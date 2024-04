InfiRay® debütiert auf der Hannover Messe 2024

YANTAI, China, 22. April 2024 /PRNewswire/ -- IRay Technology Co., Ltd. (im Folgenden „InfiRay®"), eine führende Marke in der Wärmebildgebungsbranche, nimmt mit einer deutlichen Präsenz an der Hannover Messe 2024 in Deutschland teil. InfiRay® präsentiert seine innovativen Technologien und besondere Wärmebildgebungsprodukte in Halle 11, Stand C81/2 auf dem Messegelände in Hannover, Deutschland.

Auf der Hannover Messe 2024 stellt InfiRay® eine Reihe umfassender Lösungen und Produkte zur industriellen Temperaturmessung vor, die den intelligenten Wandel in verschiedenen Branchen unterstützen.

Das beeindruckendste Produkt ist die neu eingeführte IX2, eine drahtlose Wärmebildkamera für Smartphones. Mit nur 132 Gramm Gewicht kann sie Bilder aus einer Entfernung von bis zu acht Metern übertragen, wobei sie sich durch klare Bilder und eine genaue Temperaturmessung auszeichnet. In Verbindung mit der professionellen App für Temperaturmessung und -analyse bringt die IX2 eine hervorragende Leistung. Darüber hinaus werden auch die Topprodukte für die industrielle Temperaturmessung wie C200Pro+, M320, T630 und S1280 vorgestellt. Diese Produkte bieten unterschiedliche Auflösungen, um den Anforderungen der Temperaturmessung in verschiedenen Szenarien gerecht zu werden. Die tragbare Gas-Wärmebildkamera G600C kann Dutzende von Gasen wie Methan und Freon nachweisen und spielt in vielen Bereichen wie der petrochemischen Industrie eine wichtige Rolle.

Darüber hinaus hat InfiRay® auch verschiedene Produkte zur Online-Temperaturmessung mit Funktionen wie Fixfokus, Zoom und Ultrahochtemperatur vorgestellt. Unter diesen Produkten hatte AT400, die neue Online-Temperaturmessserie mit Fixfokus, ihren ersten Auftritt. Die Serie AT400 umfasst zwei Modelle: AT430 (384×512) und AT460 (640×512). Beide haben einen umfangreichen Messbereich von -20 °C bis +650 °C und bieten mehrere Linsen, um die Anforderungen an die Temperaturmessung in verschiedenen Szenarien und Temperaturbereichen zu erfüllen. Sie können in den Bereichen neue Energie, Stromerzeugung, Petrochemie, Sondermüll, Metallurgie und anderen Branchen eingesetzt werden und bieten Lösungen für die Infrarotbildgebung und Temperaturüberwachung. Die Produkte dieser Serie sind kompakt und mit dem neuesten Temperaturmessalgorithmus ausgestattet und demonstrieren damit die starke Wettbewerbsfähigkeit von InfiRay® in der industriellen Temperaturmessung. Die Kombination verschiedener Produkttypen kann eine umfassende Sicherheitsgarantie für die industrielle Produktion bieten. InfiRay® freut sich darauf, Herausforderungen anzunehmen und die Zukunft gemeinsam mit Ihnen zu gestalten.