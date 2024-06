Informatique nouvelle génération : MiTAC et TYAN lancent des serveurs basés sur le processeur Intel® Xeon® 6 destinés aux charges de travail d'IA, de calcul haute performance, de cloud et d'entreprise au salon COMPUTEX 2024

TAIPEI, 5 juin 2024 /PRNewswire/ -- La filiale de MiTAC Holdings Corp.(TSE:3706), MiTAC Computing Technology, et sa marque de serveurs TYAN®, le premier fabricant mondial de conception de plateformes serveur, dévoilent leurs nouveaux systèmes de serveurs et cartes mères optimisés pour les charges de travail d'IA, de HPC (calcul haute performance), de cloud et d'entreprise d'aujourd'hui au stand M1120 du salon COMPUTEX 2024, qui se tiendra à Taipei, Taïwan, du 4 au 7 juin. Exploitant la puissance du dernier processeur Intel® Xeon® 6 et des processeurs évolutifs Intel® Xeon® de 4e et 5e génération , ces solutions offrent une performance de pointe.

« Depuis plus d'une décennie, MiTAC travaille avec Intel à la pointe de l'innovation technologique en matière de serveurs, fournissant constamment des solutions de pointe adaptées à l'IA et au calcul haute performance. L'intégration des derniers processeurs Xeon 6 d'Intel dans nos plateformes de serveurs MiTAC et TYAN transforme leurs capacités de calcul, améliorant considérablement les performances de l'IA, stimulant l'efficacité et mettant à l'échelle les opérations cloud. Ces avancées confèrent à nos clients un avantage concurrentiel grâce à des performances supérieures et à un coût total de possession optimisé », a déclaré Rick Hwang, président de MiTAC Computing Technology Corporation.

Nouveaux serveurs MiTAC/TYAN avec Intel Xeon 6 : performances fiables et efficacité exceptionnelle

L'Intel® Xeon® 6 introduit deux classes de processeurs pour répondre à diverses exigences. Avec une bande passante de mémoire élevée et des E/S riches, jusqu'à 8 canaux de DDR5, jusqu'à 64 voies de CXL 2.0 et jusqu'à 88 voies de PCIe 5.0, l'Intel Xeon 6700 doté de cœurs efficaces (Efficient-cores, ou E-cores) combine une densité de cœur élevée avec des performances exceptionnelles par watt, offrant des avantages distincts pour les charges de travail à l'échelle du cloud qui exigent un débit élevé. Avec une bande passante de mémoire et des E/S exceptionnelles, les cœurs de performance (Performance-cores, ou P-cores) excellent dans la plus large gamme de charges de travail, tout en offrant de meilleures performances d'IA que les autres CPU. En outre, les accélérateurs de P-cores intégrés donnent un coup de pouce supplémentaire aux charges de travail ciblées pour une performance et une efficacité accrues. Les E-cores et P-cores ont une architecture compatible avec une pile logicielle partagée et sont pris en charge par le plus grand écosystème de fournisseurs de matériel et de logiciels.

MiTAC présente deux nouvelles plateformes de serveurs à double sockets alimentées par des processeurs Intel® Xeon® 6 . Conçu pour les charges de travail de HPC et d'IA, le TX86-E7148 (nom de code « Katmai Pass ») est le successeur de la famille de serveurs Intel D50DNP , qui accueille jusqu'à quatre modules de calcul dans un boîtier 2U et prend en charge le refroidissement par air et le refroidissement liquide pour différentes infrastructures d'installation. TX77A-E7142 (nom de code « Deer Creek Pass »), le successeur de la famille de serveurs Intel M50FCP , est une plateforme complète et optimisée pour les performances, conçue pour les applications à forte intensité de données.

TYAN lance trois produits de serveurs basés sur Intel® Xeon® 6 au salon COMPUTEX. Le premier est le Thunder HX FT83B-B7149, une plateforme de serveur à double socket 4U conçue pour les charges de travail d'IA et de HPC massives parallèles. Doté de 32 emplacements DDR5 RDIMM et de jusqu'à 8 emplacements PCIe 5.0 x16 double largeur, le FT83B-B7149 est une plateforme puissante pour les applications d'IA et de HPC à haute intensité de calcul. Ensuite, la marque propose le Thunder CX GC73A-B5660, un serveur 1U à socket unique pouvant accueillir 12 baies de disques NVMe U.2 remplaçables à chaud, 2 emplacements standard PCIe 5.0 x16 et 2 emplacements mezzanine OCP 3.0 destiné aux applications sur site de calcul et de stockage en périphérie. Enfin, TYAN présente la Tempest HX S5662, une carte mère de serveur d'IA à socket unique conçu sous un facteur de forme CEB standard pour le déploiement de plusieurs cartes GPU. Il prend en charge 8 emplacements DDR5 RDIMM, 5 emplacements PCIe 5.0 x16, 2 emplacements NVMe M.2, deux ports 25GbE et un port GbE.

Plateformes de serveurs basées sur les processeurs évolutifs Intel® Xeon® de 4e et 5e génération : répondre aux besoins croissants en matière d'IA, de HPC et de cloud

En juillet 2023, Intel a transféré à MiTAC le droit de fabriquer et de vendre des produits basés sur les conceptions du Intel Data Center Solution Group (DSG). Depuis, MiTAC s'efforce de soutenir et d'investir continuellement dans la gamme de produits DSG. Cette année, lors du salon COMPUTEX 2024, MiTAC dévoile ses produits DSG . La famille de serveur Intel D50DNP , alimentée par des processeurs évolutifs Intel Xeon de 4e et 5e génération ou par la série de processeurs Intel Xeon CPU Max, offre des performances de calcul exceptionnelles, ainsi qu'une accélération améliorée de l'IA et de l'analyse en mémoire intégrée au processeur. Entre-temps, la famille de serveur Intel M50FCP offre des performances de calcul exceptionnelles, des E/S à haut débit et un débit de mémoire adaptés à la plupart des applications de serveurs grand public.

