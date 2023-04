Indivumed wird Indivumed Therapeutics: Fokus auf Daten- und KI-basierter Entwicklung personalisierter Krebstherapien

Mit Indivumed Therapeutics und der Übernahme des Indivumed Servicegeschäftes durch Crown Biosciences entsteht ein internationaler onkologischer Biotechnologieschwerpunkt in Hamburg.

HAMBURG, Deutschland, 4. April 2023 /PRNewswire/ -- Indivumed, eines der weltweit ersten Biotechnologieunternehmen für personalisierte Onkologie, wird zu Indivumed Therapeutics. Dabei trennt sich Indivumed von dem Tochterunternehmen Indivumed Services GmbH, das mit seinem CRO-Dienstleistungsgeschäft von Crown Biosciences übernommen wird. Indivumed Therapeutics ist ein auf die Entwicklung personalisierter Krebstherapien ausgerichtetes Onkologie-Biotech-Unternehmen, das sich auf die Entdeckung und Validierung therapeutischer Angriffspunkte und die Entwicklung individueller Krebstherapien konzentriert. Das Unternehmen kombiniert dabei ein globales klinisches Netzwerk zur Sammlung von Krebsgewebeproben und klinischen Daten mit einer einzigartigen Multi-omics-Krebsdatenbank und einer KI-integrierten Datenanalyseplattform zur Wirkstoffentwicklung.

„Indivumeds Erfolg in den letzten 20 Jahren war möglich, weil wir uns konsequent auf eine hochgradig standardisierte Sammlung von Proben und klinischen Daten durch unser globales klinisches Netzwerk als Grundlage einer Krebsdatenbank konzentriert haben. Unser klinisch fundierter Qualitätsansatz in Kombination mit KI-gestützter Datenanalyse hat sich ausgezahlt und treibt die Entdeckung therapeutischer Angriffspunkte rasant voran. Wir arbeiten mit Biotech-, Pharma- und Diagnostikunternehmen zusammen, deren Entwicklungsprogramme wir mit einer breiten Palette neuartiger therapeutischer Zielproteine und datenbasierter Validierungsverfahren unterstützen. Zusätzlich entwickeln wir selbst auch Wirkstoffe und diagnostische Marker, die wir bis zur klinischen Anwendung bringen wollen", so Prof. Dr. Hartmut Juhl, CEO und Gründer von Indivumed, der ergänzt. „Es erfüllt mich zusätzlich mit großem Stolz, dass sich durch unsere eigenen Aktivitäten und die Ansiedlung von Crown Bioscience über Indivumed Services GmbH meine Heimatstadt Hamburg zu einem führenden Biotech-Standort Deutschlands in der Onkologie entwickelt."

Indivumed Therapeutics' KI-gestützte Analyseplattform nRavel® verbindet eine In-silico-Target-Identifikation und Validierung mit passenden, von Patienten abgeleiteten zellulären Tumormodellen für eine In-vitro-Validierung für Leitwirkstoffe, um die Entwicklung von Krebsmedikamenten zu beschleunigen. Darüber hinaus wird das Unternehmen seine Partnerschaften mit führenden Krebskliniken in Europa, Amerika und Asien nutzen, um seine Datenbank weiter auszubauen und, beraten von international führenden Onkologen, präklinische und klinische Entwicklungsprogramme sowie die Forschung und Entwicklung im Bereich der KI- und datengetriebenen Onkologie voranzutreiben.

Indivumed Therapeutics hat schon jetzt viele potenzielle prädiktive und diagnostische Angriffspunkte und Biomarker identifiziert, von denen mehrere für die biologische Validierung und die Entwicklung von Wirkstoffen ausgewählt wurden. Mehrere Patente wurden bereits angemeldet, und Indivumed Therapeutics setzt den Identifizierungsprozess für weitere Targets und Biomarker fort. Der geschäftliche Schwerpunkt liegt dabei auf der Auslizenzierung von validierten Angriffspunkten, Leitstrukturen und Biomarkern in verschiedenen Entwicklungsstadien. All dies geschieht in enger Zusammenarbeit mit akademischen Instituten sowie Biotech- und Pharmaunternehmen, stets mit dem Ziel vor Augen, eine präzisere Onkologie zur Heilung von Krebs voranzutreiben.

Über Indivumed Therapeutics

Indivumed Therapeutics, ehemals Indivumed, ist ein führendes Unternehmen im Bereich der Präzisionsonkologie. Das Unternehmen konzentriert sich voll und ganz auf die KI-gestützte Entdeckung von Biomarkern und therapeutischen Targets, die Validierung von Targets, die präklinische Entwicklung von Wirkstoffen und deren klinische Validierung. Ein globales klinisches Netzwerk in Europa, Amerika und Asien ermöglicht die standardisierte, wissenschaftsbasierte Sammlung von Bioproben und klinischen Daten für die umfassende und einzigartige Multi-omics-Datenbank IndivuType. Die daten- und KI-gestützte Discovery-Maschine nRavel® bietet zusammen mit passenden, von Patienten abgeleiteten zellulären Tumormodellen und dem integrierten klinischen Netzwerk eine einzigartige Plattform für die Entwicklung von Medikamenten und Diagnostika für die Präzisionsonkologie. Diese Plattform wird von Indivumed Therapeutics selbst, aber auch in Partnerschaft mit Biopharmaunternehmen konsequent zur Entwicklung neuer, vielfältiger personalisierter Krebstherapien genutzt. Weitere Informationen finden Sie unter www.indivumed-therapeutics.com

