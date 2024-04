InfiRay® fait ses débuts à la Foire de Hanovre 2024

YANTAI, Chine, 22 avril 2024 /PRNewswire/ -- IRay Technology Co., Ltd. (ci-après désignée « InfiRay® »), une marque leader dans le secteur de l'imagerie thermique, s'est fait remarquer à la Foire de Hanovre 2024 en Allemagne. InfiRay® a présenté ses technologies innovantes et a mis en évidence des produits d'imagerie thermique sur le stand C81/2 du hall 11 au parc des expositions de Hanovre, en Allemagne.

À la Foire de Hanovre 2024, InfiRay® a présenté une série de solutions complètes et de produits de mesure de la température industrielle pour soutenir la transformation intelligente dans diverses industries.

Le produit le plus impressionnant est la nouvelle caméra thermique sans fil pour smartphones appelée IX2. Elle ne pèse que 132 grammes et peut transmettre des images à une distance allant jusqu'à 8 mètres, avec des images claires et une mesure précise de la température. Lorsqu'elle est utilisée avec l'application professionnelle de mesure et d'analyse de la température, l'IX2 affiche d'excellentes performances. En outre, les produits phares pour la mesure de la température industrielle, tels que C200Pro+, M320, T630 et S1280, sont également présentés. Ces produits ont des résolutions différentes pour répondre aux besoins de mesure de la température dans différents scénarios. La caméra thermique portable pour gaz G600C peut détecter des dizaines de gaz tels que le méthane et le fréon, jouant ainsi un rôle important dans de nombreux domaines tels que l'industrie pétrochimique.

InfiRay® a également présenté divers produits de mesure de la température en ligne avec des fonctionnalités telles que la mise au point fixe, le zoom et l'ultra-haute température. Parmi ces produits, l'AT400, la nouvelle série de produits de mesures de température en ligne à mise au point fixe, a fait ses débuts. La série AT400 est composée de deux modèles : l'AT430 (384×512) et l'AT460 (640×512). Ils ont une large gamme de mesures allant de -20°C à +650°C et offrent plusieurs lentilles pour répondre aux exigences de mesure de la température de différents scénarios et différentes plages de température. Ils peuvent être largement utilisés dans les secteurs des nouvelles énergies, de l'électricité, de la pétrochimie, des déchets dangereux, de la métallurgie et d'autres industries pour fournir des solutions couvrant l'image infrarouge et la surveillance de la température. Les produits de cette série sont compacts et équipés du dernier algorithme de mesure de la température, démontrant ainsi la forte compétitivité d'InfiRay® dans la mesure de la température industrielle. La combinaison de différents types de produits peut fournir une garantie de sécurité complète pour la production industrielle. InfiRay® se réjouit de relever les défis et de façonner l'avenir avec vous.