En outre, TYAN propose une variété de produits compatibles avec les processeurs évolutifs Intel® Xeon® de 4e et 5e génération . Pour les serveurs d'IA de bureau, TYAN présente le Thunder HX FT65T-B5652 , une plateforme de serveur sur socle à socket unique convertible en rack, conçue pour accueillir jusqu'à 4 cartes GPU à deux emplacements.

TYAN fournit plusieurs types de serveurs de densité destinés à différentes charges de travail dans les centres de données soumis à des contraintes d'espace. Le Thunder CX TD76-B5658 est un boîtier 2U qui accueille 4 nœuds de serveur à socket unique pour répondre aux besoins de calcul à haute densité ; le Thunder CX GC68A-B7136 est un serveur à double socket 1U avec 16 emplacements DDR5 RDIMM et une configuration de stockage hybride ; le Thunder CX GC79A-B7132 est l'autre serveur à double socket 1U qui fournit jusqu'à 32 emplacements DDR5 RDIMM et une configuration entièrement flash,

Pour les serveurs de stockage 2U à double socket destinés au grand public, le Thunder HX TS75A-B7132 et Thunder SX TS70A-B7136 sont les deux plateformes fournissant des opérations d'entrée/sortie de données élevées avec des configurations de disques hybrides 2,5", tandis que le Thunder SX TS70-B7136 est l'autre implémentation qui répond aux besoins de capacités de stockage plus importantes en proposant 12 baies 3,5" hybrides. Le Thunder SX TX88-B5652 , un serveur de stockage à socket unique doté de 24 baies SATA 3,5" et de 2 baies de disques NVMe 2,5" échangeables à chaud et sans outil, est le modèle recommandé pour le stockage à froid des données.

En plus des systèmes de serveurs, TYAN présente également sur son stand ses cartes mères basées sur les processeurs Intel® Xeon® de 4e et 5e génération et conformes aux normes de l'industrie. Parmi les produits mis en avant figurent le Tempest HX S5652 , une carte serveur d'IA conçue pour déployer plusieurs cartes GPU dans un facteur de forme CEB, et le Tempest HX S7130 , une carte à double socket grand public prenant en charge 5 emplacements PCIe 5.0 dans le facteur de forme EEB.

Outre les produits mentionnés, MiTAC et TYAN fournissent d'autres solutions pour répondre à divers besoins. L'une de ces solutions est le Thunder CX GX40-B5573 de TYAN, équipé de processeurs Intel Xeon E-2400 , conçus pour l'informatique cloud et sur site. Ce système de serveur à socket unique 1U est conçu pour permettre des calculs périphériques rentables, présentant une option idéale pour les petites entreprises. De plus, MiTAC propose un serveur O-RAN DU : le WS1S11 (Whitestone2). Ce serveur DU prend en charge les processeurs évolutifs Intel® Xeon® de 4e génération avec l'accélération Intel® vRAN, et inclut la synchronisation temporelle IEEE1588, l'Ethernet synchrone, une carte NIC embarquée pour ORAN FH/MH et une double entrée d'alimentation de -48VDC.

À propos de MiTAC Computing Technology Corp.

MiTAC Computing Technology Corp, filiale de MiTAC Holdings Corp (TSE:3706), se spécialise dans les solutions de cloud et d'informatique périphérique, cumulant plus de 30 ans d'expertise en conception et en fabrication. Principalement axée sur les data centers de grande envergure, l'entreprise propose des modèles d'approvisionnement flexibles et personnalisés pour divers systèmes et applications. Sa gamme de produits comprend des serveurs TYAN, des serveurs ORAN, des serveurs IA haute performance et des produits pour centre de données. Le groupe Intel Datacenter Solutions (DSG) a transféré ses activités à MiTAC depuis juillet 2023, ce qui a permis à MiTAC d'élargir son éventail de produits avec des solutions de coût total de possession de pointe pour l'équipement de data centers de nouvelle génération.

Site Web de MiTAC Computing Technology Corporation : www.mitacmct.com

Site Web de MiTAC DSG : https://datacentersolutions.mitacmct.com/

À propos de TYAN

TYAN, l'une des principales marques de serveurs de MiTAC Computing Technology Corporation, sous l'égide de MiTAC Holdings Corp. (TSE:3706), conçoit, fabrique et commercialise des technologies avancées de cartes de serveurs et de stations de travail x86 et x86-64, ainsi que des plateformes et des solutions de serveurs. Ses produits sont vendus à des OEM (fabricants d'équipement d'origine), des VAR (distributeurs à valeur ajoutée), des intégrateurs de systèmes et des revendeurs dans le monde entier pour une large gamme d'applications. TYAN permet à ses clients d'être des leaders technologiques en fournissant des produits évolutifs, hautement intégrés et fiables pour une large gamme d'applications telles que les appareils et les solutions de serveur pour les marchés HPC, hyper-scale/data center, stockage de serveur, IA et appareils de sécurité. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site de TYAN à l'adresse http://www.tyan.com ou sur le site de MiTAC Computing Technology Corporation à l'adresse http://www.mitacmct.com

Intel, le logo Intel et les autres marques sont des marques déposées d'Intel Corporation ou de ses filiales.