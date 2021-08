- Indusface AppTrana presenta la solución Behavioural Application DDOS Protection completamente gestionada

Mitiga los ataques DDOS de nivel de aplicación sofisticados (Layer7) en minutos

BENGALURU, India, 20 de agosto de 2021 /PRNewswire/ -- Indusface, una compañía líder en SaaS de seguridad de aplicaciones que detecta continuamente riesgos de seguridad, que proporciona protección en tiempo real y mejora el rendimiento de las aplicaciones, ha dado a conocer hoy que está añadiendo la oferta Behavioral Application DDOS Protection a su producto, AppTrana. Los ataques DDOS de aplicaciones son sofisticados y complicados de mitigar. Las normas sencillas de limitación de velocidad son insuficientes para permitir que los ataques sofisticados pasen desapercibidos. Con Behavioral Application DDOS Protection de AppTrana, construida sobre una canalización de big data de elevado rendimiento y respaldada por conceptos de ML, la mitigación de ataques sofisticados como HTTP flood, DDOS volumétricos y escenarios de ataques complejos se producen en solo unos segundos.

La solución Behavioral Application DDOS Protection de AppTrana se aventaja de su capacidad para procesar un gran volumen de solicitudes en segundos y proporciona políticas que se configuran automáticamente en función del comportamiento de las solicitudes de la aplicación en lugar de límites codificados.

Con AppTrana

Es posible configurar el comportamiento DDOS para que se active si el comportamiento de las solicitudes a la aplicación cambia, y con ello se tiene en cuenta cualquier variación normal en la solicitud y las alertas se activan solo cuando hay una anomalía

Por defecto, se configura con tres políticas que controlan el tráfico a nivel de hospedaje, IP y de sesión

Cuando se integra una aplicación, estas políticas se configuran con un valor genérico que funciona en la mayor parte de las aplicaciones de uso

A los pocos días de integración de la aplicación, basándose en la conducta observada, se derivan los valores apropiados, lo que proporciona una protección óptima

Al ser una solución gestionada de forma completa, todas las aplicaciones se controlan constantemente y, en caso de cualquier ataque de tipo DDOS, se notifica a los expertos en seguridad que intervienen automáticamente para realizar la configuración avanzada según sea necesario

Los clientes pueden configurar políticas adicionales siguiendo sus requisitos. Es posible configurar las políticas para tomar varias acciones cuando se activan, incluido el bloqueo total de las solicitudes.

En conjunto, a través de este enfoque de varios pasos, AppTrana protege incluso los ataques más sofisticados sin ningún impacto comercial.

"Sabemos que AppTrana facilita la seguridad de las aplicaciones a los clientes. Sobre esta base, estamos orgullosos de poder anunciar la solución Behavioral DDOS Protection que puede proteger contra ataques DDOS sofisticados en minutos con la primera mitigación que comienza en menos de un minuto. Cualquier solución de protección DDOS necesita una infraestructura altamente escalable y, a diferencia de otros proveedores que tienen diferentes centros de depuración DDOS, todos los servidores de AppTrana están equipados para poder gestionar ataques de tipo DDOS y pueden escalar para manejar grandes ataques", destacó Ashish Tandon, consejero delegado de Indusface.

La protección de comportamiento contra DDOS de AppTrana está disponible para todos los clientes que se hayan suscrito a los planes Advance, Advance Plus o Premium.

Si desea conocer más, compruebe los recursos a continuación:

Managed DDoS Attack protection for Applications haga click aquí

Blog – Behaviour Application DDOS haga click aquí

Acerca de Indusface

Indusface es una empresa líder en SaaS de seguridad de aplicaciones que protege aplicaciones web, móviles y API críticas de más de 2.000 clientes globales utilizando su galardonada plataforma totalmente administrada que integra escáner de aplicaciones web, firewall de aplicaciones web, DDoS, mitigación de BOT, CDN y motor de inteligencia de amenazas.

La compañía ha recibido financiación por medio de Tata Capital Growth Fund, siendo clasificada como número 1 en calificaciones generales según el informe de 2021 Gartner Peer Insight 'Voice Of Customer' para WAF, tiene la certificación Great Place to Work, la plataforma cumple con PCI, ISO27001, Soc2, GDPR, etc. y ha sido galardonado con numerosos y prestigiosos premios para empresas emergentes.

www.indusface.com

