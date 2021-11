Indonesia invita a inversores europeos a participar en el ecosistema de startups locales de ESG

Para más detalles, haga clic aquí: https://jejala.id

El aumento de la inversión de impacto

Indonesia ha experimentado un aumento constante de las empresas sociales. Durante los últimos cinco años, ha habido un aumento demás del 70% en la inversión de impacto en el país y es probable que la tendencia continúe debido al mayor interés en el gobierno ambiental, social y corporativo (ESG).

"La conciencia pública sobre cuestiones socioambientales, como la sostenibilidad ambiental, comenzó a aumentar rápidamente desde que golpeó la pandemia. Existe una creciente demanda de soluciones como Rekosistem mientras buscamos reconstruir nuestras economías y recuperarnos de la pandemia", destacó Ernest.

Fundada en 2018, Rekosistem es una empresa emergente de gestión de residuos cero de principio a fin que se esfuerza por lograr un ecosistema sostenible. Al generar energía a partir de desechos orgánicos, la puesta en marcha tiene como objetivo abordar los problemas ambientales comunes en Indonesia para reconstruir una economía circular más inclusiva, al tiempo que prepara al país para ser el líder en los sectores de energía renovable y ESG que son atractivos para los inversores globales.

Puertas de oportunidad

Con el aumento de los intereses globales, el gobierno de Indonesia ha decidido presentar nuevas empresas locales de ESG con un potencial infinito a los inversores globales. Esto se hace a través de una campaña llamada Exhibición conjunta y unión del panorama de empresas emergentes en Indonesia (JEJALA ID), que es un evento de networking de cuatro meses que abarca múltiples regiones de todo el mundo.

Además del evento del 30 de noviembre dirigido a inversores europeos, JEJALA ya ha celebrado dos eventos para inversores japoneses y singapurenses para compartir actualizaciones del mercado sobre el panorama de startups de Indonesia para aumentar la conciencia internacional sobre los sectores de startups en auge, principalmente en el ámbito medioambiental, social y de gobierno corporativo (ESG ) y la inversión de impacto, y construir conexiones significativas entre fundadores, inversores y otras partes interesadas.

"La recuperación pospandémica ha puesto a las nuevas empresas de ESG en el centro de atención. Hemos visto un aumento del entusiasmo del público en el apoyo a iniciativas que resuelven problemas reales en el mundo actual, como los desafíos ambientales y la inclusión financiera. Este cambio en el comportamiento del cliente puede determinar el apetito de inversión, y buscamos facilitar las cosas a los inversores que quieran participar en esta oportunidad", comentó Semuel.

Para más información y registrarse, haga clic aquí: https://jejala.id

Acerca del Ministerio de Comunicación e Informática

El Ministerio de Comunicaciones e Informática es la agencia gubernamental oficial de Indonesia encargada de formular e implementar políticas nacionales en el campo de la comunicación y la informática. También es responsable de acelerar la distribución de tecnología de la información e infraestructura digital para que el público pueda tener un acceso eficiente a las redes de telecomunicaciones e Internet actualizadas.

Para obtener más información sobre JEJALA ID, así como sobre las startups en Indonesia, visite el sitio web del Ministerio de Comunicaciones e Informática en www.kominfo.go.id.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1689795/E_Poster_Europe.jpg

SOURCE Ministry of Communication and Informatics of Republic of Indonesia