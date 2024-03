InfiRay Outdoor dévoile une nouvelle imagerie thermique au salon IWA Outdoor Classics 2024

NUREMBERG, Allemagne, 4 mars 2024 /PRNewswire/ -- Alors que le prestigieux salon IWA Outdoor Classics 2024 vient d'ouvrir ses portes, tous les regards se tournent vers le stand n° 512 du hall 4A, où InfiRay Outdoor se prépare à dévoiler quatre solutions d'imagerie thermique révolutionnaires.

La Mate MAH50R s'impose comme une innovation de premier plan, intégrant un télémètre laser et des fonctionnalités de calcul balistique. Cette lunette de visée thermique, qui se clipse, s'adapte parfaitement aux lunettes de jour avec des grossissements allant jusqu'à 10 fois, offrant une clarté exceptionnelle même dans les conditions de faible luminosité. Qu'il s'agisse de suivre des proies insaisissables ou de naviguer sur des terrains difficiles, la Mate MAH50R offre aux utilisateurs une polyvalence et une précision inégalées.

Pour ne pas être en reste, le Tube TS60, est une merveille d'ingénierie, équipé d'un capteur thermique 1280 et d'un écran rond 2560. Avec une clarté inégalée et une autonomie de neuf heures, il devrait redéfinir les frontières de la chasse. Qu'il s'agisse de repérer des détails complexes relatifs à la faune ou d'identifier des cibles jusqu'à 700 mètres de distance, le Tube TS60 établit une nouvelle référence en matière de précision et de performance.

Dans le domaine de la chasse à imagerie thermique, des opérations de sauvetage et de la protection des terres agricoles, l'IRIS IL19/IL35 occupe une place prépondérante. Exploitant la puissance de la technologie révolutionnaire R+ d'InfiRay, ce duo dynamique rend les détails plus nets, supprime le bruit et amplifie les cibles avec une précision chirurgicale. Des activités nocturnes aux missions critiques de recherche et de sauvetage, l'IRIS IL19/IL35 est synonyme de fiabilité et de performance.

Mais l'innovation ne s'arrête pas là. Le M6T25S s'avère un chercheur intelligent, qui tire parti de l'intelligence artificielle pour révolutionner le suivi des cibles. Monté sans difficulté sur les véhicules ou les toits, ce système avancé promet une efficacité et une précision inégalées dans la poursuite du gibier.

Pendant que les participants exploreront les offres du stand 512 installé dans le hall 4A, ils auront également l'occasion de découvrir d'autres favoris du grand public, y compris le Finder FH35R V2 et le FH50R V2, la série AFFO, la caméra Gemini et le Tube TP25SE. Avec une gamme variée de produits adaptés à tous les besoins et à toutes les préférences, InfiRay Outdoor invite les amateurs et les professionnels à venir se plonger dans l'avenir de l'imagerie thermique.

Entrez dans le monde de l'aventure et de l'innovation au salon IWA Outdoor Classics 2024. Retrouvez InfiRay Outdoor sur le stand 512 du hall 4A et soyez les témoins de l'aube d'une nouvelle ère dans l'exploration en plein air.

Pour toute question des médias, veuillez consulter le site Web officiel d'InfiRay Outdoor :