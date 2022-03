Wereldprimeur: sociale media-netwerk geeft eigendom aan alle leden

In een eerste stap in zijn soort voor de technologie-sector, beloont abillion zijn leden voor hun bijdrage aan de groei en het succes van het bedrijf via aandelen in het bedrijf

NEW YORK, 1 maart 2022 /PRNewswire/ -- abillion, het snelst groeiende platform dat is ontwikkeld om mensen en bedrijven te helpen om duurzamer te leven, verstoort het concept van eigendom en door aandelen in het bedrijf aan zijn leden te geven. Dit is een primeur in de sector van de sociale media en technologie.

Abillion beheert sinds 2018 een uniek en succesvol beloningsprogramma. Elke keer als een abillion-lid ervoor kiest om duurzaam te eten of te winkelen en zijn/haar ervaringen deelt met de abillion-app, krijgen ze van abillion een credit 1 dollar. Leden kunnen het geld niet uit hun wallet opnemen, maar kunnen de credits gebruiken om te doneren aan een van de meer dan 60 non-profitorganisaties die door het bedrijf worden gesteund. Het bedrijf ondersteunt dierenwelzijnsprojecten van Argentinië tot Australië, naast internationale organisaties als Sea Shepherd en One Tree Planted. Via dit programma heeft abillion meer dan 1,4 miljoen dollar gedoneerd. Het programma legt een direct verband tussen de keuzes van de consument en de impact van die keuzes op het natuurlijk milieu.

Via het nieuwe abillion community aandelenprogramma kunnen leden nu hun schenkingskredieten in aandelen in abillion omzetten. Als het bedrijf naar de beurs gaat, wordt elke dollar omgezet naar een aandelenwaarde van een dollar.

Oprichter en CEO Vikas Garg zegt: "We bevinden ons in een unieke positie als bedrijf op het gebied van sociale media en technologie, dat is opgebouwd rond gedeelde waarden die verder reiken dan onze medewerkers en kantoren, en die de waarden van onze leden belichamen. Als een gemeenschap die is opgebouwd rond een missie, willen we de mal doorbreken van de oprichters van Silicon Valley die bedrijven bezitten en controleren en geen verantwoording dragen ten opzichte van hun gebruikers en de samenleving als geheel. Bedrijven als Facebook en Twitter nemen geen enkele verantwoordelijkheid voor de schade die hun platforms hebben aangericht, van het verspreiden van haat, geweld en verkeerde informatie tot het helpen van dictators en het verstoren van verkiezingen."

Leden krijgen nu een 'abillion Community Equity'-badge te zien, naast de meer dan 60 liefdadigheidsinstellingen die het bedrijf ondersteunt. Om deel te nemen aan het aandelenprogramma, klikken abillion-leden op het pictogram en wijzen ze credits toe aan eigendom. Zodra ze dat doen, wordt hen het bedrag in aandelen bij de IPO van het bedrijf beloofd. Het bedrijf zal geen beperkingen opleggen aan het deel van het bedrijf dat leden in eigendom kunnen hebben.

abillion is in 2017 opgericht door Garg, een voormalige hedgefondsbeheerder, de app is in 2018 gelanceerd. Garg heeft in totaal 17 miljoen dollar opgehaald om het bedrijf te financieren, waaronder een serie A inzameling van 10 miljoen dollar in december 2021. De abillion-app is door meer dan een miljoen mensen in 166 landen gedownload. De app helpt zijn leden te kiezen voor duurzame mogelijkheden als ze eten of winkelen, en het bedrijf heeft sinds de lancering 1,4 miljoen dollar geschonken aan duurzame en sociale impactprojecten over de hele wereld. In 2022 lanceert abillion 's werelds eerste peer-to-peer-marktplaats om het ondernemerschap op het gebied van duurzaamheid op mondiaal niveau te stimuleren.

Onze missie: met technologie helpen we mensen om op duurzamer te leven, te winkelen en te eten.

Website: www.abillion.com

