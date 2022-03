Inédito no mundo: rede de mídia social oferece direitos de participação a todos os membros

Em uma iniciativa inédita para o setor de tecnologia, a abillion recompensa seus membros para contribuir para seu crescimento e sucesso por meio de ações da empresa

NOVA YORK, 1º de março de 2022 /PRNewswire/ -- A abillion, a plataforma de crescimento mais rápido desenvolvida para ajudar pessoas e empresas a serem mais sustentáveis, está revolucionando o conceito de propriedade e cedendo ações da empresa para seus membros. Isso é inédito no setor de mídia social e tecnologia.

Desde 2018, a abillion tem implementado um programa de recompensas único e bem-sucedido. Toda vez que um membro da abillion decide sair para comer ou fazer compras de forma sustentável e compartilha suas experiências no aplicativo da empresa, a abillion lhes concede um crédito de USD 1. Os membros não podem realizar o saque de suas carteiras, mas podem usar os créditos para doar a qualquer uma das 60 organizações sem fins lucrativos suportadas pela empresa. A empresa suporta projetos de bem-estar animal da Argentina à Austrália e organizações internacionais como Sea Shepherd e One Tree Planted. Por meio desse programa, a abillion doou mais de USD 1,4 milhão. O programa cria uma conexão direta entre as escolhas dos consumidores e o impacto dessas escolhas no ambiente natural.

Por meio do novo programa de participação acionária comunitária da abillion, os membros agora podem usar seus créditos de doação para ter uma participação na abillion. Cada dólar será convertido em ações no valor de um dólar quando a empresa abrir o capital.

O fundador e CEO Vikas Garg disse: "Estamos posicionados de forma única como uma empresa de mídia social e tecnologia construída em torno de valores compartilhados que se estendem além de nossos funcionários e escritórios e incorporam os valores de nossos membros. Como uma comunidade construída em torno de uma missão, queremos o mudar o modelo criado pelos fundadores do Vale do Silício, que possuem e controlam empresas sem assumir qualquer responsabilidade com seus usuários e a sociedade em geral. Empresas como Facebook e Twitter não se responsabilizam pelos danos que suas plataformas têm provocado, desde a disseminação de ódio, violência e desinformação até ajudar ditadores e interferir em eleições."

Os membros visualizarão agora um emblema do "abillion Community Equity" (programa de participação acionária comunitária) ao lado das mais de 60 instituições de caridade que a empresa suporta. Para participar do programa de participação acionária, os membros da abillion deverão clicar no ícone e alocar créditos para terem direitos de participação. Ao fazer isso, o montante será garantido em ações no IPO da empresa. A empresa não colocará qualquer limitação em relação à participação da empresa que seus membros possam ter.

A abillion foi fundada por Garg, um ex-gerente de fundos de cobertura, em 2017, com o lançamento do aplicativo em 2018. Garg fez um levantamento total de USD 17 milhões para financiar a empresa, incluindo um financiamento da Série A de USD 10 milhões em dezembro de 2021. O aplicativo abillion foi baixado por mais de um milhão de pessoas em 166 países. O aplicativo ajuda seus membros a fazer escolhas sustentáveis quando eles saem para comer ou fazem compras, e a empresa doou USD 1,4 milhão para projetos de sustentabilidade e impacto social em todo o mundo desde seu lançamento. Em 2022, a abillion lançará o primeiro marketplace P2P do mundo, que promoverá empreendedorismo em sustentabilidade em escala global.

