supplémentaires. L'accent sera mis sur l'octroi de licences pour des cibles validées, des composés principaux et des biomarqueurs à différents stades de développement. Tout cela en partenariat étroit avec les universités, les entreprises de biotechnologie et les sociétés pharmaceutiques afin d'augmenter la probabilité d'atteindre l'objectif ultime de faire progresser l'oncologie de précision pour la guérison du cancer.

À propos d'Indivumed Therapeutics

Fruit des vingt années de succès et d'innovation d'Indivumed en tant qu'entreprise de pointe dans le domaine de l'oncologie de précision, Indivumed Therapeutics se concentre entièrement sur la découverte de biomarqueurs et de cibles thérapeutiques guidée par l'IA, la validation de cibles, le développement préclinique de médicaments et la validation clinique. Grâce à un réseau clinique mondial composé de cliniques et d'hôpitaux de pointe spécialisés dans le cancer en Europe, en Amérique et en Asie, il est possible de collecter de manière standardisée des échantillons biologiques et des données cliniques dans une base de données multiomiques complète. La machine de recherche unique basée sur les données et l'IA, nRavel®, associée à des modèles cellulaires dérivés de patients et à son intégration dans un réseau clinique mondial, constitue une plateforme unique de développement de médicaments et de diagnostics pour l'oncologie de précision. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site www.indivumed-therapeutics.com

Contact pour les médias :

