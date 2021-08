Indusface AppTrana présente une solution de protection comportementale contre les DDOS des applications entièrement gérée

Atténuer les attaques DDOS sophistiquées au niveau des applications (couche 7) en quelques minutes

BENGALURU, Inde, 20 août 2021 /PRNewswire/ -- Indusface, une société SaaS de pointe en matière de sécurité des applications qui détecte en permanence les risques de sécurité, fournit une protection en temps réel et améliore les performances des applications, a annoncé aujourd'hui qu'elle ajoute l'offre de protection DDOS des applications comportementales à son produit, AppTrana. Les attaques DDOS contre les applications sont sophistiquées et difficiles à atténuer. De simples règles de limitation du débit sont insuffisantes, ce qui permet à des attaques sophistiquées de passer sous le radar. Grâce à la protection comportementale contre les DDOS applicatifs d'AppTrana, fondée sur un pipeline de big data très performant et soutenue par des concepts de ML, l'atténuation des attaques sophistiquées comme les inondations HTTP, les DDOS volumétriques et les scénarios d'attaque complexes se fait en quelques secondes.

La solution Behavioural Application DDOS Protection d'AppTrana tire parti de sa capacité à traiter un énorme volume de demandes en quelques secondes et fournit des politiques qui sont auto-configurées sur la base du comportement des demandes d'application au lieu de limites codées en dur.

Avec AppTrana

Le DDOS comportemental peut être configuré pour se déclencher si le comportement des demandes adressées à l'application change, ce qui signifie que toute variation normale de la demande est prise en compte et que les alertes ne sont déclenchées qu'en cas d'anomalie

Par défaut, trois politiques qui surveillent le trafic au niveau de l'hôte, de l'IP et de la session sont configurées

Lorsqu'une application est embarquée, ces politiques sont configurées avec une valeur générique qui fonctionne pour la plupart des applications

Quelques jours après la mise en service de l'application, des valeurs appropriées sont calculées sur la base du comportement observé, afin d'assurer une protection optimale

Comme il s'agit d'une solution entièrement gérée, toutes les applications sont surveillées en permanence et, en cas d'attaque DDOS, les experts en sécurité sont avertis et interviennent automatiquement pour effectuer une configuration avancée si nécessaire

Les clients peuvent configurer des politiques supplémentaires en fonction de leurs besoins. Les politiques peuvent être configurées pour prendre diverses mesures lorsqu'elles sont déclenchées, y compris le blocage pur et simple des demandes.

Collectivement, grâce à cette approche en plusieurs étapes, même les attaques les plus sophistiquées sont protégées par AppTrana sans aucun impact sur les affaires.

« AppTrana est connu pour faciliter la sécurité des applications pour les clients. Sur cette base, nous sommes fiers d'annoncer une solution de protection comportementale contre les attaques DDOS qui peut protéger contre les attaques DDOS sophistiquées en quelques minutes, avec une première atténuation en moins d'une minute. Toute solution de protection contre les DDOS nécessite une infrastructure hautement évolutive et, contrairement à d'autres fournisseurs qui disposent de différents centres d'épuration des DDOS, tous les serveurs d'AppTrana sont équipés pour gérer les attaques DDOS et peuvent s'adapter aux attaques de grande ampleur », a déclaré Ashish Tandon, PDG d'Indusface

La protection DDOS comportementale d'AppTrana est disponible pour tous les clients qui ont souscrit aux plans Advance, Advance Plus ou Premium.

Pour en savoir plus, veuillez consulter les ressources ci-dessous :

Protection gérée contre les attaques DDoS pour les applications Cliquez ici

Blog - Application comportementale DDOS Cliquez ici

À propos d'Indusface

Indusface est un leader de la sécurité des applications SaaS qui sécurise les applications Web, mobiles et des API critiques de plus de 2000 clients internationaux en utilisant sa plateforme entièrement gérée et primée qui intègre un scanner des applications Web, un pare-feu des applications Web, une atténuation des DDoS et des BOT, un CDN et un moteur d'informations sur les menaces.

La société a été financée par le Tata Capital Growth Fund, s'est classée au premier rang des évaluations globales dans le rapport « Voice of Customer » de Gartner Peer Insight de 2021 pour le WAF, est certifiée « Great Place to Work », la plateforme est conforme aux normes PCI, ISO27001, Soc2, GDPR, etc. et a reçu de nombreux prix prestigieux pour les jeunes entreprises.

www.indusface.com

