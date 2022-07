Infinite Reality lance Global Metaverse Hub au Luxembourg

LUXEMBOURG, 2 juillet 2022 /PRNewswire/ -- Infinite Reality (iR), la société de divertissement et d'innovation Metaverse, a annoncé aujourd'hui une relation stratégique avec le Centre interdisciplinaire pour la sécurité, la fiabilité et la confiance (SnT) de l'Université du Luxembourg afin d'introduire un metaverse mondial et ouvert depuis le Grand-Duché de Luxembourg. Il s'agit d'un élément important des plans d'expansion de la société en Europe.

Bénéficiant des capacités numériques du Grand-Duché et du large éventail d'aides aux entreprises du pays, cette initiative, soutenue par l'agence nationale pour l'innovation du Luxembourg Luxinnovation , vise à faire du Luxembourg le centre de l'innovation Metaverse en Europe. Conformément à son approche tournée vers l'avenir, le Ministère luxembourgeois de l'économie cherche à tirer parti des derniers développements technologiques afin d'établir l'économie numérique de demain.

Dirigée par Infinite Reality, cette initiative mondiale audacieuse permettra de développer une expérience Metaverse où les créateurs ont le contrôle ultime de leur propre potentiel de monétisation. Grâce à cette initiative, iR est sur le point de devenir le premier Metaverse convivial qui donne du pouvoir aux individus sur la plateforme en leur offrant un accès direct à de potentielles marques partenaires. Ce Metaverse ouvert permettra aux grandes marques mondiales, aux start-ups, aux communautés locales, aux universités et aux centres de recherche de pointe d'utiliser la plateforme librement, favorisant ainsi l'innovation, la création et la responsabilité mondiale.

En tant que première initiative au Luxembourg, iR a l'intention de travailler avec le SnT afin d'offrir un sandbox Metaverse qui peut être utilisé par les organisations locales pour explorer cette technologie de rupture. Pour ce sandbox Metaverse, le projet permettra de construire un jumeau numérique d'une zone de la ville de Luxembourg que les sociétés et les acteurs publics pourront explorer, à la recherche de multiples opportunités de travail. En outre, ces partenaires potentiels auraient la possibilité de créer leurs propres jumeaux numériques pour des expériences de metaverse spécifiques avec un soutien important et des ressources provenant d'iR et du SnT.

« Infinite Reality a une vision audacieuse d'un avenir avec un Metaverse ouvert. Des relations solides avec des partenaires stratégiques partageant les mêmes idées au Luxembourg seront la clé de notre succès. Nous avons un intérêt commun à utiliser l'innovation numérique pour améliorer la vie quotidienne et le développement durable, ce que nous pouvons faire en transformant la création et l'innovation Metaverse en Europe », déclare John Acunto, cofondateur et PDG d'Infinite Reality.

« Le Metaverse regorge de potentiel, et nous sommes impatients de relever les défis de la recherche technique avec iR pour faire du Metaverse ouvert une réalité. Nous sommes heureux d'agir en tant que partenaires de recherche stratégique alors qu'iR renforce ses activités en Europe depuis le Luxembourg », a déclaré le professeur Björn Ottersten, directeur du SnT.

John Acunto, PDG d'iR, a présenté un aperçu de l'effet transformateur qu'aura le Metaverse sur notre vie quotidienne en tant qu'orateur principal lors de la conférence ICT Spring Global Tech à Luxembourg.

