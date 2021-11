Indonesië nodigt Europese investeerders uit om deel te nemen aan het groeiende ecosysteem van lokale ESG-start-ups

Klik hier voor meer informatie: https://jejala.id

De groei in impact-beleggen

In Indonesië is het aantal sociale ondernemingen gestaag gestegen. In de afgelopen vijf jaar zijn de impact-investeringen in het land met meer dan 70% gegroeid en als gevolg van de toenemende belangstelling voor milieugerelateerd, sociaal en corporate governance (ESG) zal die trend zich waarschijnlijk voortzetten.

"De bewustwording van het publiek over sociale milieukwesties, zoals duurzaamheid van het milieu, is sinds het begin van de pandemie snel gegroeid. Als we ernaar streven onze economieën weer op te bouwen en te herstellen van de pandemie zal er een toenemende vraag naar oplossingen zoals Rekosistem zijn," aldus Ernest.

Het in 2018 opgerichte Rekosistem is gespecialiseerd in end-to-end zero-waste-management en streeft naar een duurzaam ecosysteem. De start-up, die energie opwekt uit organisch afval, richt zich op het gemeenschappelijk aanpakken van milieuproblemen in Indonesië, om een meer inclusieve, circulaire economie op te bouwen en bereidt het land voor op zijn leidende positie in de sectoren hernieuwbare energie en ESG, die aantrekkelijk zijn voor wereldwijde investeerders.

Deuren naar kansen

Met stijgende wereldwijde belangen, heeft de Indonesische regering besloten om lokale ESG-start-ups met een schier eindeloos potentieel te introduceren aan mondiale investeerders. Dit gebeurt via een campagne met de naam Joint Exhibition & Junction of Startup Landscape in Indonesia (JEJALA ID), een netwerkevenement van vier maanden, dat plaatsvindt in meerdere regio's over de hele wereld.

Naast het op Europese beleggers gerichte evenement van 30 november, heeft JEJALA eerder al twee evenementen gehouden voor investeerders uit Japan en Singapore, enerzijds om markt-updates over het start-up-landschap van Indonesië te delen en het internationale bewustzijn met betrekking tot de start-up-sector te vergroten, met name op het gebied van milieugerelateerd, sociaal en corporate governance (ESG) en impact-investeringen, maar ook om belangrijke contacten te leggen tussen oprichters, investeerders en andere belanghebbenden.

"Het herstel na de pandemie heeft ESG-start-ups in de schijnwerpers gezet. We hebben gezien hoe het enthousiasme van het publiek bij de ondersteuning van initiatieven die reële problemen in de wereld van vandaag proberen op te lossen, zoals uitdagingen op het gebied van het milieu en financiële inclusiviteit, is toegenomen. Deze verschuiving in klantengedrag kan de investeringsbereidheid bepalen en we zijn op zoek naar beleggers, die deze kans niet willen laten lopen." aldus Semuel.

Over het Ministerie van Communicatie en Informatica

Het Ministerie van Communicatie en Informatica is het officiële overheidsagentschap van Indonesië, belast met het formuleren en uitvoeren van nationaal beleid op het gebied van communicatie en informatica. Het is ook verantwoordelijk voor het versnellen van de verspreiding van informatietechnologie en digitale infrastructuur, zodat het publiek op een efficiënte manier toegang kan hebben tot de meest recente telecommunicatie- en internetnetwerken.

Ga voor meer informatie over JEJALA ID en de start-up-branche Indonesië naar de website van het Ministerie van Communicatie en Informatica op www.kominfo.go.id.

