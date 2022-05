Infinix prezentuje zupełnie nową, oszałamiającą serię smartfonów NOTE 12 z ultraszybkim ładowaniem

Przyszłość szybkiego ładowania

NOTE 12 VIP jest jednym z najcieńszych smartfonów wyposażonych w ultraszybkie ładowanie Hyper Charge 120W, dzięki czemu to lekkie urządzenie jest jeszcze wygodniejsze w noszeniu i utrzymuje naładowanie przez cały dzień.

Infinix wyposażył smartfon NOTE 12 VIP w funkcję Hyper Charge 120W i baterię 4500mAh, aby zapewnić użytkownikom maksymalną pojemność baterii i niezrównaną prędkość ładowania, która pozwala na naładowanie urządzenia od 0% do 100% zaledwie w 17 minut [1]. Aby osiągnąć możliwość szybkiego ładowania, Infinix wyposażył urządzenie w moduł podwójnego ładowania, i baterię dwuogniwową. Pozwala to urządzeniu NOTE 12 VIP na dostosowanie napięcia i natężenia do optymalnych proporcji, jak również podwaja dostępną ilość energii źródłowej.

Aby utrzymać bezpieczeństwo szybkiego ładowania, smartfon posiada 103 funkcje zabezpieczenia ładowania i baterii obejmujące cały cykl ładowania po stronie ładowarki, obwodu i baterii. Poza wszechstronnymi funkcjami ochrony, NOTE 12 VIP posiada także 18 sensorów ciepła do monitorowania temperatury urządzenia w czasie rzeczywistym, zapewniając, że ładowanie smartfona jest zawsze bezpieczne. Aby zaoferować jeszcze większe korzyści związane z ładowaniem, NOTE 12 VIP wykorzystuje nadprzewodzący materiał platynowy, który zwiększa odporność na korozję przewodu do ładowania, zapewniając mu doskonałą żywotność.

Łącząc w sobie wszystkie te zalety, cykl ładowania NOTE 12 VIP zapewnia do 800 ładowań przy zachowaniu nawet 85% pojemności baterii [2]. Dodatkowo, funkcja Hyper Charge 120W smartfona NOTE 12 VIP otrzymała certyfikat TüV Rheinland Safe Fast-Charge System, który potwierdza niezawodność i długą żywotność przy codziennym ładowaniu.

Drugi smartfon z serii, NOTE 12 G96 wyposażono w baterię 5000mAh i funkcję Super Charge 33W.

Design, który zapiera dech w piersiach

NOTE 12 VIP posiada stylowy i wyrafinowany design, oferując jednocześnie znakomite osiągi i funkcje, dzięki czemu jest smartfonem idealnym. Urządzenie wykorzystuje ultracienki materiał z włókna szklanego o jakości lotniczej i fakturze szkła połączonej z wytrzymałością włókna węglowego. Materiał pozwala smartfonowi NOTE 12 VIP na osiągnięcie niezwykle lekkich proporcji, przy grubości 7,89 mm i wadze zaledwie 199 gramów.

W tej nowocześnie zaprojektowanej obudowie znajdziemy wyświetlacz o przekątnej 6,7" [3] FHD+ Super Light AMOLED, który zapewnia wysoką ostrość wraz z szeregiem funkcji poprawiających jakość obrazu, takich jak gama kolorów 100% DCI-P3, 10-bitowa głębia kolorów, ponad 1 mld kolorów i doskonałe parametry kontrastu. Ekran AMOLED obejmuje elastyczny ekran, który pozwala na ograniczenie dolnej ramki zaledwie do 3,1 mm, osiągając proporcje wielkości ekranu do obudowy 93,1%, przy większej wytrzymałości ekranu na uderzenia. Wyświetlacz zapewnia użytkownikom niezwykle płynne wrażenia i ultrawysoką częstotliwość odświeżania 120 Hz oraz częstotliwość próbkowania dotykowego 360 Hz, która zapewnia natychmiastową synchronizację każdego przesunięcia palcem. Ponadto certyfikat o niskim poziomie światła niebieskiego wydany przez TÜV Rheinland sprawia, że z NOTE 12 VIP można korzystać godzinami przy mniejszym zmęczeniu oczu.

Doskonałą jakość wizualną zapewnia także ekran NOTE 12 G96 FHD+ True Color AMOLED o przekątnej 6,7", którego niezwykle klarowny obraz widoczny jest nawet w pełnym słońcu, oferujący szereg elastycznych opcji dla różnych klientów.

Rób fantastyczne zdjęcia

Aparat fotograficzny NOTE 12 VIP Cinematic Triple Camera o rozdzielczości 108MP obejmuje ultraszerokokątny obiektyw 13MP oraz obiektyw do pomiaru głębi z funkcją ostrzenia Laser Detection Auto Focus i robi fantastyczne zdjęcia. Aparat wyposażony jest w duży sensor 1/1,67 cala o ultrawysokiej rozdzielczości 12000x9000. Obsługuje technologię łączenia pikseli 9-w-1 generujący duże piksele o rozmiarze 1,92μm, które przechwytują więcej światła, zapewniając maksymalny poziom detali. Dodanie technologii Laser Detection Auto Focus również skutecznie usprawnia ustawianie ostrości w warunkach słabego światła.

NOTE 12 G96 został wyposażony w aparat Ultra Night Camera o rozdzielczości 50MP, obiektywy głębi i AI. Wszystkie urządzenia z serii NOTE 12 posiadają przedni aparat o rozdzielczości 16 MP zapewniający doskonałe selfie.

