Infinite Reality lanceert wereldwijde Metaverse Hub in Luxemburg

LUXEMBURG, 4 juli 2022 /PRNewswire/ -- Infinite Reality (iR), het Metaverse entertainment-en innovatiebedrijf, heeft vandaag een strategische relatie aangekondigd met het Interdisciplinary Centre for Security, Reliability and Trust (SnT) van de universiteit van Luxemburg om een wereldwijd, open Metaverse te introduceren vanuit het Groothertogdom Luxemburg. Dit is een belangrijk deel van de Europese uitbreidingsplannen van het bedrijf.

Door te profiteren van de digitale capaciteiten van het Groothertogdom en het brede scala aan bedrijfsondersteuning van het land, streeft dit initiatief, dat wordt ondersteund door het Luxemburgse nationale innovatie-agentschap Luxinnovation, ernaar Luxemburg als het centrum van Metaverse-gerelateerde innovatie in Europa te positioneren. Het Luxemburgse Ministerie van Economische Zaken streeft ernaar om, in overeenstemming met zijn toekomstgerichte aanpak, de nieuwste technologische ontwikkelingen te benutten om de digitale economie van de toekomst tot stand te brengen.

Onder leiding van Infinite Reality, zal dit gedurfde wereldwijde initiatief een Metaverse-ervaring ontwikkelen, waarbij makers de ultieme controle hebben over hun eigen kapitaal. Met dit initiatief zal iR het eerste gebruiksvriendelijke Metaverse worden dat de mensen op het platform rechtstreekse toegang geeft tot potentiële merkpartners. Met dit open Metaverse kunnen grote wereldwijde merken, start-ups, lokale gemeenschappen, universiteiten en geavanceerde onderzoekscentra het platform vrij gebruiken, om innovatie, creatie en wereldwijde verantwoordelijkheid te stimuleren.

Als eerste initiatief in Luxemburg is iR van plan om met SnT samen te werken om een Metaverse-speelruimte aan te bieden die door lokale organisaties kan worden gebruikt om deze storende technologie te verkennen. Voor deze Metaverse-speelruimte bouwt het project een digitale kopie op van een deel van de stad Luxemburg dat bedrijven en publieke actoren kunnen verkennen, op zoek naar meerdere mogelijkheden om te werken. Daarnaast hebben deze potentiële partners de mogelijkheid om hun eigen digitale kopie te creëren voor specifieke Metaverse-experimenten met ondersteuning op hoog niveau en middelen van zowel iR als SnT.

"Infinite Reality heeft een gedurfde visie op een toekomst met een open Metaverse, en sterke relaties met gelijkgestemde strategische partners in Luxemburg zijn de sleutel tot ons succes. We hebben er gezamenlijk belang bij om digitale innovatie te gebruiken om het dagelijks leven en de duurzame ontwikkeling te verbeteren, wat we kunnen doen door het veranderen van het creëren en innoveren van het Metaverse in Europa", aldus John Acunto, medeoprichter en CEO van Infinite Reality.

"Het Metaverse staat boordevol mogelijkheden en we willen de technische onderzoeksuitdagingen samen met iR aanpakken om het open Metaverse werkelijkheid te maken. We zijn verheugd om als strategische onderzoekspartners op te treden als iR hun activiteiten in Europa uit Luxemburg opbouwt", aldus Prof. Björn Ottersten, directeur van SnT.

John Acunto, CEO van iR, heeft als belangrijke spreker op de ICT Spring Global Tech Conference in Luxemburg verteld over het vormende effect dat het Metaverse op ons dagelijks leven zal hebben.

Infinite Reality bevordert een revolutie van data, handel, online authenticiteit en digitale transparantie. Onze visie op een open Metaverse maakt van elk merk, elke maker en elke fan de meester van hun eigen internetervaring, hun eigen gegevens, de manier waarop ze inhoud distribueren en producten verkopen, en de manier waarop ze met elkaar omgaan. iR biedt de tools en diensten aan die bedrijven en makers nodig hebben om overtuigende, open Metaverse ervaringen te ontwikkelen. Onze Metaverse Empowerment Group adviseert, beheert, ontwerpt en overziet deze op maat gemaakte functies met behulp van onze deskundige, interne en wereldwijde bronnen. De entertainmentdivisie van iR, gesponsord door Thunder Studios, biedt productie-, omroep- en streamingdiensten aan 's werelds beste talenten, merken en makers. Infinite Reality heeft alle middelen om naadloos inhoud te creëren en uit te zenden naar en van het Metaverse. Ga voor meer informatie naar theinfinitereality.com.

