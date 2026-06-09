Infomedia annonce l'acquisition de VEACT en Europe, élargissant ainsi l'écosystème mondial de l'après-vente automobile

SYDNEY et MUNICH, 9 juin 2026 /PRNewswire/ -- Infomedia, leader mondial de la technologie après-vente automobile, a finalisé l'acquisition de VEACT GmbH, fournisseur européen de premier plan de solutions d'activation de données, de marketing de service prédictif et de gestion des clients après-vente dans l'industrie automobile. Les conditions financières de la transaction n'ont pas été divulguées.

Veact Logo

Cette acquisition souligne la stratégie d'Infomedia visant à élargir sa présence mondiale en développant son écosystème après-vente en Europe, créant ainsi des opportunités significatives d'accélération de la croissance grâce aux ventes croisées et à l'innovation auprès des clients existants et des nouveaux clients. Elle permet également à Infomedia et à VEACT d'exploiter pleinement la valeur de leurs données, en proposant une plateforme de bout en bout mieux connectée qui permet aux équipementiers et aux réseaux de concessionnaires de mieux gérer l'ensemble du cycle de vie des véhicules.

« Ce partenariat marque une étape importante dans notre stratégie de croissance à long terme, et nous sommes ravis d'accueillir VEACT dans la famille Infomedia », a déclaré Jens Monsees, PDG d'Infomedia. « L'après-vente est l'un des principaux générateurs de valeur du secteur automobile, et nous nous réjouissons de collaborer avec Philipp et toute l'équipe de VEACT pour continuer à innover, à libérer tout le potentiel de revenus et à fournir des capacités intégrées d'automatisation de l'après-vente à notre clientèle commune. »

« Nous sommes ravis de pouvoir nous associer à Infomedia et de renforcer notre position sur le marché européen de l'après-vente », a déclaré Philipp Posselt, fondateur de VEACT GmbH. « Ensemble, nous sommes encore mieux positionnés pour accélérer notre calendrier de lancement de produits, afin d'offrir une valeur ajoutée à nos clients tout en continuant à nous développer et à nous étendre dans toute l'Europe dans le cadre de l'organisation Infomedia ».

Basée à Munich, VEACT propose des solutions basées sur les données à certaines des plus grandes marques automobiles du monde, travaillant avec plus de 1 000 sites de concessionnaires dans la région EMEA et en partenariat avec de nombreux équipementiers de premier plan dans le monde.

En intégrant les compétences de VEACT en matière d'activation des données clients à l'expertise d'Infomedia en matière de données sur les véhicules, les services et les pièces détachées, la plateforme combinée unifiera les informations sur le véhicule, le cycle de vie client et les systèmes des concessions (DMS). Cela permettra aux équipementiers et aux concessionnaires de proposer des expériences très personnalisées, pertinentes et basées sur les données, en créant des liens transparents entre les propriétaires de véhicules, les concessionnaires et les fabricants à chaque étape de la possession.

Dans le cadre de ce partenariat, VEACT bénéficiera également des relations établies avec les équipementiers d'Infomedia au niveau mondial et des capacités d'IA avancées d'Intellegam, une société d'IA basée à Munich et détenue en partie par Infomedia, avec pour objectif de faciliter l'accélération de l'innovation en matière d'analyse prédictive, d'automatisation et d'engagement des clients.

DC Advisory a agit en qualité de conseiller financier de TPG et d'Infomedia. 4GC a agit en qualité de conseiller des actionnaires de VEACT en matière de fusions et d'acquisitions. TPG, société internationale de gestion atypique, a acquis Infomedia en décembre 2025.

À propos d'Infomedia

Infomedia Pty. Ltd. est l'un des principaux fournisseurs mondiaux de solutions DaaS et SaaS qui permettent à l'écosystème automobile de s'appuyer sur les données. Les solutions d'Infomedia aident les équipementiers, les sociétés nationales de vente, les concessionnaires et les partenaires tiers à gérer le cycle de vie des véhicules et des clients. Elles sont utilisées par plus de 250 000 professionnels du secteur, par 50 marques d'équipementiers et dans 186 pays, pour créer un parcours client pratique, améliorer l'efficacité des concessionnaires et augmenter les ventes. Veuillez consulter le site Web d'Infomedia à l'adresse suivante: https://www.infomedia.com.au

À propos de VEACT GmbH

VEACT GmbH est un spécialiste européen de la gestion des données automobiles, des processus de gestion de la relation client (CRM) et de l'activation des clients après-vente. La société aide les concessionnaires, les importateurs et les fabricants à préparer, analyser et activer les données relatives aux clients et aux véhicules, afin d'assurer une communication après-vente personnalisée, des campagnes automatisées de gestion de la relation client, une meilleure fidélisation et une croissance mesurable des revenus. Veuillez consulter le site Web de VEACT à l'adresse suivante: https://veact.com/

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2988725/Infomedia_Logo.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2988726/Veact_Logo.jpg