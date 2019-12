Influência da AntWorks no setor de IA continua a ganhar impacto em 2019, impulsionado pelo lançamento do ANTstein SQUARE

SINGAPURA, 4 de dezembro de 2019 /PRNewswire/ -- Este tem sido um ano de grandes realizações para a AntWorks™, líder global em soluções de inteligência artificial (IA) e automação inteligente, propulsionadas pela ciência fractal. Mais notavelmente, a AntWorks lançou a nova e aperfeiçoada versão do ANTstein™ SQUARE, uma plataforma de automação integrada (IAP – Integrated Automation Platform) fullstack, que possibilita às empresas automatizar processos empresariais ponta a ponta de forma rápida, fácil e escalável. Para apoiar e acelerar seu crescimento, a AntWorks aumentou significativamente sua presença geográfica e sua força de trabalho global e foi amplamente reconhecida por sua tecnologia de vanguarda e disruptiva do setor.

"Este tem sido um ano de recordes e novidades para a AntWorks", disse o cofundador e presidente-executivo do Grupo da Antworks, Asheesh Mehra. "Há quatro anos, estabelecemos a meta ambiciosa de revolucionar o setor de IA, por disponibilizar a primeira e única IAP autêntica para empresas ágeis e progressivas, em todos os setores. Agora, estamos prosperando consistentemente, em comparação com concorrentes que atuam nessa área há mais tempo. Em 2019, expandimos nossa presença global em mercados essenciais, aumentamos nossas parcerias estratégicas, continuamos a promover uma cultura inclusiva e colaborativa e lançamos os produtos mais inovadores nessa área. Nossa dinâmica é sempre guiada por nossa missão de manifestar o poder da IA ética, ao mesmo tempo que disponibilizamos o maior valor a nossos clientes e ao pessoal da AntWorks. Não poderia estar mais orgulhoso de tudo o que a 'Colônia' da AntWorks tem realizado".

Expansão global e aquisição de talentos:

Para servir sua crescente base de clientes, a AntWorks expandiu sua presença global nos últimos 12 meses para a Austrália, Canadá, Dubai, França, Índia (Bangalore, Chennai, Mumbai), Japão, Filipinas, Singapura, Reino Unido e EUA. Agora, a AntWorks tem, orgulhosamente, uma "Colônia" de mais de 500 pessoas, quase triplicando sua força de trabalho a partir de 2018, acumulando talentos em áreas essenciais de crescimento estratégico. A AntWorks também expandiu seu alcance em canais on-line, com uma comunidade crescente de mais de 40.000 seguidores nas plataformas de mídia social.

Inovação contínua de produtos

Em maio, a AntWorks lançou a primeira IAP do setor, o ANTstein SQUARE. Essa solução única de multitenancy (multilocação) possibilita a utilização máxima de robôs (bots), entende todos os tipos de dados e fornece aos clientes uma solução única para curadoria e construção de dados, empregando e gerenciando uma força de trabalho digital habilitada por IA.

Expansão de joint ventures e parcerias

A AntWorks estabeleceu um marco notável ao formar uma joint venture com a SBI Neo Financial Services, para estabelecer a SBI Antworks Asia no Japão, fornecendo soluções de automação inteligente aos mercados da Ásia Oriental e do Sudeste Asiático. Além disso, para habilitar a adoção acelerada da IA na região do Conselho de Cooperação do Golfo (CCG), a AntWorks anunciou recentemente a parceria com o SEED Group.

Prêmios:

Asheesh Mehra , cofundador e presidente-executivo do Grupo, foi nomeado Inovador do Ano – Prêmio de Tecnologia de 2019 no "Prêmio Excelência em Administração da Singapore Business Review" (Singapore Business Review Management Excellence Awards). O prêmio homenageia inovadores pioneiros, cujas iniciativas notáveis trouxeram contribuições tangíveis e sucesso para suas empresas.

