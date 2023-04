Infinity Recycling : le Circular Plastics Fund accueille de nouveaux investisseurs

ROTTERDAM, Pays-Bas, 14 avril 2023 /PRNewswire/ -- Infinity Recycling a le plaisir d'annoncer la clôture d'une nouvelle série d'engagements envers son Circular Plastics Fund. Parmi les nouveaux investisseurs figurent Vopak Ventures B.V., Westlake Innovations, une filiale de Westlake Corporation et le multi-family office néerlandais Commenda.

Le Circular Plastics Fund (CPF) immatriculé au Luxembourg a un objectif initial de 150 millions d'euros. Le CPF est un fonds d'impact « vert foncé » en vertu de l'article 9 du règlement de l'UE sur la publication d'informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers. Ses investissements visent à accélérer la transition vers une économie circulaire des plastiques en développant les entreprises de technologie de recyclage avancée qui transforment les flux de déchets plastiques en matières premières utilisées pour la production de nouveaux plastiques.

Walter Moone, président de New Energies and LNG chez Vopak : « Nous sommes heureux de nous associer à Infinity Recycling dans le cadre de nos efforts visant à aider l'industrie chimique à devenir plus durable. Le recyclage avancé des plastiques est un aspect clé de notre stratégie d'accélération vers les nouvelles énergies et les matières premières durables. Nous pensons que cela jouera un rôle important dans l'avenir de l'industrie chimique et nous sommes heureux d'y contribuer. »

« Nous sommes très heureux d'accueillir ces nouveaux commanditaires dans notre Circular Plastics Fund, a déclaré Jan-Willem Muller, directeur associé chez Infinity Recycling. Leurs contributions nous aideront à accroître notre impact et à soutenir davantage d'entreprises dans l'expansion de leur capacité de recyclage des plastiques. Et comme nous nous concentrons sur le développement de technologies qui ont fait leurs preuves, les risques techniques sont limités et ils se résument principalement à la commercialisation. Nous les remercions de cette marque de confiance et nous nous réjouissons de travailler avec eux pour créer un avenir plus durable. »

« Westlake est fier et heureux de rejoindre le Circular Plastics Fund dans le cadre de sa mission visant à réutiliser les déchets de plastique et à promouvoir une économie circulaire, a déclaré John Chao, vice-président et directeur général de Westlake Innovations. Les objectifs du fonds correspondent à notre objectif de chercher des opportunités d'investissement dans de nouvelles technologies, y compris des applications numériques, mécaniques ou chimiques novatrices comme la séquestration ou le recyclage du carbone. Nous avons hâte de collaborer avec le fonds et ses autres investisseurs. »

« En investissant dans des entreprises innovantes qui peuvent aider à réutiliser les déchets plastiques, le Circular Plastics Fund contribue non seulement à protéger l'environnement, mais aussi à créer de nouvelles possibilités de croissance économique et de création d'emplois, a déclaré Jeroen Kelder, associé directeur chez Infinity Recycling. Nous sommes fiers d'être l'un des principaux catalyseurs de cette importante transition, et nous sommes heureux de voir autant d'investisseurs désireux de participer à cet effort et d'aider à accélérer la transition vers un avenir plus durable. »

Infinity Recycling a été fondée pour créer des marchés pour les flux de déchets en fin de vie grâce à l'investissement dans les technologies de valorisation des déchets. Sa première offre, le Circular Plastic Fund, contribue de manière significative à résoudre le problème des déchets plastiques et à libérer la capacité nécessaire dans les produits recyclés à forte demande. Le fonds met en œuvre une stratégie d'investissement axée sur le rendement qui stimule la création de valeur dans le recyclage de pointe et accélère la conversion à une économie circulaire pour les plastiques.

Le Circular Plastics Fund catalyse la transition mondiale vers une économie des plastiques en circuit fermé dans laquelle les flux de déchets de polymères résiduels, qui représentent plus de 85 % des déchets plastiques mondiaux, sont convertis en éléments constitutifs pour la fabrication de nouveaux plastiques. La stratégie du fonds vise à réduire considérablement l'empreinte carbone de l'économie des plastiques et à contribuer à éliminer le problème mondial des déchets plastiques.

Depuis sa première clôture en février 2022, le fonds a réalisé cinq investissements. S'appuyant sur l'intérêt des investisseurs et la dynamique de déploiement, le fonds est en bonne voie d'obtenir une clôture finale, prévue pour le deuxième semestre de cette année. La prochaine clôture est prévue pour mai 2023, portant le total des engagements à environ 70 % de l'objectif du fonds (150 millions d'euros).

