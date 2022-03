Indusface est le seul fournisseur à avoir été nommé Choix des clients Gartner Peer Insights™ dans les 7 segments du rapport Voix du client WAAP 2022

Le seul fournisseur à obtenir un taux de recommandation de 100 % pour la deuxième année consécutive

BANGALORE, Inde, 30 mars 2022 /PRNewswire/ -- Indusface, entreprise SaaS de sécurité des applications financée par Tata, a été reconnue comme le choix des clients au niveau mondial. C'est le seul fournisseur à avoir été élu « Choix des clients » dans tous les segments du marché « Voix du client » Gartner Peer Insights : Rapport Protection des applications et API Web (WAAP) . Indusface a également réalisé l'exploit rare de devenir la seule entreprise à obtenir un taux de recommandation de 100 % de la part des clients pour la deuxième année consécutive. Cela réaffirme la réputation et la place qu'Indusface s'est construite sur le marché mondial du WAAP.

La « Voix du client » est un document qui synthétise les analyses de Gartner Peer Insights en informations destinées aux décideurs informatiques. Ce point de vue agrégé des pairs, ainsi que les évaluations détaillées individuelles, complètent les recherches des experts de Gartner et peuvent jouer un rôle clé dans votre processus d'achat, car ils se concentrent sur les expériences directes des pairs en matière de mise en œuvre et d'exploitation d'une solution. Dans ce document, seuls les vendeurs ayant publié 20 avis éligibles ou plus pendant la période de soumission spécifiée de 18 mois sont inclus. Les évaluations des utilisateurs finaux des entreprises dont le chiffre d'affaires est inférieur à 50 millions de dollars sont exclues de cette méthodologie. Voir la méthodologie complète de la « Voix du client » ici .

Le fait d'être en tête de tous les segments est un exploit sans précédent pour une entreprise SaaS indienne, et cela augure bien de la montée en puissance du secteur en tant que fournisseur mondial de technologies de qualité supérieure.

« Nos solutions de pointe, notre surveillance permanente et notre gestion des besoins en matière de sécurité des applications garantissent aux clients une totale tranquillité d'esprit et la liberté de développer leurs activités. C'est cette combinaison inégalée qui a permis à Indusface d'être reconnu comme le seul fournisseur à être nommé Gartner Peer Insights™ Customers' Choice' dans les 7 segments de la protection des applications Web et des API », a déclaré Ashish Tandon, PDG et fondateur d' Indusface. « Nous restons déterminés à protéger nos clients grâce à notre innovation constante et à notre capacité à comprendre et à résoudre les besoins de sécurité applicative des entreprises du monde entier. »

Indusface a atteint la position stellaire d'être le seul fournisseur à être le choix des clients dans les 7 segments du rapport Gartner VOC 2022 Peer Insights WAAP :

« La voix du client » Gartner Peer Insights Protection des applications Web et des API

1. À l'échelle internationale

Segment de la région de déploiement

2. Asie-Pacifique

3. Europe, Moyen-Orient et Afrique

4. Amérique du Nord

Segment de la taille de l'entreprise (par revenu annuel)

5. Grandes entreprises (1B - 10B USD)

6. Entreprises de taille moyenne (50M - 1B USD)

Segment de l'industrie

7. Services

Venkatesh Sundar, CMO et cofondateurd' Indusface, a déclaré : « Nous sommes très fiers d'être classés comme le choix des clients dans tous les segments du rapport. En tant que société, Indusface a toujours innové et construit sa feuille de route de produits en adoptant une approche centrée sur le client. C'est très encourageant et humiliant de recevoir cette reconnaissance de la part de clients du monde entier. Nous sommes reconnaissants et rassurons tous nos clients grâce à un support technique constant et de qualité supérieure et nous nous efforcerons encore plus de maintenir et d'améliorer les capacités de nos produits dans les années à venir. »

Indusface sert une clientèle diverse et renommée dans le monde entier et un échantillon de commentaires d'utilisateurs finaux soumis inclut :

« Une tranquillité d'esprit totale pour la sécurité des applications » - Global Head Infra & Security dans le secteur du voyage. ( Lire l'intégralité de l'évaluation )

« AppTrana a fourni une solution d'atténuation des zombies en fonction du contexte de l'application »- Applications GM dans le secteur des services ( Lire l'intégralité de l'évaluation )

« Protection proactive et complète de l'API »- Chef de produit dans le secteur des technologies financières ( Lire l'intégralité de l'évaluation )

« Excellent service qui permet une mise en œuvre transparente et facile du WAF en peu de temps »- Manager dans le secteur des médias et de l'édition ( Full Review )

« Excellent produit que nous voulons utiliser pendant de nombreuses années » -directeur de l'information dans le secteur de la santé ( Lire l'intégralité de l'évaluation )

À propos de Gartner Peer Insights :

Gartner Peer Insights est une plateforme en ligne d'évaluations et de critiques de logiciels et de services informatiques, rédigées et lues par des professionnels de l'informatique et des décideurs technologiques. L'objectif est d'aider les responsables informatiques à prendre des décisions d'achat plus avisées et d'aider les fournisseurs de technologies à améliorer leurs produits en recevant des commentaires objectifs et impartiaux de leurs clients. Gartner Peer Insights comprend plus de 350 000 évaluations vérifiées dans plus de 340 marchés. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.gartner.com/reviews/home .

Le contenu de Gartner Peer Insights est constitué d'opinions d'utilisateurs finaux individuels basées sur leurs propres expériences avec les fournisseurs répertoriés sur la plateforme. Il ne doit pas être interprété comme une déclaration de fait et ne représente pas les opinions de Gartner ou de ses affiliés. Gartner ne cautionne aucun fournisseur, produit ou service décrit dans ce contenu et n'offre aucune garantie, explicite ou implicite, quant à l'exactitude ou l'exhaustivité de ce contenu, y compris toute garantie de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier.

Gartner et Gartner Peer Insights™ sont des marques déposées de Gartner, Inc. et/ou de ses sociétés affiliées aux États-Unis et dans le monde entier et sont utilisées ici avec autorisation. Tous droits réservés.

À propos d'Indusface :

Indusface est un leader de la sécurité des applications SaaS qui sécurise les applications Web, mobiles et des API critiques de plus de 3000 clients internationaux en utilisant sa plateforme entièrement gérée et primée qui intègre un scanner des applications Web, un pare-feu des applications Web, une atténuation des DDoS et des BOT, un CDN et un moteur d'informations sur les menaces. Indusface a été financée par le Tata Capital Growth Fund II, est le seul fournisseur à être nommé Choix des clients Gartner Peer Insights™ dans les 7 segments du Web Application and API Protection Report 2022, est une entreprise de produits SaaS certifiée « Great Place to Work » et PCI, ISO27001, SOC 2, GDPR et a reçu de nombreuses récompenses prestigieuses de start-up telles que le Economic Times Top 25, NASSCOM DSCI Top Security Company, Deloitte Asia Top 100, entre autres.

