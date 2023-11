InfiRay® fait ses débuts à Enlit Europe 2023

YANTAI, Chine, 28 novembre 2023 /PRNewswire/ -- IRay Technology Co., Ltd. (ci-après désignée « InfiRay® »), une marque leader dans le secteur de l'imagerie thermique, s'est fait remarquer à l'événement Enlit Europe 2023 à Paris. InfiRay® a présenté ses technologies innovantes et mis en avant ses produits d'imagerie thermique au stand 7.2.L22 au Paris Expo Porte de Versailles, à Paris, en France.

InfiRay®, un fabricant professionnel d'imagerie thermique, possède des capacités de R&D en matière de capteurs multispectraux, de plateformes de R&D de pointe pour les puces, de capacités de perception multidimensionnelle et de développement d'algorithmes d'IA. Grâce à sa technologie de pointe, InfiRay® a lancé en 2021 le premier détecteur infrarouge non refroidi de 8 μm 1 920 x 1 080 au monde.

Lors de cette exposition, InfiRay présente une série de solutions environnementales et énergétiques qui ont fait leurs preuves dans les secteurs de l'énergie et du stockage de l'énergie, ainsi que dans la fabrication de batteries à énergie nouvelle et dans l'exploitation et la maintenance de l'énergie solaire photovoltaïque. InfiRay fournit également des produits d'imagerie thermique pour détecter les fuites de gaz, comme le méthane et les COV, favorisant ainsi la protection de l'environnement.

Outre les appareils portables classiques des séries C, M et P, InfiRay présente une nouvelle version améliorée de T630 portable, qui offre une qualité d'image optimisée, un système Android, des algorithmes d'IA et des fonctions plus puissantes. En tant que nouveau produit de la série S, la version à résolution 640 conserve l'excellente qualité de cette série phare haut de gamme. De plus, InfiRay apportera la caméra thermique portable G600 à l'exposition, qui jouera un rôle essentiel dans la détection des fuites de gaz CH4 dans l'industrie chimique et de gaz SF6 dans le secteur de l'énergie. En outre, les tout nouveaux appareils portables de la série C+ seront également présentés à cette exposition, avec de grandes améliorations dans les paramètres de fonctionnement et une mise à niveau complète de l'apparence et des matériaux.

InfiRay® offre diverses options pour les caméras thermiques à focalisation électrique, de mise au point fixe et au format carte, qui peuvent surveiller la température de la cible sur le terrain en temps réel et fournir des avertissements en temps opportun pour les équipements vieillissants et en surchauffe afin d'économiser de l'énergie et réduire la consommation. Le réseau de caméras thermiques AT20/30 au format carte peut aider efficacement les utilisateurs à surveiller la situation de l'armoire électrique en temps réel et à prévenir les problèmes tels que la surchauffe et le feu. En outre, la caméra PTZ pour charges légères TP2 fera également une entrée remarquée grâce à ses superbes fonctions et la qualité de ses images. Restez branchés !