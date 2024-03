InfiRay Outdoor stellt auf der IWA Outdoor Classics 2024 eine aufregende neue Wärmebildkamera vor

NÜRNBERG, Deutschland, 4. März 2024 /PRNewswire/ -- Wenn sich der Vorhang für die prestigeträchtigen IWA Outdoor Classics 2024 hebt, richten sich alle Augen auf Halle 4A, Stand 512, wo InfiRay Outdoor sich darauf vorbereitet, ein Quartett von bahnbrechenden Wärmebildlösungen zu enthüllen.

Das Mate MAH50R ist ein innovatives Gerät, das Laser-Entfernungsmessung und ballistische Berechnungsfunktionen integriert. Dieses thermische Clip-on-Gerät passt sich nahtlos an Zielfernrohre mit einer Vergrößerung von bis zu 10x an und bietet auch bei schlechten Lichtverhältnissen eine außergewöhnliche Klarheit. Egal, ob Sie schwer fassbare Beute aufspüren oder durch schwieriges Gelände navigieren, der Mate MAH50R bietet dem Benutzer eine unübertroffene Vielseitigkeit und Genauigkeit.

Das Tube TS60 ist ein Wunderwerk der Technik, ausgestattet mit einem 1280-Wärmesensor und einem runden 2560-Display. Mit seiner unvergleichlichen Klarheit und einer Akkulaufzeit von neun Stunden verspricht es, die Grenzen der Jagd neu zu definieren. Von der Erkennung komplizierter Details in der Tierwelt bis hin zur Identifizierung von Zielen in einer Entfernung von bis zu 700 Metern - das Tube TS60 setzt neue Maßstäbe in Sachen Präzision und Leistung.

Im Bereich der thermischen Jagd, der Rettungseinsätze und des Schutzes von landwirtschaftlichen Flächen steht der IRIS IL19/IL35 im Mittelpunkt. Dieses dynamische Duo nutzt die Leistung der revolutionären R+ Technologie von InfiRay, um Details zu verbessern, Rauschen zu unterdrücken und Ziele mit chirurgischer Präzision zu verstärken. Von nächtlichen Verfolgungsjagden bis hin zu kritischen Such- und Rettungseinsätzen - die IRIS IL19/IL35 ist ein Beweis für Zuverlässigkeit und Leistung.

Aber die Innovation hört hier nicht auf. Das M6T25S entpuppt sich als intelligenter Sucher, der künstliche Intelligenz nutzt, um die Zielverfolgung zu revolutionieren. Dieses fortschrittliche System lässt sich nahtlos auf Fahrzeugen oder Dächern montieren und verspricht unvergleichliche Effizienz und Genauigkeit bei der Verfolgung des Wildes.

Während die Besucher die Angebote in Halle 4A, Stand 512, erkunden, haben sie auch die Möglichkeit, andere Publikumslieblinge zu erleben, darunter den Finder FH35R V2 & FH50R V2, die AFFO-Serie, Gemini und Tube TP25SE. Mit einem vielfältigen Angebot an Produkten, die auf jeden Bedarf und jede Vorliebe zugeschnitten sind, lädt InfiRay Outdoor Enthusiasten und Profis gleichermaßen ein, in die Zukunft der Wärmebildtechnik einzutauchen.

Tauchen Sie ein in die Welt des Abenteuers und der Innovation auf der IWA Outdoor Classics 2024. Besuchen Sie InfiRay Outdoor in Halle 4A, Stand 512 und erleben Sie den Beginn einer neuen Ära der Outdoor-Erkundung.