Prędkość i moc, jakiej potrzebujesz

Procesor MediaTek Helio G96 o ultrawydajności w grach zapewnia smartfonom NOTE 12 G96 i NOTE 12 VIP zwiększoną szybkość działania i wydajność. Ten ośmiordzeniowy procesor łączy w sobie dwa potężne rdzenie Arm Cortex-A76 podkręcone do 2,05 GHz i współpracujący z nimi układ graficzny Arm Mali G57, który wykorzystuje najnowsze inteligentne technologie, by zapewnić przełomową wydajność. Do tego dochodzi szybka pamięć operacyjna 2133 MHz LPDDR4X i turbo-wydajna pamięć masowa UFS 2.2, która zapewnia superszybką przepustowość danych.

Infinix zwiększa pamięć operacyjną urządzeń NOTE 12 VIP i NOTE 12 G96 o pojemności 8GB do 13GB integrując ze sobą RAM i ROM, co zapewnia użytkownikom nawet 5GB więcej pamięci RAM. Zwiększa to prędkość przetwarzania smartfona i wydajność, gdy użytkownicy korzystają z urządzenia do wielu zadań i czynności jednocześnie i zapewnia dodatkowe osiągi, kiedy są one potrzebne.

Pozostałe kluczowe funkcje :

podwójne głośniki z DTS: seria NOTE 12 generuje potężny dźwięk 360 stopni surround dzięki usprawnionym układom dźwięku;

seria NOTE 12 generuje potężny dźwięk 360 stopni surround dzięki usprawnionym układom dźwięku; grafenowy system chłodzenia: NOTE 12 VIP posiada 9-warstwowy system chłodzenia grafenem i technologię Vapor-Chamber Liquid Cooling, które zapewniają obniżenie temperatury rdzeni nawet o 15 stopni Celsjusza [4]. Z kolei NOTE 12 G96 wyposażony jest w 10-warstwowy system chłodzenia grafenem;

NOTE 12 VIP posiada 9-warstwowy system chłodzenia grafenem i technologię Vapor-Chamber Liquid Cooling, które zapewniają obniżenie temperatury rdzeni nawet o 15 stopni Celsjusza [4]. Z kolei NOTE 12 G96 wyposażony jest w 10-warstwowy system chłodzenia grafenem; systemy dotykowe Linear Motor Tactile: NOTE 12 VIP posiada zintegrowaną technologię Dual X-axis Linear Motor Tactile System, który daje użytkownikom zupełnie nowe wrażenia korzystania z ekranu dotykowego podczas gry. NOTE 12 G96 wykorzystuje technologię Linear Motor Tactile System, która symuluje krótsze i bardziej energiczne wibracje podczas grania;

NOTE 12 VIP posiada zintegrowaną technologię Dual X-axis Linear Motor Tactile System, który daje użytkownikom zupełnie nowe wrażenia korzystania z ekranu dotykowego podczas gry. NOTE 12 G96 wykorzystuje technologię Linear Motor Tactile System, która symuluje krótsze i bardziej energiczne wibracje podczas grania; Infinix Dar-Link 2.0: oprogramowanie poprawia stabilność obrazu w oparciu o algorytm AI przy jednoczesnym obniżeniu temperatury urządzenia, zapewniając bardziej wciągające wrażenia z gry;

oprogramowanie poprawia stabilność obrazu w oparciu o algorytm AI przy jednoczesnym obniżeniu temperatury urządzenia, zapewniając bardziej wciągające wrażenia z gry; oprogramowanie XOS 10.6: seria NOTE 12 oferuje nowe oprogramowanie XOS 10.6 oparte o system Android 12, które posiada takie nowe funkcje, jak Storage Optimizer (optymalizacja miejsca), Lightning Multi-Window (błyskawiczne przełączanie okien), Privacy Guardian (stróż prywatności) i inne. Dodatkowo NOTE 12 VIP obsługuje Folax AI, asystenta głosowego, który poprawia jakość obsługi.

Cena i dostępność

NOTE 12 VIP będzie dostępny w wersjach kolorystycznych Cayenne Grey i Force Black z 256GB pamięci masowej; NOTE 12 G96 w wersjach kolorystycznych Sapphire Blue, Force Black i Snowfall w konfiguracjach ze 128GB i 256GB pamięci masowej.

NOTE 12 VIP będzie kosztował ok. 299 USD, a NOTE 12 G96 od ok. 199 USD. Seria może obejmować nowe warianty w oparciu o zapotrzebowanie klientów i popyt na rynku. Ceny i dostępność zależą od regionu.

Infinix

Infinix Mobility jest dynamicznie rozwijającą się spółką technologiczną, która projektuje, produkuje i wprowadza na globalny rynek coraz bardziej rozbudowaną ofertę urządzeń marki Infinix, założonej w 2013 roku.

Kierując swoją ofertę do młodych ludzi, Infinix koncentruje się na opracowywaniu najlepszych w swojej klasie technologii, tworząc modne, wydajne i przystępne cenowo inteligentne urządzenia oferujące użytkownikom z całego świata najnowocześniejsze technologie na rynku wtedy, kiedy ich potrzebują i za taką cenę, jaką są skłonni zapłacić.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie: http://www.infinixmobility.com/

1 Dane dla technologii Hyper Charge 120W uzyskano w testach laboratoryjnych.

2 Dane cykli ładowania uzyskano w testach laboratoryjnych.

3 Wyświetlacz Infinix NOTE 12 VIP ma kształt prostokąta z zaokrąglonymi rogami. Mierzony jako standardowy prostokąt, wyświetlacz posiada przekątną 6,67 cala.

4 Dane temperatury uzyskano w testach laboratoryjnych.

