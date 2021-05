INFODAS lance la solution multidomaine tactique COMP-LAND pour une connectivité à haut niveau d'assurance dans des environnements extrêmes

L'échange rapide et contrôlé de données de Non classifié à SECRET entre les capteurs, les effecteurs, les centres de commandement et de contrôle (C2), les environnements d'informatique en nuage ou les coalitions militaires depuis n'importe quelle plateforme est un futur multiplicateur de force militaire. Il permet d'améliorer les temps de réponse, d'économiser de la bande passante ou de l'espace rare dans les véhicules en connectant même les anciennes plateformes militaires à des capacités de calcul et de stockage distribuées ou directement à des utilisateurs participant à la même mission à différents niveaux de classification. La passerelle de sécurité SDoT Security Gateway Express bidirectionnelle et la Diode SDoT unidirectionnelle sont disponibles sous la forme d'une solution multidomaine tactique COMPACT-LAND (COMP-LAND) robuste en deux tailles optimisées pour résister aux environnements extrêmes dans les véhicules ou les systèmes d'armes.

SDoT COMP-LAND prend en charge les protocoles TCP, UDP, HTTP/S, SMTP/S et filtre plusieurs types de données tels que JREAP, JSON, XML, ASCA, ASTERIX, NMEA, Jchat/XMPP, DIS, HLA ou ADatP3. Tous les éléments de la famille de produits Secure Domain Transition (SDoT) répondent à des exigences strictes de sécurité de des informations pour la sécurité du matériel et des logiciels au niveau SECRET et en dessous du niveau d'interopérabilité (SABI). Ils sont développés et fabriqués en Allemagne avec une transparence totale de la chaîne d'approvisionnement. Les produits SDoT sont répertoriés dans le Catalogue de produits d'assurance de l'information de l'OTAN (NIAPC) et sont contrôlés à l'exportation, mais sans ITAR.

« Les données sont au cœur de JADC2 ou du Federated Mission Networking (FMN) de l'OTAN et SDoT COMP-LAND permet à nos fabricants de matériel de défense, de renseignement et militaire de se concentrer sur la connexion des points à la périphérie au lieu de suivre des principes obsolètes de séparation de réseau », a déclaré le Dr. Alexander Schellong, VP Global Business. « Cette technologie pourrait également intéresser les fournisseurs d'infrastructures essentielles qui doivent relever les défis de la cybersécurité en matière de connectivité TI/TO dans des endroits austères. »

À propos d'INFODAS – connect more.be secure

INFODAS est une entreprise familiale indépendante, fondée en Allemagne en 1974. L'entreprise développe des solutions multidomaines innovantes basées sur des principes de sécurité dès la conception et propose un service de conseil en matière de cybersécurité et d'informatique aux gouvernements, aux clients intervenant dans le secteur de la défense et aux clients commerciaux. Les solutions multidomaines de la gamme de produits SDoT d'INFODAS (SDoT Security Gateway, SDoT Software Data Diode, SDoT Labelling Service, PATCH.works) ont reçu les habilitations SECRET de l'Allemagne, SECRET UE et SECRET OTAN, et sont répertoriées dans le NATO Information Assurance Products Catalogue. Depuis 10 ans, les produits SDoT sont utilisés dans les environnements les plus complexes et les plus critiques du monde. Ils sont conçus et fabriqués en Allemagne selon le principe de la sécurité par conception et de la transparence de la chaîne d'approvisionnement.

