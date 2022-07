Infinix wprowadza do sprzedaży niesamowite smartfony z serii NOTE 12 5G, których system fotograficzny reprezentuje nowy poziom jakości

Urządzenia z serii NOTE 12 5G wyposażone są w najwyższej klasy systemy fotograficzne z trzema aparatami high-definition, którymi użytkownik wykona niezwykle ostre zdjęcia o rozdzielczości 108 megapikseli, czerpiąc doznania fotograficzne, jakich nie dostarczą mu inne smartfony. Modele NOTE 12 PRO 5 G i NOTE 12 5G posiadają superduży 6,7-calowy ekran z wyświetlaczem AMOLED w standardzie True Color, który nadaje zdjęciom autentyczną głębię. Z kolei potężny akumulator o pojemności 5000 mAh z ultra-szybką ładowarką o mocy 33W sprawi, że urządzenie będzie naładowane zawsze, gdy użytkownik go potrzebuje.

„Rozwój 5G nabrał karkołomnego tempa, a technologia ta na dobre zadomowiła się w branży. Dzięki niższym kosztom i mniejszej czasochłonności produkcji technologia ta obecnie jest powszechnie obsługiwana przez smartfony ze średniej półki. W celu popularyzacji technologii 5G i niesamowitych korzyści, jakie się z nią wiążą, firma Infinix cały czas pracuje nad smartfonami posiadającymi systemy fotograficzne ze zdumiewającymi parametrami, wyświetlaczami dającymi klarowny i żywy obraz oraz design, którego język wpisuje się w obecne trendy, a wszystko to z myślą o potrzebach użytkowników na rynkach wschodzących. Uważamy, że urządzenia z serii NOTE 12 5G pozwolą konsumentom w pełni korzystać z prędkości i wygody w życiu cyfrowym, jakie zapewniają inteligentne rozwiązania bazujące na technologii 5G" – powiedział Vento Lin, kierownik produktu ds. urządzeń z serii NOTE w Infinix Mobility.

Moc technologii 5G

Smartfony z serii NOTE 12 5G dysponują MediaTek Dimensity 810 – cienkim jak brzytwa (6nm) procesorem o ultra-wysokiej mocy z wysokowydajnymi rdzeniami o częstotliwości taktowania 2,4 GHz – dzięki któremu korzystanie z tych urządzeń będzie czystą przyjemnością. W smartfonach zastosowano modem 5G o niskiej mocy, a ponadto obsługują one standardy SA i NSA, zapewniając osobom podróżującym po całym świecie super-szybką łączność z sieciami 5G. Modele NOTE 12 PRO 5G i NOTE 12 5G obsługują ponadto standard 5G dual-card dual-standby, który zawsze daje najlepsze możliwe połączenie z siecią, a tym samym maksymalną elastyczność.

W serii NOTE 12 5G wprowadzono opracowaną wewnętrznie technologię SMART 5G, która pozwala ograniczyć zużycie energii o nawet 20% [1]. Ponadto w SMART 5G udało się wydłużyć o 4 godziny maksymalny czas użytkowania urządzenia na jednym ładowaniu [2] w wyniku prowadzonych przez Infinix niezależnych prac badawczo-rozwojowych i optymalizacyjnych w zakresie kluczowych technologii, które pozwoliły na uzyskanie niższego zużycia mocy i większej wytrzymałości akumulatora. SMART 5G potrafi ocenić status sieci i w inteligentny sposób określić scenariusze niskiego zużycia mocy, płynnie przechodząc pomiędzy ponad 30 scenariuszami aplikacji. Technologia ta również zwiększa satysfakcję z pracy z urządzeniem, dostarczając użytkownikowi dane na temat jego nawyków oraz opracowując rozwiązania maksymalizujące długość korzystania z urządzenia na jednym ładowaniu.