, cofundador e presidente-executivo do Grupo, foi nomeado de 2019 no "Prêmio Excelência em Administração da Singapore Business Review" (Singapore Business Review Management Excellence Awards). O prêmio homenageia inovadores pioneiros, cujas iniciativas notáveis trouxeram contribuições tangíveis e sucesso para suas empresas. A AntWorks ganhou o "Prêmio Inovação Tecnológica da Frost & Sullivan" (Frost & Sullivan's Technology Innovation Award) para o setor de software de automação inteligente. A firma de pesquisa explicou que o software de automação inteligente da AntWorks possibilita que dados de documentos sejam processados de forma fácil e rápida, que a AntWorks impressiona pelo uso de leitura cognitiva de máquina, que pode analisar dados não estruturados, que o ANTstein tem a capacidade de usar conjuntos relativamente pequenos de dados para treinar a máquina e que mesmo usuários sem conhecimentos técnicos podem usar a AntWorks para automatizar processos empresariais de ponta a ponta.

de automação inteligente. A firma de pesquisa explicou que o de automação inteligente da AntWorks possibilita que dados de documentos sejam processados de forma fácil e rápida, que a AntWorks impressiona pelo uso de leitura cognitiva de máquina, que pode analisar dados não estruturados, que o ANTstein tem a capacidade de usar conjuntos relativamente pequenos de dados para treinar a máquina e que mesmo usuários sem conhecimentos técnicos podem usar a AntWorks para automatizar processos empresariais de ponta a ponta. A AntWorks também recebeu o prêmio "451 Research – Firestarter" (451 Research - Firestarter award) por sua excepcional inovação e visão de mercado. Ao anunciar essa homenagem, a 451 Research comparou a plataforma fullstack da AntWorks com soluções pontuais de outras fornecedoras e constatou que o ANTstein pode resolver um conjunto mais amplo de problemas do que as soluções das concorrentes, devido a sua abordagem diferenciada.

da AntWorks com soluções pontuais de outras fornecedoras e constatou que o ANTstein pode resolver um conjunto mais amplo de problemas do que as soluções das concorrentes, devido a sua abordagem diferenciada. Como finalista do "Prêmio Digital do The Hackett Group" (The Hackett Group Digital Awards), a AntWorks e sua cliente Indecomm Global Services foram reconhecidas por redefinir o processamento do financiamento habitacional.

A AntWorks também foi declarada vencedora do "Prêmio da L&D World" (L&D World Awards) apresentado pela Adobe. Ela foi reconhecida pelo melhor uso de Tecnologia em Aprendizagem.

Reconhecimentos do setor:

Em seu comentário sobre o sucesso da AntWorks em 2019, o fundador e presidente-executivo da HFS Research, Phil Fersht, disse: "A AntWorks oferece um caminho para a automação inteligente integrada, contanto que as empresas adotem seu produto completo. Mais uma rodada de financiamento e a empresa será uma força real".

[1] Observação da IDC Market: AntWorks Bringing Cognitive Machine Reading to the Intelligent Automation Party (AntWorks, trazendo a leitura cognitiva de máquina para a área da automação inteligente), Pushkaraksh Shanbhag, março de 2019 Doc #AP44907219 [2] As avaliações da Gartner Peer Insights constituem opiniões subjetivas de usuários finais individuais, com base em suas próprias experiências, e não representam as opiniões da Gartner e suas afiliadas.

Sobre a AntWorks:

A AntWorks™ é uma empresa global de inteligência artificial (IA) e automação inteligente, que cria novas possibilidades com dados, através da digitalização, automação e inteligência empresarial. Como a primeira e única plataforma de automação integrada (IAP – Integrated Automation Platform) do mundo, acionado pelos princípios de ciência fractal e reconhecimento de padrões que entendem todos os tipos de dados, o ANTstein™ SQUARE digitaliza todas as informações para uma variedade diversificada de setores. Visite www.ant.works para capacitar sua empresa por automatizar processos empresariais completos de ponta a ponta.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/960427/AntWorks___15May19_7_Logo.jpg

FONTE AntWorks

Related Links

https://www.ant.works



SOURCE AntWorks