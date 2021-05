INFODAS lança solução tática de domínio cruzado COMP-LAND para conectividade altamente segura em ambientes extremos

O intercâmbio rápido e controlado de dados do nível não confidencial para o SECRET entre sensores, efetores, centros de comando e controle (C2), ambientes de computação em nuvem ou coalizões militares de qualquer plataforma é um multiplicador futuro das forças militares. Ele permite melhorar os tempos de resposta, economizar largura de banda ou espaço escasso em veículos, conectando até mesmo plataformas militares existentes a recursos de computação e armazenamento distribuídos ou diretamente com usuários envolvidos na mesma missão em diferentes níveis de classificação. O SDoT Security Gateway Express bidirecional e o SDoT Diode unidirecional estão disponíveis como solução tática de domínio cruzado robusta (COMP-LAND) em dois tamanhos otimizados para suportar ambientes extremos em veículos ou sistemas de armas.

A SDoT COMP-LAND suporta os protocolos TCP, UDP, HTTP/s e SMTP/S e filtra vários tipos de dados como JREAP, JSON, XML, ASCA, ASTERIX, NMEA, Jchat/XMPP, DIS, HLA ou ADatP3. Todos os elementos da família de produtos Secure Domain Transition (SDoT) atenderam aos requisitos rigorosos de segurança da informação para segurança de hardware e de software em nível de interoperabilidade SECRET e abaixo (SABI). Eles são desenvolvidos e fabricados na Alemanha com total transparência na cadeia de suprimentos. Os produtos SDoT estão listados no Catálogo de Produtos de Segurança da Informação da OTAN (NIAPC) e são controlados por exportação, mas livres de ITAR.

"Os dados são o núcleo da JADC2 ou da Rede de Missões Federadas da OTAN (FMN), e a SDoT COMP-LAND permite que nossos fabricantes de hardware de defesa, inteligência e militar se concentrem em conectar os pontos na fronteira, em vez de seguir princípios desatualizados de separação de redes", disse o Dr. Alexander Schellong, vice-presidente de negócios globais. "A tecnologia também pode ser de interesse para os provedores de infraestrutura crítica que enfrentam desafios de segurança cibernética de TI/TO em locais hostis."

Sobre a INFODAS – connect more.be secure

A INFODAS é uma empresa familiar independente fundada em 1974 na Alemanha. A empresa desenvolve soluções inovadoras de domínio cruzado com base nos princípios de segurança por design e fornece segurança cibernética e consultoria em TI para clientes governamentais, de defesa e comerciais. As soluções de domínio cruzado da família de produtos SDoT da INFODAS (SDoT Security Gateway, SDoT Data Diode, SDoT Labelling Service, PATCH.works) são aprovadas a nível SECRET na Alemanha, UE e OTAN e estão listadas no catálogo de segurança da informação da OTAN. Nos últimos dez anos, os produtos SDoT têm sido usados nos ambientes mais difíceis e de missão crítica em todo o mundo. Eles são projetados e fabricados na Alemanha, seguindo o princípio de segurança por design e a transparência da cadeia de suprimentos.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1510712/INFODAS_SDoT_COMP_LAND.jpg

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/1273874/infodas_Logo.jpg

FONTE INFODAS GmbH

Related Links

https://www.infodas.de



SOURCE INFODAS GmbH