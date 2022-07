Infinix lance le nouveau et impressionnant NOTE 12 PRO, le premier smartphone de l'industrie équipé de MediaTek Helio G99

Des performances exceptionnelles

Le NOTE 12 PRO est alimenté par le dernier chipset de MediaTek, le Helio G99, qui offre une infrastructure informatique inégalée, des performances puissantes et une efficacité énergétique de pointe. À l'intérieur du MediaTek Helio G99 se trouve un processeur octa-core avec deux processeurs Arm Cortex-A76 haute performance cadencés à 2.2GHz, ainsi qu'un GPU Arm Mali G57 hautement performant. Le Helio G99 a été développé à l'aide d'un processus de production de puce de classe 6 nm exceptionnellement efficace, maximisant les performances en jeu et l'économie d'énergie. Cette puce permet une utilisation intensive avec une seule charge et offre une fluidité de jeu exceptionnelle tout au long de la journée. En comparaison avec le G96 12 nm, la consommation d'énergie du processeur G99 6 nm est réduite de 10 % [1].

Le meilleur de la photographie sur smartphone

Le NOTE 12 PRO est équipé d'un triple appareil photo Ultra Clear de 108 MP, offrant une qualité de photo inégalée. L'appareil photo principal de 108 MP est doté du dernier capteur Samsung S5KHM6, qui garantit une qualité d'image améliorée et un bruit réduit. L'objectif à ouverture f/1.75, qui prend en charge le Super Pixel 9-en-1, aide les photographes nomades à créer des photos réellement étonnantes. De plus, le super capteur d'image 1/1.67 et la taille unitaire des pixels de 1.92μm permettent à la lumière de pénétrer davantage dans l'objectif, garantissant ainsi une qualité et une clarté accrues des clichés, quelles que soient les conditions d'éclairage, afin que les utilisateurs puissent se concentrer sur le sujet et moins sur la lumière.

En utilisant le mode de photographie nocturne professionnel, le NOTE 12 PRO peut capturer plus de lumière la nuit, restituer des détails réalistes et plus riches, et présenter des portraits nets et vivants. En outre, pour les utilisateurs à la recherche du selfie parfait, le NOTE 12 PRO offre également une caméra frontale de 16 MP pour prendre des selfies d'une clarté exceptionnelle.

Un design iconique

Incarnant la quête d'esthétique d'Infinix, le NOTE 12 PRO élève le design haut de gamme à de nouveaux sommets. Le design circulaire de l'appareil photo « Round Camera Deco » est inspiré d'une voiture de course, reflétant l'esprit passionné et explorateur du NOTE 12 PRO. Disponible en trois finitions brillantes - Volcanic grey (gris volcanique), Tuscany Blue (bleu toscane) et Alpine White (blanc alpin) - le NOTE 12 PRO est élégant et offre une expérience fantastique du smartphone. Exceptionnellement fin, élégant et raffiné, le NOTE 12 PRO affiche une épaisseur de seulement 7.8 mm, se glissant sans effort dans les sacs à main et les poches. Le NOTE 12 PRO représente l'un des plus beaux smartphones conçus à ce jour dans la gamme NOTE Series.

Le NOTE 12 PRO est équipé d'un écran AMOLED FHD+ true-color de 6.7" d'une finesse étonnante, qui affiche des couleurs riches et vives. Comparé aux écrans LCD classiques, l'écran AMOLED est plus économe en énergie et ne laisse pas passer la lumière. Avec une gamme de couleurs DCI-P3 de 100 % et un rapport de contraste des couleurs de 100000:1, les écrans du NOTE 12 PRO donnent lieu à des couleurs plus nettes et plus vraies que nature. Offrant une expérience de divertissement visuel véritablement immersive, le NOTE 12 PRO présente des bords très étroits qui offrent un rapport écran/corps impressionnant de 92 %.

Une longueur d'avance

Le NOTE 12 PRO est équipé de la technologie unique Extended RAM, qui permet à l'appareil de fonctionner de manière fluide en cas d'utilisation intensive. Les consommateurs peuvent profiter d'une meilleure expérience par rapport aux modèles originaux dotés d'une grande mémoire, sans le coût supplémentaire. Le NOTE 12 PRO offre une mémoire étendue de 8GB+5GB (équivalent à 13GB), permettant de faire fonctionner jusqu'à 20 applications simultanément sans décalage [2].

De plus, le NOTE 12 PRO offre aux utilisateurs une autonomie plus longue grâce à la batterie 5000mAh et à la fonctionnalité de super charge 33 W, permettant aux utilisateurs de recharger rapidement leur smartphone.

Caractéristiques clés supplémentaires

Monster Game Kit : le Monster Game Kit d'Infinix offre aux consommateurs des sensations visuelles, auditives et tactiles pour une expérience de jeu immersive. Grâce à l'amélioration graphique, au compte à rebours de relance, aux doubles haut-parleurs avec DTS et au système tactile à moteur linéaire, les jeux sur smartphone n'ont jamais été aussi agréables.

Double haut-parleurs avec DTS : le NOTE 12 PRO est équipé de deux haut-parleurs avec des sons surround stéréo DTS pour une expérience audio vraiment immersive.

Logiciel XOS 10.6 : le NOTE 12 PRO est équipé du nouveau logiciel XOS 10.6 basé sur Android 12, qui comprend de nouvelles fonctionnalités telles que le Storage Optimizer, Lightning Multi-Window, Privacy Guardian et plus encore.

NFC multifonctionnel : le NOTE 12 PRO offre au consommateur la fonction NFC pour effectuer des transactions sécurisées, permettant d'être un ticket électronique pour connecter des appareils électroniques par simple toucher.

Prix et disponibilité

le NOTE 12 PRO sera vendu aux alentours de 219 $. La série inclura des variations basées sur les demandes des clients et du marché. Les prix et la disponibilité varieront d'une région à l'autre.

[1] [2] Toutes les données sont des valeurs théoriques obtenues par les laboratoires internes d'Infinix grâce à des tests effectués dans des conditions particulières. Les données réelles peuvent varier en raison des différences entre les produits individuels, les versions logicielles, les conditions d'application et les facteurs environnementaux.

À propos d'Infinix :

Infinix Mobility est une marque technologique en plein essor qui conçoit, fabrique et commercialise un portefeuille en pleine expansion d'appareils intelligents dans le monde entier sous la marque Infinix, fondée en 2013.

Ciblant les jeunes d'aujourd'hui avec une technologie de première classe, Infinix crée des appareils intelligents branchés, puissants et à un prix abordable qui offrent les dernières technologies du marché aux utilisateurs du monde entier, au moment où ils en ont besoin et à un prix qui leur convient.

Pour en savoir plus, consultez le site : http://www.infinixmobility.com/

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1859379/Powered_MediaTek_Helio_G99.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1860176/1.jpg

SOURCE Infinix