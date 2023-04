Infinity Recycling: Circular Plastics Fund begrüßt neue Investoren

ROTTERDAM, Niederlande, 13. April 2023 /PRNewswire/ -- Infinity Recycling freut sich, den erfolgreichen Abschluss einer neuen Finanzierungsrunde für seinen Circular Plastics Fund bekannt zu geben. Zu den neuen Investoren gehören Vopak Ventures B.V., Westlake Innovations, eine Tochtergesellschaft der Westlake Corporation und das niederländische Multi-Family-Office Commenda.

Der in Luxemburg registrierte Circular Plastics Fund (CPF) hat eine anfängliche Zielgröße von 150 Millionen Euro. CPF ist ein „dunkelgrüner" Impact Fund gemäß Artikel 9 der EU-Verordnung über die Offenlegung nachhaltiger Finanzierungen. Seine Investitionen zielen darauf ab, den Übergang zu einer Kreislaufwirtschaft für Kunststoffe zu beschleunigen, indem fortschrittliche Unternehmen für Recyclingtechnologien, die Kunststoffabfälle in Primärrohstoffe für die Produktion neuer Kunststoffe umwandeln, ausgebaut werden.

Walter Moone, Präsident New Energies and LNG bei Vopak: „Wir freuen uns, mit Infinity Recycling zusammenzuarbeiten, um die chemische Industrie auf ihrem Weg zu mehr Nachhaltigkeit zu unterstützen. Das fortschrittliche Recycling von Kunststoffen ist ein Schlüsselaspekt in unserer Strategie, die Entwicklung hin zu neuen Energien und nachhaltigen Rohstoffen zu beschleunigen. Wir glauben, dass dies eine wichtige Rolle für die Zukunft der chemischen Industrie spielen wird und freuen uns, einen Beitrag dazu leisten zu können."

„Wir freuen uns sehr, diese neuen Kommanditisten in unserem Circular Plastics Fund begrüßen zu dürfen", so Jan-Willem Muller, Managing Partner bei Infinity Recycling. „Ihre Beiträge werden uns helfen, unsere Wirkung zu verstärken und mehr Unternehmen bei der Erweiterung ihrer Kunststoffrecyclingkapazitäten zu unterstützen. Und da wir uns auf die Skalierung erfolgreicher Technologien konzentrieren, ist das technische Risiko begrenzt und es kommt hauptsächlich auf die Vermarktung an. Wir sind dankbar für diesen Vertrauensbeweis und freuen uns auf die Zusammenarbeit bei der Gestaltung einer nachhaltigeren Zukunft."

„Westlake ist stolz und freut sich, den Circular Plastics Fund bei seiner Aufgabe zu unterstützen, Kunststoffabfälle wiederzuverwenden und eine Kreislaufwirtschaft zu fördern", sagte John Chao, Vizepräsident und Geschäftsführer von Westlake Innovations. "Die Ziele des Fonds stimmen mit unserem Ziel überein, nach Investitionsmöglichkeiten in neue Technologien zu suchen, einschließlich innovativer digitaler, mechanischer oder chemischer Anwendungen wie die Bindung von Carbon oder Recycling. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit dem Fonds und seinen anderen Investoren."

„Durch Investitionen in innovative Unternehmen, die zur Wiederverwendung von Kunststoffabfällen beitragen, trägt der Circular Plastics Fund nicht nur zum Umweltschutz bei, sondern schafft auch neue Möglichkeiten für wirtschaftliches Wachstum und die Schaffung von Arbeitsplätzen", sagte Jeroen Kelder, Managing Partner bei Infinity Recycling. „Wir sind stolz darauf, einer der wichtigsten Katalysatoren dieses wichtigen Wandels zu sein, und freuen uns, dass so viele Investoren daran interessiert sind, Teil dieser Bemühungen zu sein und dazu beizutragen, den Übergang zu einer nachhaltigeren Zukunft zu beschleunigen."

Infinity Recycling wurde gegründet, um durch Investitionen in Technologien zur Aufwertung von Abfällen Märkte für Abfallströme am Ende ihrer Lebensdauer zu schaffen. Ihr erstes Angebot, der Circular Plastic Fund, leistet einen bedeutenden Beitrag zur Lösung des Plastikmüllproblems und zur Erschließung dringend benötigter Kapazitäten bei stark nachgefragten Recycling-Rohstoffen. Der Fonds setzt eine renditeorientierte Investitionsstrategie um, die die Wertschöpfung im Bereich des fortschrittlichen Recyclings fördert und die Umstellung auf eine Kreislaufwirtschaft für Kunststoffe beschleunigt.

Der Circular Plastics Fund katalysiert den weltweiten Übergang zu einer Kreislaufwirtschaft für Kunststoffe, in der Restpolymerabfälle, die über 85 % der weltweiten Kunststoffabfälle ausmachen, in Bausteine für die Herstellung neuer Kunststoffe umgewandelt werden. Die Strategie des Fonds zielt darauf ab, den Carbon Footprint der Kunststoffwirtschaft deutlich zu verringern und zur Beseitigung des weltweiten Plastikmüllproblems beizutragen.

Seit seinem ersten Abschluss im Februar 2022 hat der Fonds fünf Investitionen getätigt. Auf der Grundlage des Anlegerinteresses und der Entwicklungsdynamik befindet sich der Fonds auf dem besten Weg zum endgültigen Abschluss, der für die zweite Hälfte dieses Jahres geplant ist. Der nächste Abschluss ist für Mai 2023 geplant, womit sich die Mittelbindungen auf ca. 70 % der Zielvorgabe des Fonds (150 Millionen Euro) belaufen.