Nowy poziom fotografii ze smartfona

Dysponując najnowszym 108-pikselowym czujnikiem S5KHM6 firmy Samsung, smartfon NOTE 12 PRO 5G podnosi walory zdjęć i precyzyjnie oddaje na nich liczne detale, których nie dostrzeże ludzkie oko. Apertura f/1.75, która obsługuje łączenie pikseli 9 w 1, pozwala amatorom fotografii na wykonywanie zachwycających zdjęć. Mierzący 1/1,67-cala super-duży czujnik obrazu oraz rozmiar piksela 1.92μm sprawiają, że do soczewki trafia więcej świata, skutkując lepszą jakością zdjęć przy słabszym świetle, dzięki czemu można uzyskać zapierające dech w piersiach ujęcia nocne. Działając w profesjonalnym trybie nocnym, urządzenia NOTE 12 Pro 5G i NOTE 12 5G wychwytują więcej światła nocą, wierniej i bogaciej oddają detale oraz generują klarowniejsze i wyrazistsze obrazy. Z kolei użytkownicy marzący o doskonałym selfie mogą liczyć na przedni aparat o rozdzielczości 16 megapikseli. Zastosowany w NOTE 12 5G aparat podnosi poprzeczkę, jeśli chodzi o standardy systemów fotograficznych w smartfonach ze średniej półki cenowej, zapewniając doznania fotograficzne, jakich nie dostarczą inne urządzenia mobilne.

Zdumiewające wrażenia wizualne

Modele NOTE 12 Pro 5G i NOTE 12 5G posiadają zdumiewająco cienki, 6,7-calowy ekran AMOLED z wyświetlaczem FHD w standardzie True Color, który wyróżnia się bogactwem i wyrazistością barw. W porównaniu do konwencjonalnych ekranów LCD AMOLED jest bardziej energooszczędny i nie powoduje wycieku światła. Z kolei gama barw w standardzie DCI-P3 i współczynnik kontrastu 100000:1 sprawiają, że wyświetlacze w NOTE 12 Pro 5G i NOTE 12 5G dostarczają prawdziwie imersyjnych wrażeń wzrokowych. Oba urządzenia charakteryzują się 92-procentowym współczynnikiem rozmiaru ekranu do wielkości obudowy, co korzystnie wpływa na ich estetykę, tworząc kompaktowe rozwiązanie, w którym po raz pierwszy smartfon ze średniej półki cenowej posiada ekran AMOLED.

Smartfony mają tylko 7,9 mm grubości dzięki starannie wykonanej i nowatorskiej konstrukcji, odzwierciedlając nieustające starania Infinix na rzecz optymalizacji i doskonalenia designu i technologii z myślą o tworzeniu produktów adresowanych do młodszej grupy konsumentów na całym świecie, którym zależy na najwyższej klasy technologii w przystępnej cenie.

Urządzenia dostępne są w dwóch wariantach wykończenia z połyskiem – czarny Force Black i biały Snowfall. Oba warianty wyróżniają je od konkurencji i sprawiają, że smartfonów tych nie można pomylić z innymi urządzeniami.

Tyle RAM-u, ile potrzeba

Dzięki wyjątkowej technologii rozszerzonej pamięci Ram smartfon NOTE 12 Pro 5G dysponuje dużą ilością pamięci, która sprawi, że aplikacje będą chodzić „jak po maśle", również w warunkach dużego obciążenia. Urządzenie posiada podwójny RAM 8GB+5GB (równoważny 13GB), co pozwala na jednoczesne używanie do 20 aplikacji [3], sprawiając, że urządzenie doskonale nadaje się do wszechstronnego multitaskingu. Z kolei w NOTE 12 5G przewidziano miejsce na podwójną pamięć 6GB+3GB (równoważną 9GB), która zapewnia doskonałą wydajność w średnim segmencie cenowym.

