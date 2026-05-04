Infineum P6895 permet l'homologation à la récente norme FPW9.55535/03 de Stellantis

ABINGDON, Angleterre, 4 mai 2026 /PRNewswire/ -- Infineum, leader mondial des produits chimiques de spécialité pour les lubrifiants et les carburants, a obtenu l'homologation officielle d'une huile formulée avec sa technologie d'additifs Infineum P6895 selon la nouvelle norme FPW9.55535/03 de Stellantis. Cette étape permet à tous les fournisseurs de lubrifiants de mettre sur le marché en toute confiance des formulations approuvées par Stellantis. Infineum P6895 garantit protection et fiabilité lorsque cette technologie est utilisée dans les moteurs Stellantis recommandant la norme FPW9.55535/03. Ce succès témoigne de l'engagement d'Infineum en faveur de l'innovation, de la haute performance et de la durabilité des véhicules à moteur à combustion interne et des véhicules hybrides.

La norme FPW9.55535/03 de Stellantis est une spécification d'huile moteur de nouvelle génération, mise au point pour offrir des niveaux de protection, d'économie de carburant et de durabilité supérieurs. Dans un contexte de complexification des normes industrielles et des exigences imposées aux constructeurs automobile, les homologations officielles constituent une voie claire et fiable pour les fournisseurs de lubrifiants et le consommateur. Elles garantissent que les lubrifiants ont été validés conformément aux spécifications du constructeur automobile.

Fait important, la norme FPW9.55535/03 de Stellantis est conçue pour être rétro-compatible avec plusieurs normes existantes Stellantis/PSA et Opel/Vauxhall. Cela entraînera une simplification des portefeuilles de produits et facilitera la prise en charge des nouveaux véhicules, comme de ceux plus anciens. Infineum P6895 permet l'homologation selon la norme FPW9.55535/03, mais aussi selon les plus anciennes normes PSA B71 2297, PSA B71 2290, OV 040 1547-G30 et OV D30 5W-30 pour proposer une large couverture du parc automobile Stellantis existant.

Andrea Ghionzoli, responsable du marketing opérationnel pour la région EMEA chez Infineum, déclare : « Nous sommes fiers d'être les premiers à obtenir l'homologation officielle selon la norme FPW9.55535/03 de Stellantis avec un produit disponible pour tous les fournisseurs de lubrifiants. Infineum P6895 a démontré des performances exceptionnelles, même dans les essais Stellantis les plus difficiles. Cette étape signifie que nos clients seront rapidement en mesure de répondre en toute confiance aux dernières exigences de Stellantis, en s'appuyant sur une homologation à laquelle les fournisseurs de lubrifiants comme le consommateur final peuvent faire confiance. »

Infineum P6895 est commercialisé depuis 2023. Pour obtenir plus d'informations, veuillez prendre contact avec votre représentant Infineum local ou consulter le site www.infineum.com

À propos d'Infineum

Infineum est une entreprise de produits chimiques de spécialité, dont la mission est de créer un avenir durable grâce à une chimie innovante. Nous nous concentrons sur les défis complexes liés à la formulation, en travaillant main dans la main avec nos clients afin d'apporter des solutions fructueuses pour chacun.

Dans le segment de la transition énergétique, nous avons réduit l'impact carbone des moteurs à combustion interne, soutenu l'électrification et mis au point des solutions pour les carburants alternatifs.

En adoptant une approche prospective et multisectorielle de l'innovation, nous optimisons également la valeur de la technologie incomparable d'Infineum dans les secteurs résilients du carbone.

S'appuyant sur leurs perspectives et leurs compétences uniques, plus de 2 000 salariés dans le monde entier contribuent à la réussite des clients, car c'est ensemble que nous formulons l'avenir.

Pour obtenir plus d'informations, veuillez consulter le site www.infineum.com

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2966021/Infineum_P6895_Approved_Against_Stellantis__New_FPW9_5553503_Specification.jpg

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