Informe de DATA.BET Sportsbook: eventos de menor categoría son una fuente creciente de ingresos por apuestas

El informe de DATA.BET Sportsbook identifica los eventos de menor categoría como una fuente creciente de ingresos por apuestas

LIMASSOL, Chipre, 29 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- Los eventos de menor categoría contribuyen cada vez más a los ingresos totales por apuestas, lo que pone de manifiesto una deficiencia en las estrategias actuales de los operadores. DATA.BET, proveedor europeo de tecnología para soluciones de apuestas deportivas en esports, deportes tradicionales y deportes virtuales, ha publicado su informe anual, en el que describe los principales factores que impulsarán y frenarán el crecimiento del mercado en 2025 y las tendencias que marcarán el rumbo de 2026.

DATA.BET Releases Sportsbook Report 2026

En su último Sportsbook Report, la empresa analiza los factores que identifican los eventos de menor categoría como una fuente de ingresos por apuestas cada vez más importante y subutilizada. A menudo eclipsado por los torneos de primera categoría, este segmento de menor categoría obtuvo excelentes resultados, generando hasta el 30 % de las ganancias totales de los esports en todas las categorías combinadas. La amplia disponibilidad de partidos, la creciente variedad de disciplinas y mercados, un mayor volumen de negocios y un margen más elevado contribuyeron a lo que DATA.BET describe como un año de expansión significativa, con un crecimiento del 23 % interanual en el volumen de negocios de los socios.

El informe también describe las tendencias del sector que marcarán el año 2026. La presión regulatoria sigue siendo un factor determinante, y los aumentos de impuestos en los principales mercados europeos crean un entorno más complejo para los operadores. Reino Unido destaca como particularmente afectado, donde la carga ha sido más aguda, dejando a aquellos sin estrategias de contenido diversificadas en la situación más vulnerable. Una mayor cobertura de eventos y la capacidad de adaptar el contenido a nuevas regiones, en lugar de depender de los eventos estrella de la temporada alta, se perfilan como la solución estructural.

El análisis de DATA.BET sobre esports, deportes y deportes virtuales apunta a un patrón constante: un ecosistema multivertical atrae usuarios gracias a su amplia cobertura, mientras que una suite de productos tecnológicamente avanzada los mantiene comprometidos sin los elevados costes de adquisición que suelen asumir los operadores. Las pruebas que respaldan ambas afirmaciones se detallan en el informe.

Para los operadores de casino que estén considerando el lanzamiento de una casa de apuestas deportivas, el último informe concluye con una lista de verificación práctica para 2026 que abarca la integración, la estrategia de contenido y la configuración operativa. Los jugadores activos tanto en casino como en apuestas deportivas generan un valor de vida útil significativamente mayor que los usuarios de un solo producto, una brecha que el enfoque de lanzamiento adecuado está diseñado para cerrar. Todo esto, junto con los datos que lo respaldan, se detalla en el informe de DATA.BET.

"Creemos que la transparencia genera confianza e impulsa el progreso de toda la industria. En DATA.BET, la transparencia es fundamental en todo lo que hacemos, y este informe lo refleja. Con la incorporación de las apuestas deportivas el año pasado, queremos mostrar cómo nuestro producto continúa evolucionando y mejorando, y cómo ayudamos a los operadores a aumentar sus ingresos mediante apuestas efectivas," comentó Yurii Berest, consejero delegado de DATA.BET.

El Sportsbook Report completo, incluye una guía práctica para operadores de casinos que lancen apuestas deportivas en 2026 y está disponible para su descarga en este enlace.

Acerca de DATA.BET

Fundada en 2017, DATA.BET ofrece tecnología fiable, contenido con licencia, tiempos de espera mínimos en las apuestas (de tan solo 1 segundo) y un sistema de cuotas basado en IA, respaldado por expertos operadores internos disponibles las 24 horas. Cuenta con una amplia cobertura que abarca más de 100 disciplinas, más de 100.000 eventos mensuales y más de 3.000 mercados, con datos oficiales.

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2966419/DATA_BET_Sportsbook_Report_26.jpg