Dodatkowe funkcje

Opracowany przez Infinix zestaw dla gracza Monster Game Kit to moc imersywnych wrażeń wzrokowych, dźwiękowych i dotykowych. W jego skład wchodzi oprogramowanie do gier Dar-link 2.0, system XArena, liniowy system ruchowo-dotykowy (ang. Linear Motor Tactile System) oraz 9-warstwowy grafenowy układ chłodzenia. Wszystkie te elementy sprawią, że wrażenia z gry na smartfonie będą lepsze niż kiedykolwiek.

Podwójny głośnik z systemem dźwięku przestrzennego: urządzenie z serii NOTE 12 5G odtwarza z dużą mocą dźwięk, który otacza użytkownika, oferując wysokiej jakości brzmienie.

urządzenie z serii NOTE 12 5G odtwarza z dużą mocą dźwięk, który otacza użytkownika, oferując wysokiej jakości brzmienie. Grafenowy układ chłodzenia: w smartfonach NOTE 12 5G zastosowano 9-warstwowy układ chłodzenia z grafenem, który pozwala na zmniejszenie temperatury rdzenia o nawet 5 st. C, nie dopuszczając do jego przegrzania.

w smartfonach NOTE 12 5G zastosowano 9-warstwowy układ chłodzenia z grafenem, który pozwala na zmniejszenie temperatury rdzenia o nawet 5 st. C, nie dopuszczając do jego przegrzania. Liniowy system ruchowo-dotykowy: w smartfonach NOTE 12 5G wbudowano liniowy system ruchowo-dotykowy, który sprawi, że granie na urządzeniu zyska zupełnie nową jakość.

w smartfonach NOTE 12 5G wbudowano liniowy system ruchowo-dotykowy, który sprawi, że granie na urządzeniu zyska zupełnie nową jakość. Infinix Dar-Link 2.0: oprogramowanie to zwiększa stabilność obrazu dzięki algorytmowi sztucznej inteligencji, optymalizując zarazem temperaturę urządzenia, pracę akumulatora i wykorzystanie pamięci podczas gry.

oprogramowanie to zwiększa stabilność obrazu dzięki algorytmowi sztucznej inteligencji, optymalizując zarazem temperaturę urządzenia, pracę akumulatora i wykorzystanie pamięci podczas gry. Oprogramowanie XOS 10.6: urządzenia z serii NOTE 12 korzystają z nowego oprogramowania XOS 10.6, które bazuje na systemie operacyjnym Android 12, obejmując takie nowe funkcjonalności, jak Storage Optimizer (optymalizacja wykorzystania pamięci trwałej), Lighting Multi-Window (błyskawiczne przełączanie okien) czy Privacy Guardian (ochrona prywatności).

Ceny i dostępność

Smartfony z serii NOTE 12 5G trafią do sprzedaży 8 lipca i na razie będą dostępne w Indiach. Model NOTE 12 Pro 5G będzie kosztował ok. 249 USD, natomiast w przypadku NOTE 12 5G ceny będą zaczynać się od 199 USD. Urządzenia z tej serii dostępne będą w różnych wariantach w zależności od potrzeb klientów. Ceny i dostępność mogą się różnić w zależności od regionu.

Infinix

Infinix Mobility to dynamicznie rozwijająca się marka technologiczna, która projektuje, produkuje i sprzedaje na całym świecie coraz większą gamę inteligentnych urządzeń pod utworzoną w 2013 r. marką Infinix.

Główną grupą docelową Infinix są młodzi ludzie, dlatego firma skupia się na tworzeniu modnych i przystępnych cenowo urządzeń o wysokich parametrach, które wnoszą na światowe rynki najnowsze technologie odpowiadające aktualnemu zapotrzebowaniu i zasobności kieszeni konsumentów.

[1] [2] [3] Wszystkie dane mają charakter teoretyczny i zostały uzyskane w drodze badań przeprowadzonych w określonych warunkach w wewnętrznych laboratoriach firmy Infinix. Rzeczywiste dane mogą od nich odbiegać ze względu na indywidualne różnice pomiędzy produktami, różne wersje oprogramowania, warunki zastosowania i czynniki środowiskowe.

