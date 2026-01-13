InfiMotion Technology présente ses solutions innovantes de propulsion électrique au CES 2026

LAS VEGAS, 13 janvier 2026 /PRNewswire/ -- Le CES (Consumer Electronics Show), premier événement technologique mondial qui marque le début de la nouvelle année, a ouvert ses portes avec faste à Las Vegas, rassemblant les produits innovants de milliers d'entreprises technologiques du monde entier. Il constitue une plateforme majeure pour dévoiler les dernières avancées en matière de technologies futures. Faisant ses débuts au CES, InfiMotion Technology, un fournisseur chinois de produits de propulsion électrique, a présenté ses unités d'entraînement électrique (EDU) révolutionnaires, démontrant ses capacités d'innovation globales en matière d'architecture haute tension, de matériaux légers et d'intégration de systèmes. Il s'agit d'une étape importante dans la manière dont la fabrication intelligente chinoise renforce la chaîne d'approvisionnement mondiale des véhicules électriques haut de gamme.

Les trois produits présentés par InfiMotion représentent des avancées majeures en matière d'innovation matérielle, d'intégration des systèmes, de plate-forme haute tension et d'efficacité. Ils sont tous conçus pour permettre à la prochaine génération de véhicules électriques intelligents de bénéficier de performances remarquables et d'efficacité énergétique.

Système bimoteur haute performance en alliage de magnésium et d'aluminium

Doté d'un boîtier innovant en alliage de magnésium et d'aluminium ultra-léger, ce produit délivre une puissance maximale de 340 kW pour un poids de 109,5 kg seulement, soit une densité de puissance de 3,1 kW/kg. Déjà en production de masse et déployé dans des modèles tels que le Galaxy M9 et le Lynk & Co 900, il incorpore un contrôle vectoriel du couple pour permettre un demi-tour sur place avec fluidité.

Entraînement électrique double coaxial haute performance 900 V avec boîtier en alliage de magnésium

En utilisant une configuration planétaire coaxiale, ce produit atteint un rendement CLTC de 92,4 % à des tensions de fonctionnement supérieures à 750 V, avec une avancée en termes de densité de puissance de 5,69 kW/kg. Grâce à l'alliage de magnésium, son poids est réduit de 30 %. La technologie propriétaire de refroidissement par huile en profondeur du stator et du rotor d'InfiMotion améliore les performances thermiques, permettant plus de 80 accélérations consécutives à plein régime sans dégradation des performances.

Propulsion électrique avec contrôle de domaine ultra-intégrée 12-en-1

En intégrant 12 modules principaux, dont le moteur, le réducteur, la MCU, la VCU, le BMS, le convertisseur CC-CC, etc., ce moteur électrique à base d'IGBT 400 V affiche un rendement CLTC de 90 % avec un poids total inférieur à 79,8 kg. Cette solution est déjà utilisée dans le Geely Galaxy E5.

En tant que partenaire technologique mondial ancré en Chine, InfiMotion a mis en place un système de bout en bout, de la R&D à la production en série, et collabore étroitement avec des marques automobiles grand public et de luxe dans le monde entier pour façonner l'avenir de la mobilité électrique.

À propos d'InfiMotion Technology

InfiMotion Technology se positionne comme un fournisseur de solutions intégrales pour composants et de systèmes de propulsion électrique, avec des capacités complètes de R&D et de fabrication allant des composants aux systèmes de haut niveau. Basé à Wuxi, en Chine, l'entreprise compte cinq bases de fabrication intelligente et six centres de R&D dans le monde.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2858024/2.jpg