Indusface ist der einzige Anbieter, der in allen 7 Segmenten des Voice of Customer WAAP 2022 Reports von Gartner Peer Insights™ als „Customers' Choice" ausgezeichnet wurde

BANGALORE, Indien, 30. März 2022 /PRNewswire/ -- Indusface , ein von Tata finanziertes SaaS-Unternehmen für Anwendungssicherheit, wurde weltweit als „Customers' Choice" ausgezeichnet. Es ist der einzige Anbieter, der in allen Segmenten des Reports Gartner Peer Insights „Voice of Customer":Web Application & API Protection (WAAP) als „Customers Choice" ausgezeichnet wurde. Indusface hat außerdem das seltene Kunststück vollbracht, als einziges Unternehmen im zweiten Jahr in Folge eine 100%ige Weiterempfehlungsrate von den Kunden zu erhalten. Dies bestätigt den Ruf und die Stellung, die Indusface im WAAP-Markt weltweit innehat.

„Voice of the Customer" ist ein Dokument, das die Bewertungen von Gartner Peer Insights zu Erkenntnissen für IT-Entscheidungsträger zusammenfasst. Diese aggregierte Peer-Perspektive ergänzt zusammen mit den detaillierten Einzelbewertungen die durch Experten durchgeführte Studie von Gartner und kann eine Schlüsselrolle in Ihrem Kaufprozess spielen, da sie sich auf die direkten Peer-Erfahrungen mit der Implementierung und dem Betrieb einer Lösung konzentriert. In diesem Dokument werden nur Anbieter berücksichtigt, die während des festgelegten 18-monatigen Einreichungszeitraums 20 oder mehr zulässige veröffentlichte Bewertungen vorweisen können. Bewertungen von Endnutzern von Unternehmen mit einem Umsatz von weniger als 50 Millionen US-Dollar sind von dieser Methode ausgeschlossen. Näheres zur vollständigen „Voice of the Customer"-Methodik finden Sie hier .

Die Spitzenposition in allen Segmenten ist eine noch nie dagewesene Leistung für ein indisches SaaS-Unternehmen und ein gutes Zeichen für den Aufstieg des Sektors als globaler Anbieter von Spitzentechnologien.

„Dank unserer hochmodernen Lösungen, die Rund-um-die-Uhr-Überwachung und das Management von Anwendungssicherheitsanforderungen brauchen sich unsere Kunden keine Sorgen zu machen und können ihr Geschäft skalieren. Diese unübertroffene Kombination hat dazu geführt, dass Indusface als einziger Anbieter in allen 7 Segmenten von Gartner Peer Insights™ Customers' Choice' für Web Application and API Protection ausgezeichnet wurde", erläutert Ashish Tandon, CEO und Gründer von Indusface. „Wir bleiben dem Schutz unserer Kunden verpflichtet. Wir setzen hierfür auf unsere fortlaufende Innovation und unsere Fähigkeit, die Anforderungen von Unternehmen auf der ganzen Welt an die Anwendungssicherheit zu verstehen und zu erfüllen."

Indusface hat die herausragende Leistung erreicht, als einziger Anbieter in allen 7 Segmenten des Gartner VOC 2022 Peer Insights WAAP Reports:

Gartner Peer Insights "Voice of the Customer" Web Application and API Protectionals als „Customers' Choice" ausgezeichnet zu werden.

1. Global

Segment Einsatzregion

2. Asien-Pazifik

3. Naher Osten und Afrika

4. Nordamerika

Segment Unternehmensgröße (nach Jahresumsatz)

5. Große Unternehmen (1 Mrd. - 10 Mrd. USD)

6. Mittelständische Unternehmen (50 Mio. - 1 Mrd. USD)

Segment Industrie

7. Services

Venkatesh Sundar, CMO und Mitbegründer von Indusface, erklärte: „Es erfüllt uns mit großem Stolz, in allen Segmenten des Reports als erste Wahl der Kunden eingestuft zu werden. Als Unternehmen hat Indusface immer innovativ gehandelt und seine Produkt-Roadmap mit einem kundenorientierten Ansatz aufgebaut. Es ist sehr ermutigend, diese Anerkennung von Kunden aus aller Welt zu erhalten. Wir sind dankbar und sichern alle unseren Kunden einen beständigen und hervorragenden technischen Support zu. Und wir werden uns noch mehr anstrengen, um unsere Produktmöglichkeiten in den kommenden Jahren aufrechtzuerhalten und zu verbessern."

