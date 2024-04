NAB Show: Infortrend präsentiert U.2-NVMe-Hybrid-Flash- und High-Density-Speicherlösungen

TAIPEH, 11. April 2024 /PRNewswire/ -- Infortrend® Technology, Inc. (TWSE: 2495), der branchenführende Anbieter von Speicherlösungen für Unternehmen, hat heute seine Teilnahme an der NAB Show angekündigt, die vom 14. bis 17. April in Las Vegas stattfindet und bei der das Unternehmen seine neuesten Lösungen vorstellen wird: die hochmoderne EonStor GS Unified-Storage- und die EonStor GSx Parallel-File-Storage-Produktfamilie – entwickelt, um die Post-Production-Workflows von Medienunternehmen zu optimieren.

Die Messebesucher werden sich über die brandneuen und beliebten Speicherlösungen von Infortrend informieren, die für verschiedene Arten von Workloads der Medien- und Unterhaltungsbranche ausgelegt sind:

Die anspruchsvollste kollaborative 4K / 8K VFX- und Farbbearbeitung (mit zwei Livedemo-Setups für die reibungslose Dateifreigabe/Multistream-Wiedergabe von 4K -Video und die nahtlose Bearbeitung von 4K -3D-Material auf DaVinci Resolve): EonStor GS 5024UE , ein neues Flaggschiffprodukt unter den U.2-NVMe-Hybrid-Flash-Modellen, das beeindruckende 250 4K-Video-Streams unterstützt EonStor GS 4048U , ein hochleistungsfähiges U.2-NVMe-Hybrid-Flash-Modell in einem revolutionären 4U-Design mit 48 Einschüben, das 700 TB in einer Appliance bietet

/ VFX- und Farbbearbeitung (mit zwei Livedemo-Setups für die reibungslose Dateifreigabe/Multistream-Wiedergabe von -Video und die nahtlose Bearbeitung von -3D-Material auf DaVinci Resolve): 4K -Videobearbeitung, Bereitstellung von Inhalten, Rundfunk und MAM: EonStor GS 3090 , ein High-Density-4U-Modell mit 90 Einschüben für SAS-Festplatten mit integriertem U.2-NVMe-SSD-Cache, das überragende Leistung und 1,5 PB nutzbare Kapazität bereitstellt

-Videobearbeitung, Bereitstellung von Inhalten, Rundfunk und MAM: Medien-Backup: EonStor GS Backup Appliance mit der speziellen Backup-Management-Schnittstelle, die eine unkomplizierte Erstellung von Backups ermöglicht

Paralleler Dateizugriff: EonStor GSx Parallel File Storage , eine neue Lösung mit einer außergewöhnlichen Leistung von bis zu 155 GB/s für parallele Dateizugriffslasten



„Wir freuen uns darauf, bei der NAB Show 2024 unsere auf die Medien- und Unterhaltungsbranche zugeschnittenen Speicherinnovationen zu präsentieren. Mit flexibler Host-Konnektivität, hoher Skalierbarkeit und hervorragender Leistung lassen sich unsere Lösungen perfekt in aktuelle und zukünftige IT-Umgebungen für anspruchsvolle Workflows von Postproduktionsstudios unterschiedlicher Größe integrieren", so Frank Lee, Senior Director of Product Planning bei Infortrend.

Der Infortrend-Stand (SL9133) auf der NAB Show befindet sich in der South Hall Lower des Las Vegas Convention Center.

Erfahren Sie mehr: https://www.infortrend.com/global/event/2024/nabshow2024

Über Infortrend

Infortrend (TWSE: 2495) ist seit 1993 ein führender Anbieter von äußerst leistungsfähigen, vernetzten Speicherlösungen. Die Lösungen des Unternehmens basieren auf hoher technologischer und systemtechnischer Expertise mit Fokus auf Qualität, Zuverlässigkeit und Mehrwert. Das breite Storage-Lösungsportfolio kann branchen übergreifend eingesetzt werden und wird selbst anspruchsvollsten Anforderungen gerecht. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.infortrend.com.

Infortrend® und EonStor® sind Handelsmarken oder eingetragene Handelsmarken von Infortrend Technology, Inc.; andere Handelsmarken sind Eigentum der jeweiligen Inhaber.