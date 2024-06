Rekenkracht van de volgende generatie: MiTAC en TYAN lanceren Intel® Xeon® 6 serverprocessors voor AI, HPC, Cloud en Enterprise workloads op COMPUTEX 2024

TAIPEI, 4 juni 2024 /PRNewswire/ -- De dochteronderneming van MiTAC Holdings Corp.(TSE:3706), MiTAC Computing Technology en zijn servermerk TYAN®, de toonaangevende fabrikant in serverplatformontwerp wereldwijd, onthullen hun nieuwe serversystemen en moederborden, geoptimaliseerd voor de huidige AI, HPC, cloud en enterprise workloads tijdens COMPUTEX 2024, Stand # M1120 in Taipei, Taiwan van 4 tot 7 juni. De oplossingen leveren geavanceerde prestaties met behulp van de krachtige nieuwe Intel® Xeon® 6 processor en 4e en 5e Gen Intel® Xeon® Scalabe processors.

"MiTAC werkt al ruim tien jaar samen met Intel als koploper in innoverende servertechnologie en levert consequent geavanceerde maatoplossingen voor AI en high-performance computing (HPC). De integratie van Intel's nieuwste Xeon 6 processors in onze MiTAC en TYAN-serverplatformen transformeert de rekencapaciteiten met enorm verbeterde AI-prestaties, verhoogde efficiëntie en opgeschaalde cloudbewerkingen. Onze klanten kunnen uit deze ontwikkelingen een concurrentievoordeel halen dankzij de superieure prestaties en geoptimaliseerde totale eigendomskosten," zegt Rick Hwang, President van MiTAC Computing Technology Corporation.

Nieuwe MiTAC/TYAN-servers met Intel Xeon 6: vertrouwde prestaties en uitzonderlijke efficiëntie

Intel® Xeon® 6 introduceert twee processor-klassen om aan uiteenlopende eisen te voldoen. Met een hoge geheugenbandbreedte en talrijke I/O met tot 8 kanalen DDR5, tot 64 lanes CXL 2.0 en tot 88 lanes PCIe 5.0, levert de Intel Xeon 6700 met Efficient-cores (E-cores) een hoge kerndichtheid en uitzonderlijke prestaties per watt. Dit is een zeer goede toepassing voor cloud-gebaseerde workloads die een hoge doorvoer vereisen. Dankzij de buitengewone geheugenbandbreedte en I/O blinken Performance-cores (P-cores) uit in de meest uiteenlopende workloads en bieden ze betere AI-prestaties dan andere CPU's. Daarnaast geven de ingebouwde accelerators van P-cores een extra boost aan gerichte werkbelastingen voor betere prestaties en efficiëntie. E-cores en P-cores hebben een compatibele architectuur met een gedeelde softwarestack en worden ondersteund door het grootste ecosysteem van hardware- en softwareleveranciers.

MiTAC presenteert twee nieuwe dual-socket serverplatforms aangedreven door Intel® Xeon® 6 processors. TX86-E7148 (codenaam "Katmai Pass") is speciaal ontworpen voor HPC- en AI-workloads. De opvolger van de Intel server D50DNP-familie biedt plaats aan maximaal 4 rekenmodules in een 2U-behuizing. Dit model ondersteunt zowel lucht- als vloeistofkoeling voor verschillende infrastructuurvoorzieningen. TX77A-E7142 (codenaam "Deer Creek Pass"), het opvolgmodel van de Intel server M50FCP-familie, is een volledig uitgerust, prestatie-geoptimaliseerd platform ontworpen voor data-intensieve toepassingen.

TYAN debuteert drie Intel® Xeon® 6 serverproducten op COMPUTEX. De eerste is de Thunder HX FT83B-B7149, een 4U dual-socket serverplatform ontworpen voor massaal parallelle AI- en HPC-workloads. Met 32 DDR5 RDIMM-sleuven en maximaal 8 dubbelbrede PCIe 5.0 x16-sleuven is de FT83B-B7149 een krachtig platform voor rekenintensieve AI- en HPC-toepassingen. Dan hebben we de Thunder CX GC73A-B5660, een single-socket 1U-server met 12 hot-swap NVMe U.2-schijfladen, 2 standaard PCIe 5.0 x16 en 2 OCP 3.0 mezzaninesleuven voor on-premise randcomputers/opslagtoepassingen. Tot slot presenteert TYAN de Tempest HX S5662, een single-socket AI-server moederbord in standaard CEB-vormfactor gebouwd voor meerdere GPU-kaarten. Hij ondersteunt 8 DDR5 RDIMM-sleuven, 5 PCIe 5.0 x16-sleuven, 2 NVMe M.2-sleuven, dubbele 25GbE-poorten en een GbE-poort.

4e en 5e Gen Intel® Xeon® schaalbare serverprocessorplatforms: voldoen aan de groeiende behoeften van AI, HPC en cloud

In juli 2023 heeft Intel het recht om producten gebaseerd op de ontwerpen van de Intel Data Center Solution Group (DSG) te produceren en te verkopen overgedragen aan MiTAC. Sindsdien legt MiTAC zich toe op voortdurende investeringen en het ondersteunen van de DSG-productlijn. Dit jaar op COMPUTEX 2024 onthult MiTAC zijn DSG-producten. De Intel D50DNP-serverfamilie, aangedreven door 4e en 5e generatie Intel Xeon schaalbare processors of de Intel Xeon CPU Max-serie, levert uitzonderlijke rekenprestaties, samen met verbeterde AI en in de processor geïntegreerde analytics-geheugenversnelling. Daarbij levert de Intel server M50FCP-familie uitstekende rekenprestaties, snelle I/O en geheugendoorvoer voor de meeste mainstream servertoepassingen.