Indusface bedient verschiedene und renommierte Kunden auf der ganzen Welt. Nachstehend eine Auswahl der eingereichten Endbenutzer-Bewertungen:

„Vollständiger Seelenfrieden für die Anwendungssicherheit" - Global Head Infra & Security in der Reisebranche. ( Vollständige Bewertung )

„Anwendungskontext-spezifische Bot-Mitigation wurde von AppTrana zur Verfügung gestellt" - GM-Anwendungen in der Dienstleistungsbranche ( Vollständige Bewertung )

„Proaktiver und voll funktionsfähiger API-Schutz" - Produktleiter in der Finanztechnologiebranche ( Vollständige Bewertung )

„Exzellenter Service, der eine transparente und einfache Implementierung von WAF in kurzer Zeit ermöglicht" - Manager in der Medien- und Verlagsbranche ( Vollständige Bewertung )

„Exzellentes Produkt, das wir mehrere Jahre lang nutzen wollen" - Chief Information Officer im Gesundheitswesen ( Vollständige Bewertung )

Informationen zu Gartner Peer Insights:

Gartner Peer Insights ist eine Online-Plattform mit Bewertungen und Berichten von IT-Software und -Dienstleistungen, die von IT-Experten und Technologie-Entscheidern geschrieben und gelesen werden. Das Ziel ist es, IT-Führungskräfte dabei zu unterstützen, aufschlussreichere Kaufentscheidungen zu treffen, und Technologieanbietern dabei zu helfen, ihre Produkte zu verbessern, indem sie objektives und unvoreingenommenes Feedback von ihren Kunden erhalten. Gartner Peer Insights umfasst mehr als 350.000 verifizierte Bewertungen in mehr als 340 Märkten. Weitere Informationen finden Sie unter www.gartner.com/reviews/home .

Der Inhalt von Gartner Peer Insights besteht aus den Meinungen einzelner Endanwender, die auf ihren eigenen Erfahrungen mit den auf der Plattform aufgeführten Anbietern beruhen. Sie sind nicht als Tatsachenbehauptungen zu verstehen und stellen auch nicht die Ansichten von Gartner oder seinen verbundenen Unternehmen dar. Gartner unterstützt keinen Anbieter, kein Produkt und keine Dienstleistung, die in diesem Inhalt dargestellt werden, und gibt keine ausdrücklichen oder stillschweigenden Garantien in Bezug auf diesen Inhalt, seine Genauigkeit oder Vollständigkeit, einschließlich Garantien für die Marktgängigkeit oder Eignung für einen bestimmten Zweck.

Gartner und Gartner Peer Insights™ sind eingetragene Marken von Gartner, Inc. und/oder seinen Tochtergesellschaften in den USA und international und werden hier mit Genehmigung verwendet. Alle Rechte vorbehalten.

Informationen zu Indusface:

Indusface ist ein führendes SaaS-Unternehmen für Anwendungssicherheit, das kritische Web-, Mobile- und API-Anwendungen von mehr als 3000 globalen Kunden mit seiner preisgekrönten, vollständig verwalteten Plattform absichert, die Web Application Scanner, Web Application Firewall, DDoS und BOT Mitigation, CDN und Threat Intelligence Engine integriert. Indusface wurde vom Tata Capital Growth Fund II finanziert, ist der einzige Anbieter, der von Gartner Peer Insights™ als „Customers' Choice" in allen 7 Segmenten des Web Application and API Protection Report 2022 ausgezeichnet wurde, ist ein „Great Place to Work"-zertifiziertes SaaS-Produktunternehmen, ist PCI-, ISO27001-, SOC 2- und GDPR-zertifiziert und wurde mit vielen renommierten Start-up-Auszeichnungen wie den Economic Times Top 25, NASSCOM DSCI Top Security Company, Deloitte Asia Top 100 und anderen ausgezeichnet.

