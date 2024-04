Infortrend se concentre sur les solutions de stockage U.2 NVMe hybrides flash et haute densité au NAB Show

TAIPEI, 11 avril 2024 /PRNewswire/ -- Infortrend® Technology, Inc. (TWSE: 2495), le leader du stockage d'entreprise, a annoncé aujourd'hui sa participation au NAB Show, qui se tiendra à Las Vegas du 14 au 17 avril, où l'entreprise exposera ses dernières solutions : la famille de stockage unifié de pointe EonStor GS et la famille de stockage de fichiers parallèle EonStor GSx. Ces solutions ont toutes été conçues pour rationaliser les flux de travail de post-production médiatique.

Les visiteurs du salon découvriront les nouvelles et plus populaires solutions de stockage d'Infortrend, qui répondent à divers types de charges de travail liées aux médias et au divertissement :

Les plus exigeantes tâches de montage collaboratif d'effets visuels et de coloriages 4K / 8K (deux démonstrations en direct seront présentées pour montrer le partage de fichiers et la lecture multiflux fluides de vidéos 4K ainsi que le montage de séquences 3D 4K fluide sur DaVinci Resolve) : EonStor GS 5024UE , un modèle phare flash hybride U.2 NVMe avec la capacité impressionnante d'offrir 250 flux vidéo 4K EonStor GS 4048U , un modèle flash hybride U.2 NVMe hautes performances, caractérisé par une conception révolutionnaire à 48 baies 4U, fournissant 700 To dans un seul appareil

Montage vidéo 4K , diffusion de contenu, diffusion et MAM (gestion des actifs médiatiques) : EonStor GS 3090, un modèle de disque dur SAS 4U haute densité à 90 baies avec cache U.2 NVMe SSD intégré offrant de hautes performances et 1,5 Po de capacité utilisable

Sauvegarde des contenus médiatiques : EonStor GS Backup Appliance qui offre une interface de gestion de sauvegarde dédiée pour une sauvegarde facile

Accès aux fichiers parallèles : EonStor GSx Parallel File Storage , une nouvelle solution offrant des performances exceptionnelles allant jusqu'à 155 Go/s pour les charges de travail d'accès aux fichiers parallèles



« Nous avons hâte de présenter au salon NAB 2024 nos solutions innovations de stockage adaptées à l'industrie des médias et du divertissement. Avec une connectivité hôte flexible, une évolutivité élevée et d'excellentes performances, nos solutions peuvent s'intégrer parfaitement dans les environnements informatiques actuels et futurs, pour les flux de travail exigeants des studios de post-production de différentes tailles,a déclaré Frank Lee, directeur principal de la planification des produits chez Infortrend.

Le stand Infortrend (# SL9133) au NAB Show est situé dans la section South Hall Lower du Las Vegas Convention Center.

Pour plus d'informations : https://www.infortrend.com/global/event/2024/nabshow2024

À propos d'Infortrend

Infortrend (TWSE: 2495) développe et fabrique des solutions de stockage depuis 1993. Avec une forte emphase sur la conception interne, les tests et la fabrication, le stockage Infortrend offre des performances et une évolutivité pour correspondre aux dernières normes, des services de données conviviaux, un service après-vente personnel et une valeur inégalée. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site www.infortrend.com

Infortrend® et EonStor® sont des marques de commerce ou des marques déposées d'Infortrend Technology, Inc. ; les autres marques de commerce sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.