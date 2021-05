Informations sur le marché de la fabrication rapide; Sagentia Innovation obtient l'accréditation pour la fabrication de dispositifs médicaux

En 2008, Sagentia Innovation a obtenu l'accréditation ISO 13485 pour la conception et le développement de dispositifs médicaux selon les spécifications du client. Cette nouvelle accréditation étendue permet à l'entreprise d'offrir une fabrication interne à petite échelle, ce qui peut accélérer considérablement le processus lancement des produits et permettre aux clients de réaliser des économies. La nouvelle offre de services pourrait bénéficier aux clients des quatre secteurs verticaux du marché desservis par Sagentia Innovation : Consommateur; aliments et boissons; industrie, produits chimiques et énergie; et médical.

En tant que participant sélectionné pour le Ventilator Challenge du gouvernement britannique, Sagentia Innovation devait s'assurer de pouvoir fabriquer rapidement des dizaines de milliers d'unités sur place, répondant ainsi aux normes de qualité pour les dispositifs médicaux. La conformité de ses processus, procédures, modèles et plans de qualité a été formalisée pour répondre aux besoins de fabrication futurs.

L'entreprise de développement scientifique, de produits et de technologies s'est lancée dans le processus d'accréditation à la suite de sa participation au UK Ventilator Challenge. En plus de disposer de l'espace, des ressources et de la capacité nécessaires pour offrir des services de fabrication, elle pouvait voir les avantages importants que cela apporterait aux clients, c'est-à-dire de mieux contrôler le transfert vers la fabrication et, par conséquent, de réduire le temps qu'il faut pour mettre un produit sur le marché.

Rob Morgan, Managing Partner, Medical, explique que l'extension de l'accréditation à la fabrication signifie que Sagentia Innovation peut aider les clients à s'adapter rapidement à l'évolution des demandes de soins de santé :

« Proposer une stratégie de R&D, concevoir, développer et tout fabriquer à partir d'une seule installation nous permet de rationaliser et d'accélérer le processus d'innovation », explique Morgan. « De nombreux scénarios exigent une transformation rapide de produits entiers ou de composants essentiels, de la fabrication de nouveaux dispositifs pour les essais cliniques à la production à court terme de composants de niche pour améliorer les produits existants. Dans chaque situation, des applications diagnostiques aux applications chirurgicales, les mêmes normes de qualité sévères doivent être respectées. »

La flexibilité de la capacité de fabrication de Sagentia Innovation offre d'autres avantages aux clients à la recherche d'un court cycle de production pour un déploiement plus large. Morgan affirme qu'on prend ensuite soin d'aligner les processus avec ceux des installations de fabrication des clients ou des fabricants sous contrat à grande échelle pour assurer un transfert anicroche.

« Nos ingénieurs tiennent compte des exigences à long terme dès le départ, puis prennent des mesures pour maximiser la simplicité et éviter les complications potentielles à chaque étape du processus. Cette nouvelle accréditation renforce notre capacité à aider les clients à réaliser leurs ambitions par rapport à leurs produits rapidement et en toute conformité. »

À propos de Sagentia Innovation

Sagentia Innovation fournit des services indépendants de conseil et de développement de produits de pointe axés sur les initiatives scientifiques et technologiques. Travaillant dans les secteurs de la médecine, de l'industrie, de la chimie et de l'énergie, de l'alimentation et des boissons, ainsi que des biens de consommation, Sagentia Innovation collabore avec un large éventail d'entreprises, allant de certaines des marques les plus importantes et les plus connues au monde jusqu'à des start-ups novatrices sur le marché. Elle fait partie de Science Group (AIM:SAG), qui compte plus de dix bureaux internationaux, deux centres d'innovation en R&D au Royaume-Uni et plus de 400 employés. Les autres activités de Science Group comprennent Leatherhead Food Research, TSG Consulting et Frontier Smart Technologies.

www.sagentiainnovation.com

