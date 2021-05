Markteinblicke in die schnelle Fertigung; Sagentia Innovation erhält Akkreditierung für die Herstellung von Medizinprodukten

Im Jahr 2008 erwarb Sagentia Innovation die ISO 13485-Zertifizierung für das Design und die Entwicklung von medizinischen Geräten nach Kundenspezifikationen. Diese neue, erweiterte Akkreditierung ermöglicht es dem Unternehmen, eine Inhouse-Fertigung in kleinen Stückzahlen anzubieten, was die Produkteinführung erheblich beschleunigen und den Kunden Kostenvorteile verschaffen kann. Das neue Serviceangebot könnte Kunden in allen vier Marktsegmenten zugutekommen, die Sagentia Innovation bedient: Consumer; Lebensmittel & Getränke; Industrie, Chemie & Energie; und Medizin.