TYAN biedt ook een divers assortiment producten die 4e en 5e generatie Intel® Xeon® Scalable processors ondersteunen. Voor deskside AI-servers introduceert TYAN de Thunder HX FT65T-B5652, een rackconverteerbaar, single-socket serverplatform op sokkel, ontworpen voor maximaal 4 GPU-kaarten met dubbele sleuf.

TYAN komt met diverse soorten dichtheidsservers voor verschillende werklastvereisten in datacenters met beperkte ruimte. De Thunder CX TD76-B5658 is een 2U-behuizing die plaats biedt aan 4 single-socket servernodes voor high-density computergebruik; Thunder CX GC68A-B7136 is een 1U dual-socket serverimplementatie met 16 DDR5 RDIMM-sleuven en hybride opslagconfiguratie; Thunder CX GC79A-B7132 is nog een 1U dual-socket server, met tot 32 DDR5 RDIMM-sleuven en all-flash configuratie.

Voor mainstream 2U dual-socket opslagservers zijn Thunder HX TS75A-B7132 en Thunder SX TS70A-B7136 de twee platforms die met hybride 2,5" schijfconfiguraties hoge IOPS en gegevenssnelheid leveren. Thunder SX TS70-B7136 is met 3,5" hybride schijfsleuven een andere oplossing voor grotere opslagcapaciteitsvereisten. Voor koude gegevensopslag is de beste keuze Thunder SX TX88-B5652, een single-socket opslagserver met 24 3,5" SATA en 2 2,5" NVMe hot-swappable en gereedschapsloze schijfsleuven.

Naast serversystemen toont TYAN op de stand ook zijn 4e en 5e generatie Intel® Xeon® CPU-gebaseerde moederborden volgens de normen van de industrie. De uitgelichte producten zijn Tempest HX S5652 - een AI-serverbord dat is ontworpen voor het inzetten van meerdere GPU-kaarten in CEB-vormfactor en Tempest HX S7130, een mainstream dual-socket bord met ondersteuning voor 5 PCIe 5.0-sleuven in EEB-vormfactor.

Inspelend op de verschillende behoeften leveren MiTAC en TYAN naast de genoemde producten nog andere opties. De TYAN Thunder CX GX40-B5573 is uitgerust met Intel Xeon E-2400 processors, op maat gemaakt voor cloud en on-premise rekenkracht. Dit 1U one-socket serversysteem is ontworpen voor kosteneffectieve edge computing en vormt een ideale uitkomst voor kleine bedrijven. MiTAC presenteert ook een O-RAN DU-server: de WS1S11 (Whitestone2). Deze DU-server ondersteunt 4e generatie Intel® Xeon® Scalable processors met Intel® vRAN boost en is voorzien van IEEE1588 tijdsynchronisatie, synchroon Ethernet, onboard NIC voor ORAN FH/MH en dubbele -48VDC voedingsingang.

Over MiTAC Computing Technology Corp.

MiTAC Computing Technology Corp, een dochteronderneming van MiTAC Holdings Corp. (TSE:3706), is gespecialiseerd in cloud- en edge computeroplossingen en heeft meer dan 30 jaar ervaring in ontwerp en productie. Met een sterke focus op grootschalige datacenters biedt het bedrijf flexibele en op maat gemaakte leveringsmodellen voor verschillende systemen en toepassingen. De productlijn omvat TYAN-servers, ORAN-servers, krachtige AI-servers en datacenterproducten. Intel Datacenter Solutions Group (DSG) heeft zijn activiteiten sinds juli 2023 overgedragen aan MiTAC, waardoor MiTAC zijn productaanbod kan uitbreiden met geavanceerde total cost of ownership-oplossingen voor datacenterapparatuur van de volgende generatie.

Website van MiTAC Computing Technology Corporation: www.mitacmct.com

MiTAC DSG-website: https://datacentersolutions.mitacmct.com/

Over TYAN

TYAN, als toonaangevend servermerk van MiTAC Computing Technology Corporation onder MiTAC Holdings Corp. (TSE:3706), ontwerpt, produceert en verkoopt geavanceerde x86- en x86-64-server/werkstationboardtechnologie, platforms en producten voor serveroplossingen. De producten worden wereldwijd verkocht aan OEM's, VAR's, systeemintegrators en wederverkopers voor een breed scala aan toepassingen. TYAN stelt zijn klanten in staat om technologische leiders te zijn door schaalbare, sterk geïntegreerde en betrouwbare producten te leveren voor een breed scala van toepassingen zoals serverapparaten en oplossingen voor HPC, hyper-scale/datacenter, server storage, AI en beveiligingsapparatuur. Bezoek voor meer informatie de website van TYAN op http://www.tyan.com of de website van MiTAC Computing Technology Corporation op http://www.mitacmct.com.

