-Informe: Directiva de la UE insta a las empresas a establecer estándares salariales globales, pero el progreso es lento

BRUSELAS, 24 de junio de 2024 /PRNewswire/ -- Un nuevo informe de The Conference Board, basado en una encuesta a 78 de los empleadores más importantes de Europa, concluye que la nueva Directiva de Transparencia Salarial de la UE está impulsando a las empresas a establecer políticas globales sobre salarios. El 55 % de los ejecutivos de recursos humanos de alto nivel encuestados afirman que tienen, o están planeando, un enfoque único para los salarios en sus operaciones internacionales. Sin embargo, el informe también destaca la necesidad de una acción acelerada para implementar la Directiva, ya que el 41 % de los encuestados, cuyas empresas emplean colectivamente a aproximadamente tres millones de personas en todo el mundo, afirman que aún no han comenzado a prepararse.

Según la Directiva, que entrará en vigor a partir de junio de 2026, las empresas que empleen a más de cien trabajadores en la UE deben divulgar información sobre los niveles salariales a los empleados y candidatos, e informar anualmente sobre su brecha salarial de género. Si la brecha es superior al cinco por ciento, deben tomar medidas para mitigarla o enfrentarse a multas obligatorias.

El informe, Countdown to the EU's New Law on Pay Transparency (Cuenta atrás para la nueva ley de transparencia salarial de la UE), señala que existen fuertes preocupaciones entre los empleadores sobre los nuevos requisitos. Muchos están preocupados por cómo afectará la regulación a las facturas salariales, la competitividad y la capacidad de los directivos para recompensar a sus mejores empleados.

El informe se presentó en el evento Future: Reward Europe de The Conference Board, celebrado en Bruselas. En una encuesta en directo realizada en la reunión de altos ejecutivos responsables de la remuneración, el 44 % de los participantes afirmó que estaban "preocupados o muy preocupados" por el impacto en la factura salarial, y solo el 3 % dijo que "no les preocupaba en absoluto". De los 75 encuestados en directo, el 43 % afirmó que la Directiva podría aumentar su factura salarial europea entre un 2,6 % y un 5 %.

"Nuestro análisis muestra que cumplir con la Directiva requiere un uso intensivo de datos y un alto nivel de colaboración interfuncional, por lo que es preocupante que muchas empresas aún no hayan comenzado a prepararse para ello", afirmó Jean-Marc Verbist, director del Centro de Capital Humano de The Conference Board en Europa. "Es probable que el cumplimiento tenga un coste significativo. Más allá del aumento previsto a corto plazo de los salarios, las empresas también tendrán que invertir en capacitación, recopilación de datos y comunicaciones internas y externas. Los directores de recursos humanos deben asegurarse de que sus juntas directivas y gerentes sénior sean conscientes de los riesgos del incumplimiento o de un cumplimiento de baja calidad: no solo posibles multas, sino también mayores tensiones en el lugar de trabajo y pérdida de productividad".

Los aspectos más destacados del informe incluyen:

ESTABLECIMIENTO DE NORMAS GLOBALES:

La transparencia salarial está cobrando impulso en todo el mundo:

El 10 % de los encuestados ya cuenta con un marco global para la transparencia salarial, mientras que el 45 % afirma que está planeando adoptar un enfoque global.

El 30 % afirma que restringirá la transparencia salarial a los requisitos reglamentarios de la UE, mientras que el 15 % sigue indeciso.

PREPARACIÓN REGLAMENTARIA

Las empresas están empezando a prepararse con lentitud para cumplir la Directiva de la UE:

El 16 % de las empresas consideran que están muy lejos de estar preparadas para la implementación y el 41 % aún no ha comenzado a prepararse para la implementación.

Menos del 2 % de las empresas cree que ya cumple con la normativa, mientras que el 10 % cree que está cerca de estar preparada.

El 44 % de los encuestados afirma que sus sistemas y datos internos requieren trabajo adicional para capturar y analizar los datos requeridos por la Directiva.

IMPACTO EN LOS EMPLEADOS

Los directivos ven las ventajas de las normas de transparencia salarial, pero también existen riesgos:

El 30 % de los encuestados cree que la Directiva les ayudará a abordar la brecha salarial de género y a mejorar la representación femenina en los puestos directivos.

El 25 % afirma que la Directiva permitirá a los directivos mantener debates abiertos con el personal y desmitificar las percepciones sobre los salarios.

En el debate, los ejecutivos expresaron su preocupación por el impacto en las relaciones laborales y las negociaciones con los interlocutores sociales, incluidos los sindicatos y los comités de empresa.

Acerca de The Conference Board

The Conference Board es un grupo de expertos dirigido por sus miembros que ofrece Trusted Insights for What's Ahead™. Fundada en 1916, somos una entidad no partidista y sin ánimo de lucro que cuenta con el estatus de exención de impuestos 501 (c) (3) en Estados Unidos. www.ConferenceBoard.org