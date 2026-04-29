Le rapport de DATA.BET sur les paris sportifs identifie les événements de moindre importance comme une source croissante de revenus de paris

LIMASSOL, Chypre, 29 avril 2026 /PRNewswire/ -- Les événements de moindre importance contribuent de plus en plus aux recettes globales des paris, ce qui met en évidence une lacune dans les stratégies actuelles des exploitants. DATA.BET, un fournisseur européen de technologie pour une solution de paris sportifs pour les e-sports, les sports et les sports virtuels, a publié son rapport annuel, mettant en avant les principaux moteurs et freins de la croissance du marché en 2025 et les tendances qui façonnent 2026.

DATA.BET publie un rapport sur les paris sportifs pour 2026

Dans son dernier rapport sur les paris sportifs, la société analyse les facteurs qui font des événements de moindre importance une source de plus en plus grande et sous-exploitée de revenus issus des paris. Souvent négligé au profit des tournois de niveau 1, ce segment de moindre niveau a enregistré de bons résultats, générant jusqu'à 30% des bénéfices totaux de l'e-sport, tous paliers confondus. La disponibilité d'un grand nombre de rencontres, l'élargissement de la gamme de disciplines et de marchés, l'augmentation du chiffre d'affaires et des marges ont tous contribué à ce que DATA.BET décrit comme une année d'expansion significative, le chiffre d'affaires global des partenaires ayant augmenté de 23% en glissement annuel.

Le rapport présente également les tendances du secteur pour 2026. La pression réglementaire reste une force déterminante, les augmentations d'impôts sur les principaux marchés européens créant un environnement plus difficile pour les exploitants. Le Royaume-Uni est particulièrement touché, car c'est là que le fardeau a été le plus lourd, exposant le plus ceux qui n'ont pas de stratégies de contenu diversifiées. Une couverture plus large des événements et la capacité de localiser le contenu pour de nouvelles régions, plutôt que de s'appuyer sur les grands événements de la haute saison, apparaissent comme la réponse structurelle.

L'étude de DATA.BET sur les e-sports, les sports et les sports virtuels met en évidence une tendance constante : un écosystème multivertical attire les utilisateurs par l'étendue de sa couverture, tandis qu'une suite de produits techniquement avancés les maintient engagés sans les coûts d'acquisition élevés que les opérateurs absorbent généralement. Les preuves de ces deux affirmations sont détaillées dans le rapport.

Pour les exploitants de casino qui lorgnent sur les paris sportifs, le dernier rapport se termine par une liste de contrôle pratique pour 2026 couvrant l'intégration, la stratégie de contenu et la mise en place opérationnelle. Les joueurs actifs à la fois dans les casinos et les paris sportifs génèrent sur la durée une valeur nettement plus élevée que les utilisateurs d'un produit unique, un écart que la bonne approche de lancement est conçue pour combler. Tous ces éléments et les données qui les sous-tendent sont détaillés dans le rapport de DATA.BET.

« Nous pensons que la transparence crée la confiance et fait avancer l'ensemble du secteur. Chez DATA.BET, la transparence est au cœur de tout ce que nous entreprenons, et ce rapport en est le reflet. Avec l'ajout des paris sportifs l'année dernière, nous voulons montrer comment notre produit continue d'évoluer et de s'améliorer, et comment nous aidons les opérateurs à augmenter leurs revenus grâce à des paris qui fonctionnent », déclare Yurii Berest, CEO de DATA.BET.

Le rapport complet sur les paris sportifs, qui comprend un guide pratique à l'intention des opérateurs de casino qui lanceront des paris sportifs en 2026, peut être téléchargé via ce lien.

À propos de DATA.BET

Créé en 2017, DATA.BET offre une technologie fiable qui fournit un contenu sous licence, des délais de pari minimes (jusqu'à 1 seconde), et un flux de cotes alimenté par l'IA, soutenu par des traders experts internes 24/7. La société couvre plus de 100 disciplines, plus de 100 000 événements mensuels et plus de 3 000 marchés étayés par des données officielles.

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