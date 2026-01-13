InfiMotion Technology präsentiert führende E-Drive-Lösungen auf der CES 2026

LAS VEGAS, 13. Januar 2026 /PRNewswire/ -- Als weltweit führende Technologieveranstaltung zum Auftakt des neuen Jahres wurde die CES (Consumer Electronics Show) in Las Vegas feierlich eröffnet und brachte innovative Produkte von Tausenden von Technologieunternehmen aus aller Welt zusammen. Sie dient als wichtige Plattform für die Vorstellung der neuesten Fortschritte im Bereich Zukunftstechnologien. InfiMotion Technology, ein chinesischer Anbieter von Elektroantriebsprodukten, präsentierte auf der CES erstmals seine bahnbrechenden EDUs und demonstrierte damit seine globalen Innovationsfähigkeiten in den Bereichen Hochspannungsarchitektur, Leichtbaumaterialien und Systemintegration. Dies ist ein bedeutender Schritt in der Entwicklung der chinesischen intelligenten Fertigung, die die globale Lieferkette für hochwertige Elektrofahrzeuge stärkt.

Die drei von InfiMotion vorgestellten Produkte stellen bedeutende Fortschritte in den Bereichen Materialinnovation, Systemintegration, Hochspannungsplattform und Effizienz dar – alle wurden entwickelt, um die nächste Generation intelligenter Elektrofahrzeuge mit außergewöhnlicher Leistung und Energieeffizienz auszustatten.

Hochleistungs-Doppelmotorsystem aus Magnesium-Aluminium-Legierung

Mit seinem innovativen, ultraleichten Gehäuse aus Magnesium-Aluminium-Legierung liefert dieses Produkt eine Spitzenleistung von 340 kW bei einem Gewicht von nur 109,5 kg und erreicht damit eine Leistungsdichte von 3,1 kW/kg. Es wird bereits in Serie produziert und in Modellen wie dem Galaxy M9 und Lynk & Co 900 eingesetzt. Es verfügt über eine Torque-Vectoring-Steuerung, die eine „Waltz-artige Tankdrehung" ermöglicht.

900V Hochleistungs-Koaxial-Doppel-E-Antrieb mit Magnesiumlegierungsgehäuse

Durch die Verwendung einer koaxialen Planetenkonfiguration erreicht dieses Produkt einen CLTC-Wirkungsgrad von 92,4 % bei Betriebsspannungen über 750 V und eine bahnbrechende Leistungsdichte von 5,69 kW/kg. Durch die Verwendung von Magnesiumlegierung wird das Gewicht um 30 % reduziert. Die von InfiMotion entwickelte Deep-Oil-Cooling-Technologie für Stator und Rotor verbessert die thermische Leistung und ermöglicht über 80 aufeinanderfolgende Vollgasbeschleunigungen ohne Leistungseinbußen.

Ultra-integrierter 12-in-1-Domänensteuerungs-E-Antrieb

Durch die Integration von 12 Kernmodulen, darunter Motor, Getriebe, MCU, VCU, BMS, DC-DC usw., erreicht dieser 400-V-IGBT-basierte EDU einen CLTC-Wirkungsgrad von 90 % bei einem Gesamtgewicht von unter 79,8 kg. Diese Lösung wird bereits im Geely Galaxy E5 eingesetzt.

Als globaler Technologiepartner mit Wurzeln in China hat InfiMotion ein End-to-End-System von der Forschung und Entwicklung bis zur Serienlieferung etabliert und arbeitet eng mit den weltweit führenden Mainstream- und Luxusautomobilmarken zusammen, um die Zukunft der Elektromobilität zu gestalten.

Informationen zu InfiMotion Technology

InfiMotion Technology positioniert sich als Anbieter von Full-Stack-Komponenten und Systemlösungen für Elektroantriebe mit umfassenden Forschungs-, Entwicklungs- und Fertigungskapazitäten, die von Komponenten bis hin zu Top-Level-Systemen reichen. Der Hauptsitz des Unternehmens befindet sich in Wuxi, China, mit fünf intelligenten Fertigungsstätten und sechs Forschungs- und Entwicklungszentren weltweit.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2858024/2.jpg