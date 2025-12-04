Indoor-Kartierung von Mappedin unterstützt neues Terminal des Pittsburgh International Airport und sorgt für ein modernes Flughafenerlebnis

Einheitliches Mapping-System liefert plattformübergreifend Echtzeit-Informationen, um Reisende anzusprechen, Abläufe zu optimieren und Umsatzströme zu erschließen

WATERLOO, ON, 4. Dezember 2025 /PRNewswire/ -- Mappedin, der Marktführer im Bereich Indoor-Kartografie, der die Art und Weise, wie Veranstaltungsorte erlebt, verwaltet und verstanden werden, revolutioniert, gab heute eine Partnerschaft mit dem Pittsburgh International Airport (PIT) bekannt, um das 1,7 Milliarden Dollar teure Terminal-Modernisierungsprogramm des Flughafens zu unterstützen. Der neue Terminal wurde für eine Region mit echtem Wachstum gebaut und macht die Reise von der Straße bis zum Gate einfacher, während er fast 10 Millionen Passagiere pro Jahr abfertigen kann.

Die Indoor-Kartierungsplattform von Mappedin ist Teil der Modernisierung des Pittsburgh International Airport. Sie schafft eine digitale Basis, die Menschen, Daten und Entscheidungen zusammenbringt, die Navigation verbessert, die operative Koordination optimiert und das übergeordnete Ziel des Flughafens unterstützt: Effizienz, Engagement und Wachstum bei Einnahmen außerhalb des Flugbetriebs.

„Der umgebaute Pittsburgh International Airport soll den Leuten ein intuitiveres, zusammenhängenderes und sorgfältig durchdachtes Flughafenerlebnis bieten – von der Straße bis zum Gate und wieder zurück", sagte Deepak Nayyar, leitender Vizepräsident und Informationsbeauftragter am Pittsburgh International Airport. „Dieser neue Terminal wurde von Leuten aus Pittsburgh für Leute aus Pittsburgh gebaut und spiegelt die Region Pittsburgh wider. Er hat durchdachte Räume, die genau darauf ausgelegt sind, wie die Leute den Flughafen wirklich nutzen: Familienfreundliche Aufenthaltsbereiche, einladende Grünflächen im Freien vor der Sicherheitskontrolle und Technik, die alle Teile der Reise miteinander verbindet. Die Plattform von Mappedin hilft Reisenden, sich zurechtzufinden, Annehmlichkeiten zu entdecken und den neuen Flughafen besser kennenzulernen."

Die Zusammenarbeit dreht sich um drei Hauptbereiche, die die Zukunft des Flughafen-Erlebnisses bestimmen:

Die All-in-one-Plattform von Mappedin erweckt diese Säulen durch eine Reihe von integrierten Funktionen und Möglichkeiten zum Leben:

Modernisiertes Flughafenerlebnis

Inklusive Barrierefreiheit und Design: Durch die Unterstützung von Bildschirmlesegeräten und barrierefreiem Routing, gepaart mit einer übersichtlichen, intuitiven Benutzeroberfläche zur einfachen Orientierung, wird sichergestellt, dass jeder Fahrgast problemlos navigieren kann. Zu den Funktionen gehören das Zoomen von Symbolen und Einstellungen für die Barrierefreiheit auf Geräteebene, wie optimierte Farben, Schriftarten, Symbolik und Benennung, für ein einheitliches, inklusives Erlebnis.

QR-Code-Positionierung: Macht die Orientierung mit „Hier starten"-Markierungen einfach und hilft Reisenden, sich im Terminal schnell zurechtzufinden.

Optimierte Flughafenentdeckung

Click-and-Pay-Integration: Verbindet Standortkarten mit Partnerdiensten wie Essensbestellungen oder Parkplätzen und ermöglicht so nahtlose Transaktionen.

Analytisches Dashboard: Bietet Echtzeiteinblicke in die Reise, das Verhalten und die Leistung von Kampagnen, mit flexibler Integration, die Analysen über Flughafensysteme hinweg verbindet, um tiefere Einblicke zu erhalten.

Einheitliche Datenaggregation

Zentralisierte Verwaltung: Die sofortige Synchronisierung von Datenaktualisierungen über alle digitalen Berührungspunkte hinweg sorgt für Effizienz, Genauigkeit und Konsistenz.

Zusammen bilden diese Funktionen eine skalierbare digitale Basis, die Passagieren zum richtigen Zeitpunkt die benötigten Infos liefert und Flughäfen dabei hilft, datengestützte Entscheidungen zu treffen, um den Ablauf, die Zufriedenheit und die Umsatzleistung zu verbessern.

„Bei unserer Innovationspartnerschaft mit dem Pittsburgh International Airport geht es um mehr als nur die Modernisierung der Navigation; es geht darum, das gesamte Flughafenerlebnis zu verbessern und neue Möglichkeiten für Engagement und Wachstum zu schaffen", sagte Yuval Kossovsky, Geschäftsführer für Transport bei Mappedin. „Durch unsere All-in-one-Plattform kann der Flughafen kontinuierlich mit Reisenden in Kontakt treten, sie zu den wichtigsten Zielen und Dienstleistungen führen und gleichzeitig datengestützte Einblicke liefern, die den Betrieb optimieren und Einnahmen erschließen, die über den Flug hinausgehen."

Um die Rolle von Mappedin bei der Innovation von Pittsburgh International zu erkunden und die Live-Karte zu sehen, besuchen Sie https://flypittsburgh.com/pittsburgh-international-airport/map/#/ . Um mehr darüber zu erfahren, wie Mappedin das Flughafenerlebnis umgestaltet, besuchen Sie https://www.mappedin.com/industries/airports/ .

Informationen zu Mappedin

Mappedin ist die führende Indoor-Mapping-Plattform, welche die Art und Weise, wie Veranstaltungsorte erlebt, verwaltet und verstanden werden, verändert. Die KI-gesteuerten Tools von Mappedin machen Indoor-Mapping schnell, flexibel und einfach zu integrieren. Sie ermöglichen Navigation, Analyse und Betrieb auf Milliarden von Quadratmetern in 57 Ländern.

